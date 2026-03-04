FIFA cancela el 40% de sus reservaciones en CDMX: Sheinbaum promete investigar el caso

Claudia Sheinbaum prometió indagar sobre el caso tras la sorpresiva decisión del órgano internacional. (Jovani Pérez)

Durante los últimos días, la FIFA dio a conocer que canceló el 40% de sus reservaciones hoteleras en la Ciudad de México para el Mundial 2026. Ante la repentina decisión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que aún no conoce cuáles fueron los motivos y que se indagará al respecto para conocer las inquietudes de la Federación.

Esta medida afecta directamente al sector turístico local, de acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Autoridades de esta entidad informaron que de las 2.000 habitaciones reservadas originalmente para el evento, aproximadamente 800 ya no serán utilizadas, lo que obliga a reconfigurar los pronósticos de ocupación para la inauguración del torneo.

Hasta el momento, el titular de la FIFA no ha dado declaraciones sobre lo sucedido. (REUTERS/Jairo Cassiani)

¿Qué sucedió?

La FIFA suspendió cerca de 800 reservaciones en hoteles de la capital, según la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Esta decisión genera dudas sobre la demanda turística y la derrama económica esperada, justo en el periodo previo al inicio del evento, estableciendo un escenario de incertidumbre para hoteleros y empresarios de servicios.

“Hoteles completitos se cancelaron”, declaró Alberto Albarrán Leyva, director general de la asociación, en entrevista con La Jornada. El directivo detalló que hay establecimientos donde la FIFA anuló entre 180 y 200 habitaciones en una sola ocasión, y que en algunos casos las cancelaciones han superado a las nuevas reservaciones recibidas.

La causa oficial de las cancelaciones no fue informada por la FIFA. Sin embargo, la noticia coincidió con actos violentos registrados a raíz del reciente abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, una señal que incrementó la inquietud en el sector hotelero ante la cercanía de un evento internacional de gran magnitud.

México albergará 13 partidos durante la realización del Mundial de futbol 2026. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Gobierno de México buscará aclarar la situación

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Sheinbaum abordó el tema luego de que se hiciera viral en redes. Tras ser cuestionada por los medios indicó que “se está revisando si la información es verdad” para proceder.

Aunado a ello, destacó que no tenía conocimiento sobre lo ocurrido, por lo que se acercará a Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA para saber más detalles y poder esclarecer las preocupaciones de la institución deportiva.

Expectativas de ocupación y derrama económica en el Mundial 2026

La inauguración del torneo está programada para el 11 de junio de 2026 en el estadio Azteca, actualmente denominado estadio Banorte, donde se espera el arribo de numerosos visitantes. Cálculos de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México prevén que la ocupación hotelera podría alcanzar el 85% durante la jornada inaugural, a pesar del recorte de reservaciones atribuido a la FIFA.

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con 63.000 habitaciones repartidas en 800 hoteles, según la asociación. La consultora Deloitte estima que podrían arribar 836.000 turistas nacionales y extranjeros durante el Mundial 2026.

Las proyecciones locales sitúan el flujo de visitantes en un rango de 1,5 a 2 millones de personas a lo largo del campeonato. El gasto promedio por noche de alojamiento sería de 350 dólares, una cifra que apunta a una considerable derrama económica para la capital si se mantiene la atracción turística pese al ajuste de la FIFA.

Para las autoridades de las tres sedes, el turismo deportivo será muy importante durante el evento. (REUTERS/Luis Cortés)

Perspectivas y estrategias para el turismo ante las cancelaciones

En opinión de Alberto Albarrán Leyva, es necesario impulsar campañas y alianzas específicas que favorezcan la atracción tanto de turistas nacionales como internacionales. El enfoque inmediato está en evitar nuevas caídas de reservaciones y optimizar las fechas de mayor afluencia.

La decisión de la FIFA ha llevado al sector a replantear sus planes y a buscar diversificar el mercado, así como diseñar ofertas que prolonguen la estancia de los turistas más allá de los partidos de fútbol.

Ante este reto, la industria turística local busca que la Ciudad de México sobresalga por su oferta de experiencias durante el Mundial 2026, enfocándose en estrategias innovadoras para consolidar la ocupación hotelera y potenciar el beneficio económico asociado al evento.