México

Semarnat busca proteger al oso negro americano, firma convenio con empresa en Nuevo León

Esta especie emblemática del norte del país se ha visto afectada por la expansión urbana y cambio climático que enfrenta su hábitat natural

El oso negro americano es
El oso negro americano es la única especie ursus que habita en México, y se encuentra en la región norte del país, principalmente en los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. (Imagen Ilustrativa)

En México, el oso negro americano (Ursus americanus) es una especie en peligro de extinción debido principalmente a las afectaciones en su hábitat a causa de la urbanidad y a la caza ilegal.

Se trata de la única especie ursus que habita en México, y se encuentra en la región norte del país, principalmente en los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas.

Para cuidar y salvaguardar la vida de esta especie, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) formalizó un convenio de colaboración con Grupo Bimbo para poner en marcha el proyecto “Del conflicto a la coexistencia: salvaguardando corredores de vida silvestre en México para el desarrollo sustentable”.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la conservación del oso negro americano en su entorno natural.

El proyecto contempla la implementación de acciones enfocadas en los estados de Nuevo León, Coahuila y Sonora, regiones donde las poblaciones de oso negro americano enfrentan los mayores desafíos.

Entre los principales factores de riesgo identificados se encuentran la expansión de zonas urbanas y agrícolas, así como los impactos derivados del cambio climático, que alteran los patrones de comportamiento y disponibilidad de recursos para la especie.

Oso negro atropellado en la
Oso negro atropellado en la Carretera Nacional, en Nuevo León. /Screenshot @YoAmoaLaCiencia

El convenio busca sumar esfuerzos entre autoridades, sector privado y sociedad civil para garantizar la protección a largo plazo del oso negro americano, considerado una especie emblemática del norte del país.

Este acuerdo forma parte del Programa Huellas, impulsado por el Museo Interactivo Bimbo (MIBIMBO) que, de acuerdo a la empresa, articula esfuerzos científicos, educativos y de colaboración entre el sector público e instituciones para contribuir a la preservación del oso negro y otras especies emblemáticas del país.

El Programa Huellas contempla:

  1. Rescate, recuperación y translocación de ejemplares en riesgo.
  2. Recuperación de ecosistemas completos para restaurar el equilibrio de la biodiversidad.
  3. Conservación y ampliación de hábitats naturales.
  4. Programas de educación y concientización en comunidades donde la vida humana se cruza con la del oso negro.
  5. Apoyo a la investigación, divulgación y monitoreo científico del oso negro mexicano, así como al estudio de su comportamiento.

Con este acuerdo, Semarnat y Grupo Bimbo reafirman su compromiso con la conservación de la biodiversidad y el impulso de soluciones que equilibren las necesidades de desarrollo humano con la protección de la vida silvestre.

Se espera que los resultados del proyecto contribuyan a fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y a garantizar la supervivencia del oso negro americano en México.

