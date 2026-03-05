México

Emiliano Aguilar desata polémica por llamar “morras sin valores” a cantantes de reguetón y rap

Ante la ola de comentarios, el rapero publicó otro video para aclarar que su crítica era general

El hijo mayor de Pepe
El hijo mayor de Pepe Aguilar dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde no dio detalles sobre la identidad y vínculo con la persona fallecida. (emiliano_aguilar.r / Instagram)

Emiliano Aguilar oscila permanentemente en la controversia. Días después de hacer comentarios polémicos sobre la fallecida actriz Carmen Salinas, ahora arremetió contra mujeres que cantan rap y reguetón.

El intérprete de rap criticó el contenido de varias artistas de ambos géneros musicales y aseguró que muchas de sus canciones giran únicamente en torno al sexo, comentario que provocó reacciones divididas entre seguidores del género urbano.

Emiliano Aguilar critica letras del reguetón femenino

El hijo mayor de Pepe Aguilar publicó dos videos en sus cuentas oficiales donde cuestionó el enfoque de algunas cantantes del movimiento urbano. Aunque no mencionó nombres, sus palabras generaron polémica.

“No se han dado cuenta que todas las morras reguetoneras y raperas nada más rapean de puro sexo (…) ténganse un poco de respeto, porque no pueden hablar de qué tan difícil es ser mamá (…) morras sin valores, la neta. Yo quién soy, neta, como para decir eso, pero pónganse las pilas, rapeen algo que sí valga la pena”, expresó.

Las declaraciones llamaron la atención porque el propio Emiliano desarrolla su carrera dentro de la música urbana, en particular en el rap. La crítica provocó especulaciones sobre a quién iba dirigida. Algunos usuarios mencionaron a Cazzu, pero el cantante respondió que no hablaba de ella y, al contrario, mostró respaldo hacia la artista.

Emiliano Aguilar, hijo del intérprete Pepe Aguilar, generó polémica por hacer una feroz crítica contra mujeres que destacan en el reguetón 3. Crédito: @emiliano_aguilar.t, Instagram

También cuestiona a los hombres del género

Ante la ola de comentarios, Emiliano Aguilar publicó otro video para aclarar que su crítica no se limita a las mujeres. El cantante sostuvo que muchos intérpretes masculinos abordan temas similares en sus letras.

“También los hombres reguetoneros hablan de puro sexo, también ellos. Rapeen de sus vivencias, de las cosas que pasan todos los días a las personas regulares; de no tener dinero, de estar batallando para pagar la renta, que no hay agua (…) eso ya enfada, desgraciadamente se ve peor en una mujer”, afirmó.

Su comentario sobre que este tipo de contenido “se ve peor en una mujer” alimentó la controversia en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron su postura y criticaron el rumbo actual del reguetón, mientras otros cuestionaron el tono del mensaje y lo calificaron como contradictorio.

Emiliano Aguilar se ha denominado
Emiliano Aguilar se ha denominado como "la oveja negra" de la dinastía Aguilar. (IG: @emiliano_aguilar.t)

Debate en redes sociales

Las reacciones aparecieron de inmediato en Instagram y otras plataformas. Entre los comentarios hubo tanto apoyo como críticas hacia el cantante.

Un usuario escribió: “Eso que dices no tiene congruencia, cuando el artista tiene su autonomía y no te gusta su contenido es válido, y pasas de largo”. Otro internauta defendió su postura al señalar que el reguetón actual es más explícito que en sus inicios.

La polémica coloca nuevamente a Emiliano Aguilar en el centro de la conversación digital. Sus declaraciones reabren el debate sobre los contenidos de la música urbana y el papel de las mujeres dentro de un género que domina las listas de popularidad.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarPepe AguilarReguetónRapPolémicaViralmexico-entretenimiento

