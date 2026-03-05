Jorge Losa responde tras ser relacionado con la empresa acusada de defraudar a Sandra Echeverría

Jorge Losa fue comparado con "Peter" de la película "Nosotros los Nobles". (Captura: Hoy)

El actor Jorge Losa negó cualquier vínculo con Metaxchange, la compañía señalada por un presunto fraude que habría perjudicado a Sandra Echeverría, tras la aparición de reportes en redes sociales y medios digitales que lo relacionaban con la empresa involucrada.

En un comunicado publicado este 4 de marzo, Jorge Losa aclaró que su único lazo profesional fue con Conexiones Estratégicas, S.A. de C.V., empresa vinculada al productor del programa “Pietro TV”, y donde solo participó como conductor e intérprete.

El texto difundido en sus redes sociales remarcó: “El suscrito nada tiene que ver con la empresa Metaxchange, ni con sus directivos, ejecutivos y socios”, negando cualquier participación laboral, accionaria o de negocios con la compañía acusada.

El escándalo surgió tras informes de espectáculos y comentarios en plataformas legales, que indicaban incumplimientos de acuerdos comerciales relacionados con inversiones por parte de Metaxchange.

¿De qué acusa Sandra Echeverría a Metaxchange?

La actriz Sandra Echeverría reveló en un video publicado en sus redes sociales que ella y más de mil personas fueron víctimas de un fraude millonario por parte de la empresa financiera MetaXChance Capital, que presuntamente les robó su patrimonio y ha generado una ola de denuncias y procesos legales.

La denuncia colectiva señala que el monto sustraído supera 2 mil millones de pesos. Según la declaración de Sandra Echeverría a través de sus plataformas, la compañía dirigida por Nazareth N atrajo a los afectados bajo la promesa de ofrecer un rendimiento superior al de cualquier banco.

La artista detalló: “Yo y mil personas hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, patrimonio que habíamos obtenido con esfuerzo y trabajo”. Sin embargo, transcurridos más de 18 meses, los inversionistas no han recibido los pagos acordados y la empresa mantiene retenidos los fondos.

Más de 2 mil millones de pesos en juego y la dueña prófuga

El caso escaló hasta acumular más de 200 mil denuncias formales contra los representantes legales de MetaXChance Capital, aunque solo una parte de esos procesos avanza en instancias judiciales. La suma depositada en la empresa supera los 2 mil millones de pesos.

Como resultado de las acciones legales, las autoridades mexicanas han detenido a dos supuestos implicados en la estafa: Patrick N y Mariana N. Pese a estos avances, la principal señalada, Nazareth N, identificada como la dueña y líder de MetaXChance Capital, permanece en calidad de prófuga de la justicia.