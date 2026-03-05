Camarones capeados estilo Sinaloa: receta fácil y nutritiva para disfrutar en Cuaresma 2026

El rebozado crocante y el inconfundible aroma a mar distinguen a los camarones capeados estilo Sinaloa, favoritos en reuniones familiares mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dorado crujiente del rebozado, el aroma del mar y el contraste entre la salsa cremosa y los vegetales frescos conquistan a cualquiera que busque algo distinto para compartir.

Usualmente, el plato nacido en las costas mexicanas se disfruta en reuniones familiares o cuaresma. En Sinaloa, es habitual acompañarlo con tortillas de maíz, limón y salsas frescas, fusionando texturas y sabores en cada bocado.

Camarones capeados estilo Sinaloa

Se trata de camarones pelados y desvenados, condimentados y rebozados en una mezcla a base de harina, huevo y leche, y fritos hasta lograr un exterior crocante.

Se sirven en tortillas de maíz, con un acompañamiento de lechuga, salsa mexicana fresca, aderezo de mayonesa y salsas cremosas.

La receta tradicional de camarones capeados combina harina, huevo y leche para lograr una textura dorada y crujiente única en la cocina de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos Preparación: 25 minutos Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 kg de camarones 1 pizca de sal 1 pizca de pimienta 1 paquete de harina común (aprox. 500 gr) 1 pizca de levadura química (Royal) 1 huevo 250 ml de leche 1 lechuga 1 cebolla morada 1 tomate 1 chile serrano 1 manojo de cilantro 1 docena de limones 1 rábano 1 pepino 1 lata de crema de leche (200 gr) 3 cdas de mayonesa 2 cdas de ketchup 12 tortillas de maíz Aceite para freír

Cómo hacer camarones capeados estilo Sinaloa, paso a paso

Pelar y desvenar los camarones. Secar bien y condimentar con sal y pimienta. Mezclar la harina, la levadura, el huevo y la leche hasta lograr una masa fluida, sin grumos. Sumergir los camarones en la mezcla, asegurando que queden bien cubiertos. Calentar abundante aceite a 180 °C. Freír los camarones en tandas, cuidando que no se junten demasiado. Escurrir sobre papel absorbente. Cortar la lechuga en tiras finas. Picar el tomate, la cebolla morada, el chile serrano y el cilantro para hacer una salsa fresca. Preparar la salsa de pepino: licuar la crema con un trozo de chile habanero y sal. Añadir el pepino picado en cubos pequeños y mezclar. Para el aderezo, unir la mayonesa y el ketchup. Calentar las tortillas y untarlas con mayonesa. Colocar los camarones capeados, agregar lechuga, salsa mexicana, salsa de pepino, aderezo y unas gotas de jugo de limón. Servir enseguida.

Consejos técnicos:

El aceite debe estar bien caliente para que el rebozado quede crocante.

No sobrecargar la sartén para evitar que baje la temperatura.

Servir inmediatamente después de armar los tacos para conservar la textura.

Los camarones capeados se sirven en tortillas de maíz, acompañados de lechuga, salsa mexicana fresca, aderezo de mayonesa y salsas cremosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones (2 tacos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Grasas: 15 gr

Carbohidratos: 29 gr

Proteínas: 22 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los camarones capeados se pueden guardar en heladera hasta 2 días, en recipiente hermético. Recalentar en horno o sartén para recuperar el crocante.