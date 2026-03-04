Detienen a cinco personas relacionadas con el homicidio de un interno en anexo de Ecatepec, Edomex

Las autoridades señalaron que Yazmín "N" identificada como la titular de Grupo Centradic "Empezar de Nuevo". Crédito: FGJEM

La detención de cinco personas vinculadas con el homicidio de un hombre que se encontraba internado en un centro de rehabilitación en Ecatepec, Estado de México, generó un fuerte operativo coordinado entre autoridades estatales, federales y municipales.

El operativo, encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fue informado por la institución este 4 de marzo mediante los canales oficiales.

Los detenidos implicados fueron identificados como Josué Silvano “N”, José Miguel “N”, Víctor Mario “N”, Sergio “N” y Yazmín “N”. Según datos oficiales, el primero de los mencionados es identificado como el encargado del centro de rehabilitación en el cual habría sucedido el homicidio, identificado por las autoridades como Grupo Centradic “Empezar de nuevo” A.C.

Las investigaciones señalan que la víctima fue agredida en febrero de 2026 dentro del centro de rehabilitación, lo que habría derivado en su muerte.

Autoridades no revelaron la identidad del interno fallecido, sin embargo, reportes periodísticos de medios nacionales como Milenio señalan que su nombre era Nazario.

Cómo habría ocurrido el asesinato

Fachada del anexo tras el aseguramiento. Crédito: FGJEM

Según el reporte oficial, emitido por la FGJEM, el caso se originó el pasado 6 de febrero de 2026, cuando Josué Silvano “N”, encargado del establecimiento, habría instruido a José Miguel “N” y a otros dos internos para llevar a la víctima a un baño del inmueble, donde presuntamente fue golpeado por las cuatro personas.

Según la hipótesis de la fiscalía mexiquense, tras la agresión, la víctima, de quien se resguardó su identidad, habría sido encerrada por dos días más en el baño que lo golpearon, lo que habría complicado su estado de salud.

Presuntamente el día 8 de febrero, la directora del anexo, identificada como Yazmín “N”, habría desconectado el sistema de videovigilancia, lo que permitió a Josué Silvano “N”, Víctor Mario “N” y Sergio “N” sacar a la víctima del lugar y trasladarla a un hospital cercano.

Fotografía de agentes de la fiscalía mexiquense al interior del anexo. Crédito: FGJEM

Según las autoridades, el hombre ya no presentaba signos vitales cuando fue ingresado a un hospital para su atención.

En conclusión, la investigaciones de la fiscalía señalan que las 5 personas habrían tenido un rol dentro del asesinato del interno, algunos como agresores y otros presuntamente colaborando en el ocultamiento del crimen.

Mandamientos judiciales y aseguramiento del inmueble

Con los datos recabados, el Ministerio Público solicitó al juez la emisión de órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.

La Fiscalía, en colaboración con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ecatepec, ejecutó la detención de los cinco señalados.

Las diligencias incluyeron el ingreso al inmueble de razón social Grupo Centradic “Empezar de nuevo” A.C, el cual quedó asegurado por las autoridades mientras continúan las pesquisas.

Situación legal de los detenidos

Tras su captura, Josué Silvano “N”, José Miguel “N”, Yazmín “N”, Víctor Mario “N” y Sergio “N” fueron puestos a disposición de un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región.

Las autoridades señalaron que enfrentan cargos por su probable responsabilidad en el delito de homicidio.

El proceso legal de los imputados sigue en curso a la espera de que un juez determine su situación jurídica en los próximos días.