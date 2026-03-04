México

Ticketmaster lanza sistema antifraude con código dinámico para entradas: así funciona

Tras los constantes problemas que se han suscitado durante la compra de boletos digitales, la empresa decidió tomar acciones para proteger a sus usuarios

La empresa buscará mejorar la experiencia de sus compradores para los próximos eventos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A raíz de las constantes críticas y quejas sobre la forma de operar durante eventos muy solicitados, Ticketmaster presentó un nuevo formato de boleto digital con medidas reforzadas de seguridad para combatir fraudes, falsificaciones y reventas engañosas.

El nuevo sistema de boleto digital implementado por Ticketmaster refuerza la protección contra la duplicación y el uso ilícito de boletos al ofrecer un código dinámico que se activa en fechas cercanas al evento, elementos visuales de seguridad exclusivos y restricciones para tomar capturas de pantalla. El objetivo es que solo el titular pueda acceder legítimamente al espectáculo, disminuyendo el riesgo de fraudes asociados a la transferencia informal de entradas.

Desde marzo de 2024, los asistentes que utilicen la aplicación oficial cuentan con nuevos mecanismos de seguridad para validar sus entradas a eventos en América Latina y España. La empresa ha desarrollado durante más de una década sistemas antibots y mejoras en la protección digital.

Uno de los temas recurrentes en las quejas son las falsificaciones de boletos. | Foto: Cuartoscuro

Cómo funciona el nuevo boleto digital de Ticketmaster

Esta actualización introduce controles visuales, como el código dinámico y bloqueos automáticos de capturas de pantalla, para salvaguardar la autenticidad de las entradas.

Al acceder a la aplicación de Ticketmaster, los usuarios encontrarán boletos con imágenes específicas del evento, elementos visuales de seguridad y una indicación sobre la disponibilidad del código dinámico. Este identificador puede activarse días antes del espectáculo, y su función principal es prevenir la reproducción fraudulenta y la reventa ilegítima.

El código dinámico es un elemento que cambia y puede presentarse poco antes del evento para mejorar la protección sin afectar el acceso del usuario. esta característica dificulta que personas ajenas puedan usar boletos falsificados o duplicados.

Otra medida relevante es el bloqueo de capturas de pantalla, que transforma la imagen del boleto en una pantalla blanca o negra si se intenta guardar o compartir. Esta función responde al uso indebido de imágenes de boletos en fraudes por parte de terceros.

Los boletos digitales en México con Ticketmaster ahora contarán con mayor seguridad. | Ticketmaster.

El boleto digital también presenta un elemento visual en movimiento que se activa al inclinar el dispositivo. Esta animación confirma al personal de acceso la autenticidad del boleto y su vigencia en tiempo real.

En caso de querer compartir una entrada, los usuarios pueden transferir oficialmente los boletos desde la aplicación o agregarlos al Wallet. Ticketmaster recomienda la transferencia individual cuando se asiste en grupo, para evitar retrasos o problemas durante el ingreso.

Consejos para evitar fraudes y reventas engañosas

Para verificar que una entrada es válida, Ticketmaster recomienda iniciar sesión en la aplicación, localizar el evento y confirmar que los boletos aparecen correctamente en la cuenta. Si la entrada figura en el perfil del usuario, se considera activa y original.

Una señal de alerta frecuente es recibir enlaces que abran el navegador en vez de la app oficial o no utilicen el sistema de transferencia oficial de boleto. En tales casos, es probable que se trate de boletos falsificados.

Los usuarios ahora contarán con mayores medidas de seguridad. | Crédito: OCESA México

En ocasiones de duda, es importante asegurarse de que la transacción y el boletaje provengan del canal oficial, y evitar la reventa informal que suele circular en redes sociales o medios no autorizados.

La mejor forma de proteger tus entradas y disfrutar del evento sin contratiempos es utilizar siempre los canales y métodos de compra avalados por la empresa organizadora. Así, los asistentes pueden contar con las nuevas medidas de seguridad y acceder a sus espectáculos con confianza.

