Belinda estaría estrenando novio tras el romance entre su ex Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson, según Jorge Carbajal

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères despiertan interés global por su perfil reservado y su relación con la élite empresarial mexicana. (RS)

La vida sentimental de Belinda volvió a captar la atención tras surgir rumores sobre un nuevo romance en España mientras graba la serie ‘Carlota’ y su exnovio, el empresario Gonzalo Hevia Baillères, aparece públicamente junto a Emma Watson.

Entre los seguidores de la cantante mexicana, la especulación creció luego de que el periodista Jorge Carbajal asegurara en una reciente transmisión que Belinda estaría disfrutando de una relación con un integrante del elenco de la serie, aunque no reveló la identidad del supuesto nuevo novio.

“Belinda ni preocupada está… ya trae hombre, tremendo por donde lo veas… es de ahí de la serie... anda feliz”, sostuvo el periodista.

¿Quién podría ser el nuevo galán de Belinda?

Los actores trabajarán por primera vez juntos en "Carlota", la serie inspirada en la emperatriz de México, Carlota de Habsburgo. (IG/miguelangelsilvestre)

Las declaraciones reactivaron el interés por una antigua entrevista en la que Belinda confesó que uno de sus amores platónicos era el actor español Miguel Ángel Silvestre, quien también participa en la serie.

Tanto Belinda como Miguel Ángel Silvestre compartieron imágenes en sus redes sociales relacionadas con las grabaciones en España, mostrándose en un ambiente cordial. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la existencia de una relación romántica.

Heterocromía: la canción que Belinda le dedicó al novio de Emma Watson

En 2025, la cantante lanzó el tema “Heterocromía”, considerado como una indirecta contra el empresario. (Belinda / Instagram)

El interés en torno a la canción Heterocromía de Belinda se multiplicó tras la reciente aparición de Gonzalo Hevia Baillères junto a Emma Watson

La letra presenta referencias directas a la élite económica y cultural: la frase “Tú eres old money…”, la mención a marcas exclusivas como Loro Piana y la cita a la película Los Aristogatos.

La canción estructura su relato en torno a una metáfora visual: la heterocromía, es decir, la diferencia de color en los ojos. La alusión a la condición física se hace explícita en versos como “Me engañaste con tu heterocromía / Dos personas, una misma fisonomía”. Este detalle ha alimentado la percepción de que el tema está dedicado a Gonzalo Hevia Baillères, quien tiene esta característica.

Desde su aparición, el sencillo motivó una oleada de interpretaciones que lo vinculan a la supuesta ruptura entre Belinda y el empresario, quien es heredero de una de las mayores fortunas de México y figura de relevancia en el sector tecnológico como CEO de HBeyond.