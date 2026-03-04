México

Pensión Bienestar 2026: los siguientes beneficiarios cobrarán su pago el 4 de marzo

El esquema de dispersión busca garantizar que personas de la tercera edad reciban el apoyo de 6 mil 400 pesos de acuerdo a su apellido

La Pensión Bienestar continua extendiendo su pago de 6 mil 400 pesos bimestrales a adultos mayores de 65 años en marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de la Pensión Bienestar sigue su curso durante este marzo de 2026, facilitando el acceso a recursos esenciales para adultos mayores en México.

Este programa federal, que otorga 6 mil 400 pesos bimestrales, se ha convertido en un pilar fundamental para la estabilidad económica de las personas mayores de 65 años.

La Pensión Bienestar está dirigida a personas adultas mayores de 65 años, quienes reciben un apoyo económico bimestral para fortalecer su ingreso y bienestar. (Secretaria del Bienestar)

Su esquema de pagos escalonados permite una distribución segura y eficiente, evitando aglomeraciones y garantizando que cada beneficiario reciba el apoyo en tiempo y forma.

Detalles del apoyo y requisitos para nuevos solicitantes

La Pensión Bienestar está diseñada para proteger y mejorar el ingreso de los adultos mayores inscritos en el programa:

  • El apoyo económico es de 6 mil 400 pesos bimestrales para cada beneficiario.
  • Está dirigido a personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos oficiales.
  • El depósito se realiza en la tarjeta asignada por el Banco del Bienestar.
  • Para registrarse, es necesario presentar acta de nacimiento, identificación vigente, CURP, comprobante de domicilio y número telefónico.
El proceso de registro transparente evita intermediarios e impulsa la entrega directa y ordenada del apoyo económico. (Foto: Programas para el Bienestar)

El objetivo es garantizar que el apoyo llegue directamente a quienes más lo necesitan, mediante un proceso de registro transparente y sin intermediarios.

¿Qué beneficiarios reciben su pago el 4 de marzo?

El calendario oficial, proporcionado por la Secretaría del Bienestar fue creado para agilizar y organizar la entrega de la pensión a millones de adultos mayores.

  • Los pagos se asignan de acuerdo con la primera letra del apellido paterno del beneficiario.
  • El miércoles 4 de marzo corresponde a quienes tienen apellidos que inician con la letra C.
  • El dinero queda disponible para su retiro en cualquier momento posterior al depósito.
  • El calendario cubre el periodo del 2 al 26 de marzo de 2026.

En este sentido, el miércoles 4 de marzo es el turno para quienes tienen apellidos que inician con la letra C. El calendario continuará a lo largo del mes, cubriendo todas las letras del abecedario conforme a la organización establecida por la Secretaría del Bienestar.

El pago correspondiente se depositará directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar otorgada. (Banco del Bienestar)

Este sistema escalonado ayuda a que los adultos mayores puedan cobrar su pensión sin contratiempos, facilitando la logística en las sucursales bancarias y evitando filas innecesarias.

Próximas fechas y recomendaciones

La Secretaría del Bienestar estableció fechas claras para cada grupo de beneficiarios, promoviendo un proceso ordenado y seguro.

  • El jueves 5 de marzo continuará el pago para apellidos con la letra C.
  • El viernes 6 de marzo será el turno de los apellidos D, E y F.
  • El calendario avanza hasta el 26 de marzo, cubriendo todo el abecedario.
  • Se recomienda a los beneficiarios consultar su fecha asignada en canales oficiales.
El calendario de pagos cubre del 2 al 26 de marzo de 2026, atendiendo a millones de adultos mayores en todo México. Foto: X/@A_MontielR.

De esta manera, el Gobierno de México refuerza la importancia de la organización y el uso de canales oficiales, protegiendo a los beneficiarios y asegurando la correcta entrega de este apoyo social fundamental.

