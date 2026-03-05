Edad de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères: ¿cuántos años se llevan?

El supuesto noviazgo entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères ha generado revuelo. (Anayeli Tapia/Infobae)

El romance entre Emma Watson, reconocida internacionalmente por su papel como Hermione Granger en la saga Harry Potter, y Gonzalo Hevia Baillères, heredero de una de las familias empresariales más poderosas de México, se confirmó luego de la publicación de fotografías en donde se les ve a ambos muy cariñosos en destinos exclusivos de Europa y México.

De acuerdo con la revista Quién, que publicó las imágenes, los rumores de una relación entre ambos surgieron a finales de 2025. Aunque ninguno ha hecho comentarios públicos sobre su relación, se les vio a ambos teniendo citas en Courchevel, Punta Mita y la Ciudad de México.

A partir de la difusión de estas imágenes, la conversación se intensificó sobre la naturaleza de su vínculo, la diferencia de edad y el contraste entre sus patrimonios dado el origen de sus familias.

La diferencia de edad: ¿cuántos años se llevan?

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères encendieron especulaciones sobre una relación. (Redes sociales)

Uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado es la diferencia de edad entre ambos. Emma Watson nació el 15 de abril de 1990 y tiene actualmente 35 años.

En el caso de Gonzalo Hevia Baillères, su fecha de nacimiento no ha sido confirmada oficialmente, sin embargo, una publicación en Instagram realizada por el medio Mundo Ejecutivo CDMX en junio de 2025 señalaba que el empresario tenía 28 años en ese momento. Considerando esa referencia, actualmente Gonzalo Hevia Baillères tendría 29 años o estaría por cumplir 30.

Así, la diferencia de edad entre la actriz británica y el empresario mexicano sería de aproximadamente seis años.

Belinda, con quien el empresario fue relacionado sentimentalmente en el pasado, nació el 15 de agosto de 1989 y tiene 36 años; es decir, Emma y Belinda son prácticamente de la misma generación.

¿Quién tiene más dinero? Así es la comparación patrimonial

Gonzalo Hevia Baillères, sería la nueva pareja sentimental de Emma Watson. (LinkedIn/Instagram)

El contraste económico entre ambos es considerable. De acuerdo con el portal especializado Celebrity Net Worth, Emma Watson acumula una fortuna personal estimada en 85 millones de dólares, resultado de su participación en la saga de Harry Potter, otras películas de alto perfil y contratos con marcas internacionales como Lancôme, Calvin Klein y Burberry, además de su trabajo en moda sostenible con Kering.

Por su parte, Gonzalo Hevia Baillères forma parte de la familia que encabeza Grupo Bal, cuyo patrimonio total se calcula en 14,800 millones de dólares, según Forbes (2025). Aunque la cifra corresponde al patrimonio familiar y no individual, el entorno económico de Hevia Baillères lo coloca entre los herederos de mayor peso en América Latina.

Grupo Bal abarca empresas como El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo, Industrias Peñoles, Valores Mexicanos y Médica Móvil, además de inversiones en sectores como la agroindustria y la minería.

Los perfiles de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères

El día que Emma Watson adoptó a ‘Sofía’ en México: la tierna conexión con el país antes de Gonzalo Hevia Baillères (Foto: RS)

Emma Watson es una de las actrices británicas más reconocidas de su generación. Saltó a la fama mundial por interpretar a Hermione Granger en la saga de Harry Potter y consolidó su carrera con películas como “La Bella y la Bestia”, “Mujercitas” y “Las ventajas de ser invisible”. Además, se graduó en Literatura Inglesa en la Universidad de Brown y actualmente cursa estudios de posgrado en Oxford. Es embajadora de buena voluntad de la ONU Mujeres y ha sido referente global en temas de igualdad de género y sostenibilidad.

Gonzalo Hevia Baillères, por su parte, es parte de la cuarta generación de la familia Baillères, fundadora de Grupo Bal, uno de los conglomerados más importantes de México.

Es hijo de Gonzalo Hevia y Tere Baillères, y hermano de Tamara Baillères. Su formación es internacional: estudió en Le Rosey (Suiza), Ransom Everglades (Miami), el Colegio Vista Hermosa, el Cumbres y el ITAM (México).

Ha fundado empresas como Lok (logística y lockers inteligentes), INSAITE (inteligencia artificial, vendida en 2021) y actualmente dirige HBeyond, firma de inversión tecnológica con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México.