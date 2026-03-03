Emiliano Aguilar afirma que ya sabía de los supuestos rituales hechos por Carmen Salinas con menores: “Puras verdades”

Emiliano Aguilar reaviva la controversia sobre Carmen Salinas al reiterar rumores de supuestos rituales con menores en redes sociales

Las recientes afirmaciones de Emiliano Aguilar sobre los “rumores que ya había señalado” en torno a los supuestos rituales con menores vinculados a Carmen Salinas han reavivado la polémica tras la difusión de un episodio en el pódcast Penitencia.

El hijo del cantante Pepe Aguilar aseguró en un video publicado en su cuenta de TikTok que ya había hablado previamente sobre prácticas atribuidas a Carmen Salinas. También mencionó la posible implicación de otras figuras públicas, aunque no reveló nombres ni ofreció pruebas.

La controversia resurgió después de que “Beto”, un recluso, relatara en el pódcast Penitencia experiencias relacionadas con el ambiente artístico y acusara de manera directa a la actriz fallecida de participar en rituales con menores.

El pódcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, se vuelve viral tras el testimonio de 'Beto' sobre actividades ilícitas en el ambiente artístico (YouTube: Penitencia)

Las declaraciones de Emiliano Aguilar y el testimonio del interno generaron debate inmediato en redes sociales y dividieron opiniones sobre la veracidad y el alcance del caso.

El cantante compartió abiertamente sus declaraciones a través de un video. En él insistió en que sus advertencias anteriores sobre Carmen Salinas habían sido ignoradas y reiteró que “no era la única” personalidad involucrada en ese tipo de prácticas:

“Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, ‘no sé nada’. Wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella ... no que echaba mentiras, puras verdades conmigo, carnales”, señaló Aguilar.

De acuerdo con sus palabras en la red social, los rumores sobre rituales con menores no se limitarían a la actriz, sino que involucrarían a otras figuras relevantes, aunque Aguilar no señaló identificaciones directas ni explicó detalles adicionales.

El rapero no dio más nombres

Testimonio en el pódcast Penitencia

El detonante del tema fue el pódcast conducido por la activista Saskia Niño de Rivera, donde un testigo identificado como “Beto” relató supuestas actividades de Carmen Salinas.

Durante el episodio, el recluso aseguró haber trabajado para personas reconocidas del medio artístico y lanzó acusaciones directas sobre las acciones de la actriz.

“Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”, afirmó el testigo en la grabación.

El relato fue presentado como parte de una narración sobre su propia vida, marcada por la violencia y la marginalidad. “Beto” también mencionó que otras personalidades podrían estar relacionadas con hechos similares, aunque no dio más nombres ni pruebas.

Tras la transmisión, el episodio se viralizó y el nombre de Carmen Salinas se posicionó entre los temas más comentados de plataformas digitales.

La activista Saskia Niño de Rivera subraya que Penitencia es un espacio educativo y no un pódcast de entretenimiento o espectáculo (Instagram)

Saskia Niño de Rivera pide responsabilidad y empatía

Ante el alcance mediático del caso, Saskia Niño de Rivera, activista y cofundadora de Reinserta, difundió un mensaje en sus redes sociales para definir el sentido del proyecto.

“Penitencia no es un pódcast de entretenimiento, no es un pódcast de espectáculo, no es un pódcast de chisme. Penitencia es un proyecto educativo, académico, de análisis profundo sobre el origen de la violencia en nuestro país, sobre la justicia y la injusticia”, aclaró.

Saskia Niño de Rivera pide responsabilidad mediática y empatía al abordar testimonios delicados como el de Penitencia en el contexto de violencia en México (Foto: IG Saskia Niño de Rivera)

La activista puntualizó que el objetivo de Penitencia es promover reflexión sobre problemas estructurales y no alimentar el morbo por relatos traumáticos. Invitó a medios y audiencia a asumir responsabilidad en la cobertura de testimonios delicados como el de “Beto”.

Añadió que el pódcast se emplea en espacios académicos y profesionales para formar en torno a realidades de violencia en México y comprender las raíces sociales de estos fenómenos.