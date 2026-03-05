Camarones capeados estilo Sinaloa: receta fácil y nutritiva para disfrutar en Cuaresma 2026

El dorado crujiente del rebozado, el aroma del mar y el contraste entre la salsa cremosa y los vegetales frescos conquistan a cualquiera que busque algo distinto para compartir.
Usualmente, el plato nacido en las costas mexicanas se disfruta en reuniones familiares o cuaresma. En Sinaloa, es habitual acompañarlo con tortillas de maíz, limón y salsas frescas, fusionando texturas y sabores en cada bocado.
Camarones capeados estilo Sinaloa
Se trata de camarones pelados y desvenados, condimentados y rebozados en una mezcla a base de harina, huevo y leche, y fritos hasta lograr un exterior crocante.
Se sirven en tortillas de maíz, con un acompañamiento de lechuga, salsa mexicana fresca, aderezo de mayonesa y salsas cremosas.
Tiempo de preparación
Total: 45 minutos Preparación: 25 minutos Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 kg de camarones
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta
- 1 paquete de harina común (aprox. 500 gr)
- 1 pizca de levadura química (Royal)
- 1 huevo
- 250 ml de leche
- 1 lechuga
- 1 cebolla morada
- 1 tomate
- 1 chile serrano
- 1 manojo de cilantro
- 1 docena de limones
- 1 rábano
- 1 pepino
- 1 lata de crema de leche (200 gr)
- 3 cdas de mayonesa
- 2 cdas de ketchup
- 12 tortillas de maíz
- Aceite para freír
Cómo hacer camarones capeados estilo Sinaloa, paso a paso
- Pelar y desvenar los camarones. Secar bien y condimentar con sal y pimienta.
- Mezclar la harina, la levadura, el huevo y la leche hasta lograr una masa fluida, sin grumos.
- Sumergir los camarones en la mezcla, asegurando que queden bien cubiertos.
- Calentar abundante aceite a 180 °C. Freír los camarones en tandas, cuidando que no se junten demasiado.
- Escurrir sobre papel absorbente.
- Cortar la lechuga en tiras finas. Picar el tomate, la cebolla morada, el chile serrano y el cilantro para hacer una salsa fresca.
- Preparar la salsa de pepino: licuar la crema con un trozo de chile habanero y sal. Añadir el pepino picado en cubos pequeños y mezclar.
- Para el aderezo, unir la mayonesa y el ketchup.
- Calentar las tortillas y untarlas con mayonesa.
- Colocar los camarones capeados, agregar lechuga, salsa mexicana, salsa de pepino, aderezo y unas gotas de jugo de limón. Servir enseguida.
Consejos técnicos:
- El aceite debe estar bien caliente para que el rebozado quede crocante.
- No sobrecargar la sartén para evitar que baje la temperatura.
- Servir inmediatamente después de armar los tacos para conservar la textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones (2 tacos por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 340 kcal
- Grasas: 15 gr
- Carbohidratos: 29 gr
- Proteínas: 22 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los camarones capeados se pueden guardar en heladera hasta 2 días, en recipiente hermético. Recalentar en horno o sartén para recuperar el crocante.