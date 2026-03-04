Quiénes son el Grupo Cobra: sicarios presuntamente contratados por empresarios para atacar al narco

Patrullas y detectives investigan un múltiple homicidio en una carretera de las colinas angelinas en 1978. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde de este martes 3 de marzo se registró un ataque armado en contra de una oficina financiera ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, el cual dejó como saldo cuatro personas muertasy dos lesionadas. El ataque, según medios locales fue atribuido a Grupo Cobra.

Un grupo de hombres armados apareció en un video difundido en redes sociales y anunció la creación de una organización autodenominada “Cobra” para enfrentar al crimen organizado en el sur de Veracruz. Los sujetos, que se identificaron como empresarios de la zona, aseguraron estar cansados de extorsiones, secuestros y asesinatos, y manifestaron su disposición a tomar la justicia por mano propia si las autoridades no actúan.

En el material audiovisual, los integrantes de “Cobra” vestían chalecos tácticos, pasamontañas y portaban armas largas. El video circuló principalmente en una cuenta de TikTok bajo el nombre de “Grupo Cobra”. Los encapuchados dirigieron su mensaje a la población de municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, donde acusaron la presencia constante de grupos criminales dedicados a extorsionar, amenazar y atacar a comerciantes, transportistas y ciudadanos. Uno de los portavoces declaró: “Somos empresarios cansados de pagar cuotas, de ser secuestrados, de ver cómo matan y desaparecen a nuestros empleados. Si el gobierno no actúa, lo haremos nosotros”.

Frente a este pronunciamiento, autoridades estatales confirmaron el inicio de una investigación para determinar la veracidad del video, la identidad de los participantes y la posible conformación de una célula armada irregular. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la existencia de “Cobra” ni sobre el carácter legal o ilegal de sus acciones.

El Grupo Cobra supuestamente estaría contratado para acabar con los narcos en Veracruz

La tensión aumentó tras un ataque armado perpetrado la tarde del martes en la colonia María de la Piedad, municipio de Coatzacoalcos. Un comando armado irrumpió en las oficinas de una empresa financiera y abrió fuego sin previo aviso. El saldo fue de cuatro personas muertas y dos mujeres heridas de gravedad. Las víctimas, tres hombres y una mujer, fallecieron en el lugar, mientras que las sobrevivientes fueron trasladadas a hospitales cercanos bajo custodia policial.

Minutos después del atentado, un video atribuido al mismo Grupo Cobra circuló en redes sociales, en el cual los agresores se adjudicaron la masacre. Señalaron a la empresa atacada como presunta fachada para actos de extorsión. En el video, además de la proclama, se escucharon gritos y lamentos de las personas que se encontraban en el lugar durante el ataque.

El ataque a la empresa financiera no es un hecho aislado. En las últimas semanas, la región ha sido escenario de distintos episodios de violencia. Entre los más recientes destaca el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Jáltipan, donde se recuperaron los cuerpos de cuatro personas. Una de las víctimas fue identificada como Jorge Luis Colmenares Alejandro, empresario reportado como desaparecido en Cosoleacaque desde el 26 de enero.

Otro incidente relevante fue el incendio provocado contra el restaurante-palapa “El Calamar”, un local conocido del malecón costero de Coatzacoalcos. El establecimiento fue destruido por un ataque con bombas molotov, en un contexto de denuncias sobre extorsiones y cobro de piso.

Tras el ataque en la financiera, el Gobierno de Veracruz activó el Código Rojo, desplegando un operativo de búsqueda y localización por aire y tierra en la zona sur de la entidad. Participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal, quienes acordonaron varias cuadras para permitir las labores de peritaje y levantamiento de cuerpos. Las fuerzas de seguridad continúan recabando pruebas balísticas e indicios que ayuden a identificar a los responsables.

Hasta la mañana de este miércoles, no se reportaron detenciones relacionadas con la masacre en la financiera ni avances en la investigación sobre la organización autodenominada “Cobra”. El surgimiento de grupos armados civiles que buscan enfrentar a la delincuencia genera inquietud entre la población, ante el riesgo de que aumenten los niveles de violencia en una región caracterizada por la presencia de cárteles y una situación de inseguridad persistente.

