Batido de papaya, el aliado natural para aliviar el estreñimiento y reducir la hinchazón abdominal

Esta bebida es alternativa natural para apoyar el equilibrio digestivo y aporta nutrientes esenciales para el organismo

La papaya, combinada con agua
La papaya, combinada con agua o leche vegetal, brinda un batido que apoya el equilibrio digestivo y aporta nutrientes esenciales para el organismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de los batidos naturales ha crecido en los últimos años gracias a sus efectos positivos en la salud digestiva. Entre ellos, el batido de papaya destaca por sus propiedades para combatir el estreñimiento y desinflamar el vientre. Expertos en nutrición señalan que esta fruta tropical contiene enzimas y fibra que favorecen el tránsito intestinal y contribuyen a una mejor digestión.

Esta fruta tropical aporta una combinación de agua, fibra soluble e insoluble y la enzima papaína. Esta enzima facilita la descomposición de las proteínas durante la digestión, lo que permite que el cuerpo aproveche los nutrientes de manera eficiente. Además, la fibra contribuye a aumentar el volumen de las heces, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y reducir episodios de estreñimiento.

Un solo vaso de batido de papaya puede aportar hasta dos gramos de fibra dietética, lo que representa una fracción significativa de la recomendación diaria. El consumo regular de esta bebida permite experimentar una disminución en la hinchazón y molestias abdominales. La papaya, al ser rica en agua, también contribuye a mantener la hidratación del sistema digestivo.

Rico en fibra y enzimas,
Rico en fibra y enzimas, el batido de papaya favorece el tránsito intestinal y contribuye a una sensación de bienestar tras las comidas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ayuda el batido de papaya a desinflamar el vientre

La hinchazón abdominal suele estar relacionada con la acumulación de gases y una digestión lenta. El batido de papaya favorece la expulsión de gases gracias a su contenido de papaína y fibra. Estos componentes ayudan a descomponer los alimentos, previniendo fermentaciones indeseadas en el intestino.

Al incorporar este batido en la dieta diaria, se observa una mejora en la sensación de ligereza y bienestar abdominal. La papaya contiene micronutrientes como el potasio, que contribuye a regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo y contrarresta la retención que genera inflamación.

Otros nutrientes presentes en la papaya

Además de sus beneficios digestivos, la papaya destaca por su aporte de vitamina C, vitamina A y antioxidantes. Estos compuestos fortalecen el sistema inmunológico y favorecen la salud de la piel. Un vaso de batido aporta cerca del 80% de la recomendación diaria de vitamina C para un adulto.

Esta bebida se consolida como
Esta bebida se consolida como una alternativa natural para mejorar la salud digestiva, aliviar el estreñimiento y reducir la inflamación abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nutricionistas recomiendan el consumo de esta fruta por su bajo aporte calórico y su capacidad para adaptarse a diferentes preparaciones. Esta bebida se considera una opción adecuada para personas de todas las edades, incluidas quienes buscan controlar su peso o mejorar la calidad de su dieta.

Receta básica para preparar un batido de papaya

  1. Pelar y cortar en cubos una taza de papaya madura.
  2. Colocar la papaya en una licuadora.
  3. Agregar un vaso de agua fría o leche vegetal, según preferencia.
  4. Incorporar una cucharada de semillas de chía o avena para aumentar el aporte de fibra (opcional).
  5. Endulzar con una cucharadita de miel o stevia si se desea.
  6. Licuar hasta obtener una textura homogénea.
  7. Servir de inmediato y consumir fresco.

