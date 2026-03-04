México

Shakira manda mensaje de despedida tras récord histórico en el Zócalo: “Un sueño hecho realidad”

La colombiana lanzó un agradecimiento final luego de reunirse con 400 mil fanáticos mexicanos

Shakira le dice adiós a
Shakira le dice adiós a nuestro país. Reunió a 400 mil fans (Ig/Shakira)

El cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México congregó a más de 400 mil asistentes en el Zócalo de la CDMX, superando la marca previa de Los Fabulosos Cadillacs y estableciendo un nuevo récord de público para un evento musical en ese espacio.

El evento, que tuvo lugar el domingo 1 de marzo, contó con la participación de fanáticos que se dieron cita desde tempranas horas en la plancha principal y calles aledañas del centro histórico. La presencia de Shakira motivó una movilización masiva que se reflejó en la ocupación total del área designada para el concierto.

La artista colombiana eligió Ciudad de México como el escenario final de su recorrido por el país, consolidando su posición como la figura latina más convocante en la historia de espectáculos al aire libre en la nación.

El adiós de Shakira para México, su país “familia”

(Ig/Shakira)
(Ig/Shakira)

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha distinguido por su elevado nivel de asistencia y repercusión internacional, al ubicarse como la más exitosa encabezada por un intérprete latino. El espectáculo en la capital mexicana se convirtió en el punto culminante de una serie de presentaciones que han batido marcas en distintos escenarios del país.

En redes sociales, Shakira subió una serie de fotografías y videos de su concierto en el Zócalo, y además, publicó un mensaje de despedida:

“Gracias a mi gran familia mexicana por hacer este sueño realidad. Te amo, México”.

Así fue el espectacular concierto de Shakira en el Zócalo

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reportó saldo blanco tras el concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Con una noche marcada por fuegos artificiales, múltiples cambios de vestuario y una atmósfera cargada de emociones, shakira se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México.

Desde días previos, fanáticos acamparon para obtener los primeros lugares y presenciar de cerca canciones como La fuerte, Girl Like Me y Las de la intuición.

“A todos los que han estado acampando desde temprano, como siempre venciendo todos los obstáculos conmigo. Tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento, es nuestro último día en México, mi casa”, expresó la colombiana a los presentes.

La artista continuó con otros éxitos como Estoy aquí, Te felicito y TQG. Durante la interpretación de Soltera, destacó la importancia del amor propio mencionando: “Lo más bonito es el amor propio”.

Shakira rompe récord en el
Shakira rompe récord en el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto masivo que despide el tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'. (Infobae México: Miriam Estrella)

El clímax del evento llegó cuando Shakira interpretó Dónde estás corazón, tema que dedicó específicamente a México por haber sido la canción que la llevó al país, consolidando una relación que ha perdurado más de 30 años. Momentos antes del cierre, la cantante invitó al escenario a Beéle para interpretar juntos Algo Tú y anunció una próxima colaboración.

La despedida se selló con Waka, Waka y Loba, provocando un “aullido histórico” entre los asistentes, y el cierre definitivo fue la colaboración junto a BZRP, en medio de fuegos artificiales y billetes lanzados al público.

Temas Relacionados

ShakiraZócaloLas Mujeres Ya No Lloran World Tourmexico-noticiasmexico-entretenimiento

