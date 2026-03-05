Ana Luisa Peluffo: las películas de terror que protagonizó en el cine mexicano

La actriz interpretó personajes centrales en filmes como “El hombre que logró ser invisible”, “La cabeza viviente” y más. (@TiagoJose89)

Ana Luisa Peluffo, referente indiscutible del Cine de Oro mexicano, falleció a los 96 años en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, rodeada de su familia. La noticia fue confirmada el miércoles 4 de marzo de 2026 a través de un comunicado difundido en redes sociales. Peluffo deja un legado de más de 200 participaciones en cine y televisión desde su debut en 1949, destacando por su trabajo en “La venenosa” y su proyección internacional con “Flores de papel”, presentada en el Festival de Berlín.

Asimismo, la actriz mexicana dejó una huella significativa en el cine de terror nacional, participando en varias producciones que marcaron diferentes etapas del género en México. A lo largo de una carrera que abarcó más de seis décadas, Peluffo se destacó por asumir papeles en filmes que exploraron desde el horror clásico hasta el suspense sobrenatural. Entre las películas más representativas en las que intervino, se encuentran títulos emblemáticos que consolidaron su presencia en esta vertiente cinematográfica.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México expresó en redes sociales su pesar por la muerte de Ana Luisa Peluffo, destacando su legado en el cine de misterio y lo sobrenatural, y su huella en el género fantástico mexicano.

Dos fantasmas y una muchacha (1959)

Dos fantasmas y una muchacha es una comedia de terror mexicana estrenada en 1959. Ana Luisa Peluffo interpreta a una joven que se ve envuelta en situaciones sobrenaturales y cómicas tras la aparición de dos fantasmas. La película utiliza el humor y el suspenso para crear una historia ligera que juega con el miedo y la sorpresa.

El hombre que logró ser invisible (1958)

En 1958, la actriz mexicana formó parte de El hombre que logró ser invisible, una cinta que fusionó elementos de ciencia ficción con el terror. En esta producción, interpretó a Beatriz Cifuentes, personaje central en una trama de experimentos científicos y consecuencias inesperadas. Esta película se considera una de las primeras aproximaciones del cine mexicano a temáticas ligadas a lo paranormal y la invisibilidad.

La mujer y la bestia (1959)

Un año después, la actriz participó en La mujer y la bestia (1959), donde se abordaron motivos clásicos del terror gótico. En este filme, Peluffo encarnó a Laura Moreno, una mujer atrapada en una atmósfera de misterio y transformación. La película se inscribe en la tradición de relatos sobre la dualidad humana y los límites entre lo humano y lo monstruoso.

La cabeza viviente (1963)

Ya en los años sesenta, La cabeza viviente (1963) reunió a la actriz con una historia de horror sobrenatural. En este largometraje, interpretó a Marta/Xochiquétzal, dentro de una trama influida por el misticismo prehispánico y la maldición ancestral, elementos habituales del cine de terror mexicano en esa época.

Una rata en la oscuridad (1979)

Durante la década de los setenta, Ana Luisa Peluffo continuó su incursión en el género con Una rata en la oscuridad (1979). Su personaje, Josefina, estuvo inmerso en una narrativa de suspenso y horror psicológico, en la que una serie de hechos violentos sacuden a los habitantes de un edificio. Esta película se reconoce por su atmósfera opresiva y el uso de recursos visuales que aportan tensión constante.

La trayectoria de Ana Luisa Peluffo incluye también apariciones en otros títulos de horror y thriller, consolidando su figura como una de las presencias femeninas constantes dentro del cine de género en México.