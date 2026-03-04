México

Estas son las mejores cuatro playas para recibir la primavera en México 2026

Diferentes destinos turísticos ofrecen espacios de contemplación y conexión con la naturaleza durante la llegada del equinoccio

Rincones especiales ofrecen contemplación astronómica, momentos de renovación simbólica y actividades ligadas a tradiciones locales en un entorno donde confluyen cultura, naturaleza y misterio. Foto: (iStock)

La llegada de la primavera 2026 en México se producirá el 20 de marzo a las 08:46 horas (tiempo del Centro), marcando un instante astronómico preciso en el que el Sol cruza el ecuador celeste y el día y la noche alcanzan una duración casi equivalente.

Este fenómeno, conocido como equinoccio, inaugura la temporada en el hemisferio norte y representa una oportunidad inmejorable para contemplar el equilibrio entre luz y oscuridad en las principales playas mexicanas, una experiencia que muchos viajeros consideran simbólica de renovación y energía.

Equinoccio de marzo y las experiencias únicas que esperan en destinos mexicanos con historia maya, biodiversidad y paisajes sorprendentes. Foto: (Pexels)

Isla Mujeres: el primer amanecer de la primavera en el Caribe mexicano

En la costa de Quintana Roo, Isla Mujeres se erige como el punto donde los primeros rayos del Sol del equinoccio tocan territorio mexicano. La zona sur de la isla, conocida como Punta Sur, destaca por sus acantilados y la presencia de vestigios de un templo dedicado a Ixchel, deidad maya vinculada a la fertilidad y la luna.

Observar el amanecer desde este enclave permite presenciar cómo el cielo caribeño se tiñe de tonos rosados y dorados antes de iluminar las aguas de Playa Norte, considerada una de las playas más bellas del país. Se trata de un escenario que, según la tradición local, propicia baños matutinos asociados con la renovación espiritual y física.

Isla Mujeres, Cancún, México. Foto: (iStock)

San Benito: tranquilidad y herencia maya en la costa yucateca

En las proximidades de Progreso y cerca de Mérida, San Benito ofrece playas de oleaje suave y amplios arenales, ideales para un amanecer silencioso frente al Golfo de México.

A escasos kilómetros se encuentra Dzibilchaltún, sitio arqueológico donde el Templo de las Siete Muñecas adquiere protagonismo durante el equinoccio: en ese día, el Sol se alinea con la construcción y atraviesa su puerta principal, un espectáculo que revela la sofisticación astronómica de la cultura maya. Este entorno se destaca por su ambiente de retiro consciente y calma, donde la conexión con la historia se suma a la contemplación de la naturaleza.

San Benito, Yucatán. Foto: (Beach Atlas)

Punta Mita: lujo y naturaleza en el Pacífico occidental

En la región occidental de México, Punta Mita combina paisajes montañosos de la Sierra Madre Occidental con la riqueza marina del océano Pacífico. Durante el equinoccio, la luz dorada resalta los contornos de las montañas y el mar de azul profundo, conformando escenarios que atraen tanto al amanecer como al atardecer.

Desde esta localidad es posible acceder a las Islas Marietas, reconocidas por su biodiversidad y la presencia de la particular Playa del Amor. El ambiente aquí se describe como sofisticado y relajado, enmarcado por atardeceres que parecen encender el horizonte.

Punta Mita, Nayarit. México. Foto: (iStock)

Los Cabos: el espectáculo natural entre el desierto y el mar

En el extremo occidental del país se encuentra Los Cabos, donde el océano Pacífico y el desierto confluyen en un paisaje singular. Este destino permite contemplar el equinoccio junto al distintivo Arco de Cabo San Lucas, formación rocosa que se ha convertido en símbolo de la región.

Además, durante marzo, el área representa uno de los escenarios para el avistamiento de ballenas jorobadas, cuya temporada concluye en esas fechas. El espectáculo de estos gigantes marinos despidiéndose al norte agrega un matiz de aventura y dinamismo a la experiencia.

Cabo San Lucas, Mexico. Foto: (iStock)

Ya sea frente al amanecer caribeño de Isla Mujeres o bajo los últimos resplandores del Pacífico en Los Cabos, la primavera 2026 en México ofrece múltiples escenarios para vivir el equinoccio junto al mar, una celebración de la naturaleza y del equilibrio solar.

