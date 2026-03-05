Cazzu niega estar arrepentida de lo que escribió sobre la canción “Rosita” y desató polémica con Christian Nodal

Cazzu reafirma su postura sobre la polémica generada por el estreno de 'Rosita', destacando su rol como madre ante las críticas. (RS / EFE)

Cazzu volvió a compartir su postura sobre la polémica que se desató tras el estreno de “Rosita”, canción que hace alusión a la repentina relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

En una reciente entrevista con la periodista Tanya Charry, de El Gordo y La Flaca, la intérprete argentina fue cuestionada sobre lo que escribió en la carta “Tiradera”, la cual desató una reacción inesperada por parte de Nodal, su expareja.

La cantante argentina responde a la reacción de Christian Nodal tras su carta 'Tiradera', asegurando no arrepentirse de sus palabras.

Cazzu no se arrepiente de su reacción a la canción “Rosita”

En medio del estreno del sencillo “Rosita”, el sonorense y Cazzu reaccionaron de distinta manera a través de sus redes sociales; sin embargo, las palabras de la argentina fueron las que desataron la controversia sobre la paternidad de Nodal.

Durante su entrevista con Charry, Cazzu aseguró no estar arrepentida de lo que expresó en “Tiradera”, pero lamentó que el “chisme” vendiera más que el arte: “No, yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida”, aseguró.

Posteriormente, aseguró estar tranquila ante cualquier comentario, pues sabe que las palabras que expresa siempre son por el bienestar de su hija.

“La paz que siento en este momento, como que no hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia, me ponga nerviosa. Yo siempre digo que, las cosas que digo, no las digo por mí. Las cosas que no digo son las que hago por mí o por mi hija, en realidad. Las cosas que digo son las que creo necesarias en los momentos adecuados”, agregó.

En su carta 'Tiradera', Cazzu señala la paternidad de Nodal, impulsando la discusión sobre la responsabilidad familiar del cantante. (Captura de pantalla)

Cazzu reconoce que ha cometido errores propios

En ese mismo encuentro con la periodista, también dejó claro que puede equivocarse, pero siempre lo hace desde un lugar “colectivo, nunca personal del todo”.

“Cuando siento que hace falta, digo algo, pero trato de que sea lo más prudente, lo más exacto”, concluyó.

De esa forma, la intérprete de temas como “Nada” y “Loca” dejó claro que su postura en “Tiradera” es real y no considera haber cometido un error como su expareja lo señaló en su respuesta a la controversia.

La intérprete de 'Nada' y 'Loca' admite haber cometido errores, pero recalca que su intención es siempre colectiva y prudente.

Qué dijo Cazzu en su carta de “Tiradera”

Tras el estreno de la canción interpretada por Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco, Cazzu compartió un mensaje en su cuenta de X que dejaba entrever que era una respuesta; sin embargo, su postura llegó después.

A través de la carta “Tiradera”, la cantante arremetió contra el sonorense y compartió el problema que ella consideraba necesario abordar.

"Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? (…) La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”, expresó.