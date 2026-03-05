Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 5 de marzo

Los spoilers aseguran que el equipo Rojo de Exatlón México vencerá (Facebook/ExatlonMx)

La definición del destino de la villa 360 en Exatlón México marca el ritmo de la semana 23.

La batalla por este espacio, codiciado por sus comodidades y privilegios frente a la Barraca Metálica, enfrenta una vez más a los equipos rojo y azul en un duelo central que podría determinar la moral y el descanso de ambos bandos en la recta final de la competencia.

Según spoilers difundidos por páginas de fans en redes sociales, los rojos serían quienes logran arrebatar la villa 360 a los azules este jueves 5 de marzo.

Un competidor del equipo azul lanza un objeto durante una exigente batalla (Facebook/ExatlonMx)

El equipo escarlata llega fortalecido tras haber ganado el duelo de los enigmas y haber conseguido ambos Power Token en los días previos, con Mati Álvarez y Humberto Noriega como protagonistas de esos logros.

En respuesta a la pregunta recurrente de los seguidores del programa: el equipo rojo, de acuerdo a filtraciones, se perfila como ganador de la villa 360 en la noche de hoy. Esta victoria les permitiría descansar mejor y afrontar en mejores condiciones el tramo decisivo hacia la eliminación del domingo.

Pese a estos pronósticos, los azules no pierden la esperanza de retener la villa.

Su desempeño a lo largo de la temporada ha sido sólido especialmente en pruebas de este tipo, y si bien atraviesan un momento de dudas y lesiones, como la preocupación persistente de Alexis Vargas por su recuperación, el equipo confía en su capacidad para reponerse y dar una sorpresa.

Qué significa la medalla grupal y quién la disputa

La jornada también tendrá en juego la medalla grupal, una presea que otorga una vida extra en las eliminaciones dominicales.

Este recurso resulta fundamental para quienes llegan al temido triangular de eliminación. En la semana anterior, la medalla fue decisiva para Ella Bucio, aunque ni así pudo evitar la eliminación frente a rivales más consistentes.

Cómo llegan azules y rojos al capítulo

Del lado azul, la fatiga y las lesiones empiezan a pasar factura, como expresó Alexis Vargas a su compañero Ernesto, mostrando su preocupación por no ver avances en su recuperación.

En los rojos, el cansancio psicológico también se manifiesta, con Villaluz admitiendo la nostalgia por su familia y el desgaste emocional acumulado.

¿Qué tan confiable es el spoiler?

Aunque los spoilers suelen anticipar resultados con acierto, no se consideran oficiales hasta la emisión televisiva.

Las filtraciones provienen de canales y de usuarios que siguen de cerca la grabación en República Dominicana, pero los seguidores de Exatlón México saben que cualquier sorpresa es posible hasta el último minuto.

Qué es la Villa 360

La villa 360 representa mucho más que un simple alojamiento dentro de Exatlón México.

El reality de hoy comienza a las 20:30 (Facebook/ExatlonMx)

Para los atletas, vivir allí significa acceder a duchas de agua caliente, camas confortables y un entorno que contribuye al bienestar físico y mental, elementos clave en una competencia tan exigente.

A lo largo de la novena temporada, los azules han logrado permanecer más tiempo en la villa, acumulando semanas de descanso y ventajas logísticas que han resentido a los rojos, quienes han pasado largas jornadas en la Barraca Metálica, un espacio mucho más incómodo y tenso.