Ticketmaster lanza sistema antifraude con código dinámico para entradas: así funciona

A raíz de las constantes críticas y quejas sobre la forma de operar durante eventos muy solicitados, Ticketmaster presentó un nuevo formato de boleto digital con medidas reforzadas de seguridad para combatir fraudes, falsificaciones y reventas engañosas.
El nuevo sistema de boleto digital implementado por Ticketmaster refuerza la protección contra la duplicación y el uso ilícito de boletos al ofrecer un código dinámico que se activa en fechas cercanas al evento, elementos visuales de seguridad exclusivos y restricciones para tomar capturas de pantalla. El objetivo es que solo el titular pueda acceder legítimamente al espectáculo, disminuyendo el riesgo de fraudes asociados a la transferencia informal de entradas.
Desde marzo de 2024, los asistentes que utilicen la aplicación oficial cuentan con nuevos mecanismos de seguridad para validar sus entradas a eventos en América Latina y España. La empresa ha desarrollado durante más de una década sistemas antibots y mejoras en la protección digital.
Cómo funciona el nuevo boleto digital de Ticketmaster
Esta actualización introduce controles visuales, como el código dinámico y bloqueos automáticos de capturas de pantalla, para salvaguardar la autenticidad de las entradas.
Al acceder a la aplicación de Ticketmaster, los usuarios encontrarán boletos con imágenes específicas del evento, elementos visuales de seguridad y una indicación sobre la disponibilidad del código dinámico. Este identificador puede activarse días antes del espectáculo, y su función principal es prevenir la reproducción fraudulenta y la reventa ilegítima.
El código dinámico es un elemento que cambia y puede presentarse poco antes del evento para mejorar la protección sin afectar el acceso del usuario. esta característica dificulta que personas ajenas puedan usar boletos falsificados o duplicados.
Otra medida relevante es el bloqueo de capturas de pantalla, que transforma la imagen del boleto en una pantalla blanca o negra si se intenta guardar o compartir. Esta función responde al uso indebido de imágenes de boletos en fraudes por parte de terceros.
El boleto digital también presenta un elemento visual en movimiento que se activa al inclinar el dispositivo. Esta animación confirma al personal de acceso la autenticidad del boleto y su vigencia en tiempo real.
En caso de querer compartir una entrada, los usuarios pueden transferir oficialmente los boletos desde la aplicación o agregarlos al Wallet. Ticketmaster recomienda la transferencia individual cuando se asiste en grupo, para evitar retrasos o problemas durante el ingreso.
Consejos para evitar fraudes y reventas engañosas
Para verificar que una entrada es válida, Ticketmaster recomienda iniciar sesión en la aplicación, localizar el evento y confirmar que los boletos aparecen correctamente en la cuenta. Si la entrada figura en el perfil del usuario, se considera activa y original.
Una señal de alerta frecuente es recibir enlaces que abran el navegador en vez de la app oficial o no utilicen el sistema de transferencia oficial de boleto. En tales casos, es probable que se trate de boletos falsificados.
En ocasiones de duda, es importante asegurarse de que la transacción y el boletaje provengan del canal oficial, y evitar la reventa informal que suele circular en redes sociales o medios no autorizados.
La mejor forma de proteger tus entradas y disfrutar del evento sin contratiempos es utilizar siempre los canales y métodos de compra avalados por la empresa organizadora. Así, los asistentes pueden contar con las nuevas medidas de seguridad y acceder a sus espectáculos con confianza.