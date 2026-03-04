México

Gobernadora de Morelos lamenta la muerte de Kimberly Ramos: "Este gobierno está del lado de las mujeres"

Margarita González Saravia instruyó a la Fiscalía estatal para realizar una investigación con rigor jurídico, luego de la confirmación del fallecimiento de la joven universitaria

La gobernadora de Morelos, Margarita
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó su solidaridad con la familia de Kimberly Ramos tras la confirmación de su fallecimiento en Cuernavaca. Crédito: X/@margarita_gs

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia expresó su solidaridad con la familia y los allegados de Kimberly Joselyn Ramos Beltrán tras la confirmación de su fallecimiento en Cuernavaca.

Mediante un mensaje publicado en redes sociales este 5 de marzo, González Saravia dio instrucciones a la Fiscalía de Morelos para que conduzca la investigación con rigor técnico y jurídico, subrayando su rechazo a la impunidad y su compromiso irrestricto con la protección de las mujeres en el estado.

Tras la confirmación oficial de la identidad de Kimberly Ramos, la gobernadora detalló que ha solicitado a la Fiscalía una actuación con el máximo rigor y la integración de una carpeta sólida para garantizar justicia.

Margarita González Saravia pidió a la Fiscalía estatal una investigación rigurosa para el caso de Kimberly Ramos. Crédito: X/@margarita_gs

González Saravia recalcó el respaldo institucional a la familia de la víctima y a la comunidad universitaria, así como el diseño de un plan integral de seguridad para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La mandataria enfatizó que la violencia contra las mujeres exige respuestas firmes y que ningún responsable quedará sin sanción.

En su pronunciamiento, Margarita González Saravia reconoció el trabajo de la Fiscalía de Morelos, que logró detener al principal implicado, el exnovio de Kimberly, actualmente sujeto a prisión preventiva y proceso penal.

“Nosotros seguiremos como gobierno trabajando con firmeza todos los días por garantizar la seguridad de nuestro estado. La violencia contra las mujeres nos duele y nos afecta como sociedad”, destacó la gobernadora de Morelos.

Fiscalía identifica a Kimberly Ramos

Autoridades estatales reiteraron que la investigación seguirá hasta sus últimas consecuencias y no se descarta la participación de otras personas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos ha confirmado, tras análisis periciales, que el cuerpo encontrado en la zona norte de Cuernavaca pertenece a Kimberly Ramos, estudiante de 18 años de la UAEM reportada como desaparecida desde el 20 de febrero.

El caso, que ha detonado movilizaciones estudiantiles de gran magnitud, continúa bajo investigación con protocolos de género y con la promesa pública de no dejar impune ningún grado de responsabilidad, según comunicó el fiscal Fernando Blumenkron Escobar.

El exnovio de Kimberly se encuentra detenido, imputado por desaparición

La comunidad universitaria de la
La comunidad universitaria de la UAEM y la sociedad civil organizaron marchas y homenajes para exigir justicia y mayores medidas de seguridad para las mujeres. (Archivo Infobae).

De acuerdo con la información oficial difundida por la Fiscalía de Morelos, existe ya un detenido identificado como Jared Alejandro “N”, exnovio de la víctima y también estudiante de la UAEM, quien enfrenta imputación por desaparición cometida por particulares agravada.

Tras la audiencia inicial, el juez de control dictó prisión preventiva y otorgó la ampliación del término constitucional solicitada por la defensa, lo que pospone la vinculación a proceso varios días más.

En un domicilio relacionado con la familia del imputado, fueron localizados varios objetos personales de Kimberly: su teléfono celular, credencial para votar y bolso. Hasta el momento, la autoridad no descarta la intervención de más personas y sostiene que las indagatorias continuarán.

El fiscal Blumenkron Escobar aseguró que las pesquisas se realizan con apego al debido proceso, con perspectiva de género y respeto a la dignidad de la víctima y de sus familiares.

La confirmación de la identidad de la joven desencadenó una serie de movilizaciones de la comunidad universitaria en distintas avenidas de Cuernavaca, exigiendo justicia y garantías de seguridad. Cientos de estudiantes de la UAEM marcharon hasta el centro de la ciudad, donde en la Plaza de Armas colocaron un pupitre blanco adornado con flores como homenaje a Kimberly.

