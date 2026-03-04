Ferka asegura estar decepcionada de Jorge Losa tras sus declaraciones con Apio Quijano

Ferka y Jorge Losa finalizaron su relación en 2025 tras darse una segunda oportunidad, generando polémica en redes sociales. (ViX/IG)

Ferka y Jorge Losa siguen en el centro de la polémica desde que en 2025 pusieron fin a su relación tras haberse dado una segunda oportunidad.

Desde su ruptura han surgido varias versiones al respecto, pero una de las declaraciones que los volvió a poner en el centro de la conversación fue la realizada por el actor español en el podcast de Apio Quijano.

Jorge Losa aseguró que su experiencia en La Casa de los Famosos México habría sido diferente sin su cercanía con Ferka, su expareja. (Instagram @ferk_q/@apioquijano)

Qué dijo Jorge Losa sobre Ferka y La Casa de los Famosos México

Durante su estancia en el programa del integrante de Kabah, Losa aseguró que su pasó en el reality hubiera sido distinto sin la cercanía que formó con Ferka, su ahora expareja.

“No creo que fuera un error, al final del día nos fue bien a los dos y cuando alguien es talentoso acabas demostrándolo, pero, si tú me dices: ‘¿Crees que te hubiera ido mejor solo?’ Sí, me hubiera ido mejor solo, eso también es cierto“, explicó.

Cabe recordar que el exparticipante de Guerreros 2020 fue uno de los habitantes que llegó a las semanas finales del programa, mientras que la actriz fue la tercera expulsada.

Ferka fue la tercera expulsada de La Casa de los Famosos México, mientras que Jorge Losa llegó a las semanas finales del programa. (@jorgelosaactor)

Jorge Losa habría recibido amenazas de la expareja de Ferka

Pese a reconocer que la presentadora de Venga la Alegría, fin de semana siempre lo apoyó mientras estuvo en la casa, reveló que nunca habló abiertamente de su relación porque estaba recibiendo amenazas.

“Hoy por hoy, si tuviera que hacer algo diferente en la casa, lo que haría sería, desde que entre el día uno, decirle a la gente, que no quise decir del todo la verdad de lo que sucedía por no meter a terceras personas”, contó.

De acuerdo con Losa, aunque Ferka le encantaba y tenían algo muy bonito, se había apartado de ella porque recibía amenazas de su expareja, y aunque nunca lo dijo abiertamente, considera que pudo haber cambiado la historia de su estancia en el reality.

El actor español admitió en el podcast de Apio Quijano que hubiera tenido un mejor desempeño en el reality si hubiera estado solo.

Ferka asegura estar decepcionada de Jorge Losa

El fragmento en el que Jorge Losa habla de su historia con Ferka adquirió gran viralidad en redes sociales, por lo que seguidores de la presentadora no dudaron en cuestionar su postura.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la actriz y conductora aseguró estar decepcionada de la persona que alguna vez dijo amarla.

“Muy decepcionada, y muy lamentables sus declaraciones. Un caballero no habla así de la chica que en algún momento amó”, señaló.

Hasta ahora, Jose Losa no ha reaccionado, y aunque la actriz no lo mencionó explícitamente en su respuesta dejó entrever que se trababa de su última pareja.

Mediante Instagram, Ferka expresó su profunda decepción y criticó las declaraciones públicas de Jorge Losa sobre su romance. (Captura de pantalla)

Según una fuente cercana a TVNotas, su relación terminó porque Ferka se cansó de ser el sostén en muchos aspectos, no solo el económico.