Reunión de seguridad entre México y Estados Unidos: ¿diplomacia real o presión encubierta? Esto señala un especialista de la UNAM

El encuentro incluye al embajador Ronald Johnson y a integrantes de los gabinetes responsables del tema en ambos países, tras una llamada entre Roberto Velasco y Marco Rubio sobre frontera, migración y T-MEC. (Infobae-Itzallana)

Tras la llamada telefónica que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo el lunes con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el canciller mexicano confirmó este martes que el viernes 12 de junio se realizará en la Ciudad de México una reunión bilateral de seguridad con la participación del embajador Ronald Johnson y equipos del Gabinete de Seguridad de ambos países.

La conversación de aproximadamente media hora abordó seguridad fronteriza, fentanilo, migración y la revisión del T-MEC. Sin embargo, la semana arrancó con un diferendo: mientras el Departamento de Estado señaló que los funcionarios hablaron sobre fentanilo y cárteles, la Cancillería mexicana no hizo referencia a esos asuntos en su boletín inicial. Velasco aclaró después que el tema sí fue abordado, e informó que desde el inicio de la administración de Sheinbaum las incautaciones de esa sustancia registraron una reducción del 76 por ciento.

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El senador estadounidense Marco Rubio y el canciller mexicano Marcelo Ebrard en un montaje que destaca temas clave en las relaciones bilaterales entre sus naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura del experto: más coordinación, mismas tensiones

Para el doctor José Joel Peña Yáñez, internacionalista y académico de la FES Acatlán de la UNAM, el episodio ilustra a la perfección lo que él denomina una “cooperación funcional, pero muy condicionada”.

En entrevista con Radio UNAM, Peña Yáñez subrayó que la llamada no debe sobredimensionarse: se trata de una comunicación que “tiene que ocurrir” dada la interdependencia entre ambos países, no de un parteaguas diplomático. Lo relevante, dijo, es el patrón que revela.

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"Estados Unidos lo que ha hecho es vincular con mucha fuerza migración, fentanilo, crimen organizado y seguridad nacional en un mismo núcleo de agenda. Para México esto implica una negociación compleja", explicó el académico.

Según el especialista, el gobierno de Sheinbaum enfrenta una tensión estructural: debe mostrar resultados tangibles —reducción de flujos migratorios, incautaciones de drogas, combate a redes financieras ilícitas— para satisfacer las exigencias de Washington, pero al mismo tiempo mantener públicamente una línea de defensa de la soberanía nacional. “La diferencia de énfasis es lo más importante para entender no solo esta llamada, sino todos los encuentros de alto nivel”, advirtió.

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El riesgo del T-MEC

Peña Yáñez puso el acento en un riesgo de mediano plazo que suele perderse en la cobertura inmediata: la revisión del T-MEC, que en julio entra en una fase formal de negociación, podría quedar “atrapada en una lógica de negociación cruzada” donde la seguridad y la migración se utilizan como instrumentos de presión comercial.

“México va a enfrentar el desafío de preservar la estabilidad económica con América del Norte sin aceptar condiciones que vulneren sus márgenes de decisión soberana, y al mismo tiempo va a tener que diversificar su agenda con otros actores internacionales”, señaló.

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(X-@DeniseMeadeG)

La reunión del viernes, en contexto

El canciller Velasco detalló que el encuentro del viernes abordará seguridad fronteriza, cooperación contra el crimen organizado transnacional y finanzas ilícitas. Para el experto de la UNAM, esta cita confirma que la seguridad es el eje vertebrador de toda la agenda bilateral, por encima del comercio o la migración.

Peña Yáñez también situó estos diálogos en el contexto del Mundial de Futbol 2026, que México, Estados Unidos y Canadá coorganizan: “Va a demostrar el grado de cooperación y el nivel de imagen país que tiene particularmente México y Estados Unidos”, afirmó.

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La clave, concluyó, estará en si ambos gobiernos logran convertir la comunicación política en acuerdos operativos sostenibles, “sin que seguridad, migración y comercio continúen siendo instrumentos de confrontación”.