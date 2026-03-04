Pensión Bienestar 2026: los siguientes beneficiarios cobrarán su pago el 4 de marzo

La entrega de la Pensión Bienestar sigue su curso durante este marzo de 2026, facilitando el acceso a recursos esenciales para adultos mayores en México.
Este programa federal, que otorga 6 mil 400 pesos bimestrales, se ha convertido en un pilar fundamental para la estabilidad económica de las personas mayores de 65 años.
Su esquema de pagos escalonados permite una distribución segura y eficiente, evitando aglomeraciones y garantizando que cada beneficiario reciba el apoyo en tiempo y forma.
Detalles del apoyo y requisitos para nuevos solicitantes
La Pensión Bienestar está diseñada para proteger y mejorar el ingreso de los adultos mayores inscritos en el programa:
- El apoyo económico es de 6 mil 400 pesos bimestrales para cada beneficiario.
- Está dirigido a personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos oficiales.
- El depósito se realiza en la tarjeta asignada por el Banco del Bienestar.
- Para registrarse, es necesario presentar acta de nacimiento, identificación vigente, CURP, comprobante de domicilio y número telefónico.
El objetivo es garantizar que el apoyo llegue directamente a quienes más lo necesitan, mediante un proceso de registro transparente y sin intermediarios.
¿Qué beneficiarios reciben su pago el 4 de marzo?
El calendario oficial, proporcionado por la Secretaría del Bienestar fue creado para agilizar y organizar la entrega de la pensión a millones de adultos mayores.
- Los pagos se asignan de acuerdo con la primera letra del apellido paterno del beneficiario.
- El miércoles 4 de marzo corresponde a quienes tienen apellidos que inician con la letra C.
- El dinero queda disponible para su retiro en cualquier momento posterior al depósito.
- El calendario cubre el periodo del 2 al 26 de marzo de 2026.
En este sentido, el miércoles 4 de marzo es el turno para quienes tienen apellidos que inician con la letra C. El calendario continuará a lo largo del mes, cubriendo todas las letras del abecedario conforme a la organización establecida por la Secretaría del Bienestar.
Este sistema escalonado ayuda a que los adultos mayores puedan cobrar su pensión sin contratiempos, facilitando la logística en las sucursales bancarias y evitando filas innecesarias.
Próximas fechas y recomendaciones
La Secretaría del Bienestar estableció fechas claras para cada grupo de beneficiarios, promoviendo un proceso ordenado y seguro.
- El jueves 5 de marzo continuará el pago para apellidos con la letra C.
- El viernes 6 de marzo será el turno de los apellidos D, E y F.
- El calendario avanza hasta el 26 de marzo, cubriendo todo el abecedario.
- Se recomienda a los beneficiarios consultar su fecha asignada en canales oficiales.
De esta manera, el Gobierno de México refuerza la importancia de la organización y el uso de canales oficiales, protegiendo a los beneficiarios y asegurando la correcta entrega de este apoyo social fundamental.