Banda Los Recoditos se pronuncia ante las acusaciones de intento de homicidio de su vocalista

La agrupación sinaloense emitió un comunicado informando que, en acuerdo mutuo, el vocalista Rafael González dejará momentáneamente la banda. REUTERS/Mario Anzuoni

Banda Los Recoditos está en ojo del huracán luego de que Fernanda Redondo, esposa del vocalista Rafa González, lo acusara públicamente por violencia de género.

En medio de la polémica que surgió en redes sociales, principalmente en TikTok, donde se publicó el video de Redondo, la agrupación compartió un comunicado al respecto.

(Instagram: Los Recoditos)

Banda Los Recoditos rompe el silencio ante acusaciones de violencia

Por medio de sus cuentas oficiales, Los Recoditos dieron a conocer que ante las acusaciones en contra de Rafael González, se ha tomado la decisión de pausar sus actividades como cantante.

“Ante los señalamientos que han circulado recientemente en redes sociales y medios de comunicación, relacionados con nuestro vocalista Rafael González, de Banda Los Recoditos, tomamos esta situación con la mayor seriedad”, expresó.

Asimismo, aseguraron que como empresa su prioridad es el respeto, la integridad y los valores dentro y fuera de la banda.

“De común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y aclarar la situación que actualmente enfrenta”, señaló.

Fernanda Redondo expuso su caso en TikTok tras sobrevivir a un incidente violento. (@rafarecoditos / Instagram)

Finalmente, aseguran que estarán al tanto de los procesos que se desarrollen y quedarán pendientes de la decisión que tomen las autoridades.

“Por respeto a todas las partes involucradas y al debido proceso, nos mantendremos prudentes, mientras se esclarecen los hechos. Agradecemos la comprensión de los medios de comunicación y del público”, concluyen.

Hasta el momento, el vocalista no se ha pronunciado al respecto. Antes de la postura de la agrupación, sus cuentas oficiales se centraron en su reciente colaboración con la Banda Carnaval.

Las acusaciones de Fernanda Redondo contra vocalista de Banda Los Recoditos

Después de que Fernanda Redondo compartió en su cuenta de TikTok un video que habría sido grabado después del hecho violento en su hogar, concedió una entrevista para Imagen Televisión en la que habló al respecto.

“Estábamos bien en la casa. Se puso agresivo. Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como es el alcohólico, no quería que saliera de control nada”, narró.

La Banda Los Recoditos mantiene una postura prudente mientras las autoridades investigan las acusaciones contra su vocalista. REUTERS/Mario Anzuoni

En ese mismo espacio, manifestó no sentirse segura debido a la falta de apoyo de las autoridades, pues el cantante habría abandonado el domicilio antes de que la policía llegara.

“El día de hoy (jueves), le hablé a la policía porque se llevó todas mis identificaciones, tarjetas, todo, y no tenía ningún peso. Marqué para que me pudieran llevar a la Procuraduría (de Sinaloa) para poner la demanda. Me dijeron que no, que yo tenía que ir mañana a las ocho de la mañana”, sentenció.