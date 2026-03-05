México

Jorge Losa responde tras ser relacionado con la empresa acusada de defraudar a Sandra Echeverría

El ex integrante de La Casa de los Famosos rompe el silencio ante señalamientos

Guardar
Jorge Losa fue comparado con
Jorge Losa fue comparado con "Peter" de la película "Nosotros los Nobles". (Captura: Hoy)

El actor Jorge Losa negó cualquier vínculo con Metaxchange, la compañía señalada por un presunto fraude que habría perjudicado a Sandra Echeverría, tras la aparición de reportes en redes sociales y medios digitales que lo relacionaban con la empresa involucrada.

En un comunicado publicado este 4 de marzo, Jorge Losa aclaró que su único lazo profesional fue con Conexiones Estratégicas, S.A. de C.V., empresa vinculada al productor del programa “Pietro TV”, y donde solo participó como conductor e intérprete.

El texto difundido en sus redes sociales remarcó: “El suscrito nada tiene que ver con la empresa Metaxchange, ni con sus directivos, ejecutivos y socios”, negando cualquier participación laboral, accionaria o de negocios con la compañía acusada.

El escándalo surgió tras informes de espectáculos y comentarios en plataformas legales, que indicaban incumplimientos de acuerdos comerciales relacionados con inversiones por parte de Metaxchange.

¿De qué acusa Sandra Echeverría a Metaxchange?

La actriz perdió todo su patrimonio. (Crédito: x/@sandraecheverr)

La actriz Sandra Echeverría reveló en un video publicado en sus redes sociales que ella y más de mil personas fueron víctimas de un fraude millonario por parte de la empresa financiera MetaXChance Capital, que presuntamente les robó su patrimonio y ha generado una ola de denuncias y procesos legales.

La denuncia colectiva señala que el monto sustraído supera 2 mil millones de pesos. Según la declaración de Sandra Echeverría a través de sus plataformas, la compañía dirigida por Nazareth N atrajo a los afectados bajo la promesa de ofrecer un rendimiento superior al de cualquier banco.

La artista detalló: “Yo y mil personas hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, patrimonio que habíamos obtenido con esfuerzo y trabajo”. Sin embargo, transcurridos más de 18 meses, los inversionistas no han recibido los pagos acordados y la empresa mantiene retenidos los fondos.

Más de 2 mil millones de pesos en juego y la dueña prófuga

(Cortesía Ocesa)
(Cortesía Ocesa)

El caso escaló hasta acumular más de 200 mil denuncias formales contra los representantes legales de MetaXChance Capital, aunque solo una parte de esos procesos avanza en instancias judiciales. La suma depositada en la empresa supera los 2 mil millones de pesos.

Como resultado de las acciones legales, las autoridades mexicanas han detenido a dos supuestos implicados en la estafa: Patrick N y Mariana N. Pese a estos avances, la principal señalada, Nazareth N, identificada como la dueña y líder de MetaXChance Capital, permanece en calidad de prófuga de la justicia.

Temas Relacionados

Jorge LosaSandra Echeverríamexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

El cuerpo de Kimberly Joselin, alumna de la UAEM, fue entregado a sus familiares

Autoridades también señalaron que el próximo 6 de marzo se darán a conocer los resultados de la audiencia judicial en contra de Jared “N”, estudiante vinculado con el feminicidio

El cuerpo de Kimberly Joselin,

Sheinbaum da continuidad al Plan México en reunión con el Consejo Nacional de Inversiones

La presidenta destaca la coordinación entre gobierno y sector privado para impulsar inversiones y generar empleo en todo el país

Sheinbaum da continuidad al Plan

Cafetería de la hija menor de El Mencho ofrece desde chilaquiles hasta moca mexicana

The New York Post reportó que el sitio presuntamente es dirigido por Laisha Oseguera

Cafetería de la hija menor

Suprema Corte establece nuevos plazos para perseguir delitos por querella

Un fallo reciente determina que el tiempo legal para la denuncia de estos ilícitos comenzará a contar desde que la persona afectada conoce los hechos

Suprema Corte establece nuevos plazos

Manuel Añorve arremete contra la reforma electoral y la califica de “retroceso democrático”

El líder priista en el Senado califica la iniciativa como un intento de concentración de poder y anticipa una batalla legislativa en el Congreso

Manuel Añorve arremete contra la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cafetería de la hija menor

Cafetería de la hija menor de El Mencho ofrece desde chilaquiles hasta moca mexicana

Suspenden audiencia de “El Congo”, implicado en el asesinato de Carlos Manzo, por malestar cardíaco

Detienen al “Yiyo”, objetivo prioritario en Oaxaca ligado a Los Rusos

Embajador de EEUU destacó operativo donde se aseguraron más de 100 mil pastillas de fentanilo en Sinaloa

Varios ceros y difícil de calcular: esta es la millonaria fortuna de El Mencho, difunto líder del CJNG abatido por el gobierno de Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Qué se sabe de la

Qué se sabe de la supuesta corona de flores que mandó Peso Pluma al funeral del ‘Mencho’

Alfonso Obregón insulta a fans que cuestionan sus requisitos para volver a ser Shrek: “Comentarios idiotas”

Cazzu niega estar arrepentida de lo que escribió sobre la canción “Rosita” y desató polémica con Christian Nodal

Arcángel en el Palacio de los Deportes: preventa, venta y precios de boletos

BTS en México: cuánto tiempo podrían durar sus conciertos en el Estadio GNP

DEPORTES

México cerca de remontar a

México cerca de remontar a LA Dodgers en su último duelo de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Peligra asistencia de Irak al repechaje mundialista en Monterrey por conflicto en Medio Oriente

Liga MX: horarios y transmisiones de la jornada 9 que se disputará entre semana

Quién narrará la Fórmula 1 en México: esto se sabe

Golazo del panameño Murillo impulsa la goleada del Besiktas y reafirma el liderato en la Copa de Turquía