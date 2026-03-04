México

Día Mundial contra la Obesidad: estos son los retos de salud pública en México

Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos

Obesidad en México. (Freepik)
Obesidad en México. (Freepik)

La alimentación no es únicamente un asunto químico ni exclusivamente un problema biológico, involucra una dimensión emocional que complica el combate a la obesidad y descarta la existencia de “recetas mágicas” para enfrentarla.

Mariana Isabel Valdés Moreno, jefa de la carrera de Nutriología de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, señala que las personas no comen solo por hambre, sino también como respuesta a emociones como tristeza, alegría, soledad o compañía. Por ello, el exceso de peso debe abordarse con una estrategia integral.

La académica explica que la modificación de los patrones alimentarios tradicionales en México inició hace aproximadamente 40 años y se intensificó con el Tratado de Libre Comercio en 1994. Esto permitió la entrada masiva de productos ultraprocesados a supermercados y tiendas, lo que llevó a un consumo desmedido. Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos.

El sobrepeso en menores genera una preocupación, ya que aumenta el riesgo de que persista en la edad adulta y de desarrollar comorbilidades a edades tempranas. Por ello, se promueve el regreso a la dieta de la milpa, basada en maíz, frijol, calabaza y chile, alimentos que durante mucho tiempo protegieron a la población contra la obesidad.

Obesidad en México. (Europa Press)
Obesidad en México. (Europa Press)

Uso de medicamentos y estrategias integrales

En los últimos años, medicamentos como Ozempic, originalmente diseñados para la diabetes tipo 2, han ganado popularidad entre quienes buscan bajar de peso. Aunque estos fármacos ayudan a la sensación de saciedad y a consumir menos alimentos, no están indicados para todos, ya que pueden causar hipoglucemia o interactuar con otros medicamentos.

La especialista enfatiza que, sin acompañamiento nutricional, educación alimentaria y actividad física, los resultados a largo plazo son limitados y existe el riesgo de recuperar el peso perdido una vez que se deja de usar el medicamento.

Menciona que el atractivo de soluciones rápidas y fáciles representa un desafío en la promoción de estilos de vida saludables. Advierte sobre los riesgos de recurrir a fórmulas mágicas y subraya la importancia de asesoría profesional para evitar efectos secundarios adversos.

Siete puntos clave para abordar la obesidad

  • Ser conscientes de que es un problema que afecta la vida y puede ponerla en riesgo.
  • Estar convencidos de la necesidad de cambiar hábitos por el bien de la salud, no por presión externa.
  • Identificar el motivo personal para querer estar saludable.
  • Informarse en fuentes confiables sobre salud y alimentación.
  • Acudir a un nutriólogo para recibir un programa personalizado de pérdida de peso.
  • Realizar actividad física que ayude a bajar de peso y resulte placentera.
  • Descansar lo suficiente.

