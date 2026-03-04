México

Asesinan a Samuel González Rodríguez en Colima, presidente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc

La Fiscalía de la entidad confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el homicidio

Guardar
(Especial)
(Especial)

Por la noche del 3 de marzo fue informado el asesinato en Colima de Samuel González Rodríguez, identificado como presidente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc.

La Fiscalía General del Estado (FGE) publicó un mensaje en su redes sociales en el que confirmó la apertura de una carpeta de investigación por homicidio.

El ataque en contra del hombre fue realizado en inmediaciones de la colonia La Lagunilla, en las inmediaciones de un rancho. Las autoridades fueron alertadas sobre una persona a la que le dispararon a través de una llamada al 911.

“Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Estatal Preventiva y personal de esta institución, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida, identificado como Samuel “N”, de 69 años de edad, originario de Cuauhtémoc", se puede leer en el reporte de las autoridades.

Parte del mensaje en redes
Parte del mensaje en redes sociales (Facebook/Irma Angelina Chavez Arellano)

Tras el hallazgo del cuerpo en la escena intervinieron elementos de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales, posteriormente los restos fueron llevados a los servicios forenses.

El reporte de las autoridades de Colima fue compartido poco después de las 11:00 de la noche del 3 de marzo, mientras que la identificación del hombre fue realizada horas después, el 4 de marzo.

A través de su cuenta de Facebook, Irma Angelina Chavez Arellano, quien se identifica como excolaboradora del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, escribió un mensaje de despedida por la muerte del hombre, además de que expresó sus condolencias para los familiares de la víctima.

“Envío mis sinceras condolencias a las familias GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ VELASCO y VELASCO LARIOS por el sentido fallecimiento del ING. SAMUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ”, aparece en un post de Facebook de la mujer mencionada.

Por su parte, la Fiscalía de Colima destaca que ya fueron iniciadas la labores de investigación para esclarecer lo sucedido y ubicar a las personas responsables, sin que hasta el momento haya reportes sobre la captura de personas que estarían relacionadas con el ataque contra el hombre.

Asesinato de Sheila María y María Eugenia, familiares de Mario Delgado

Fue en Colima que fueron asesinadas Sheila María Eugenia Amezcua Delgado, de 49 años de edad, y María Eugenia Delgado Guizar, de 72 años. La prima y tía, respectivamente, del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Samuel González RodríguezColimaCuauhtémocUnión Ganaderamexico-noticias

Más Noticias

¿Habrá clases este viernes 6 de marzo? La SEP responde

La fecha más reciente de suspensión de clases ocurrió el pasado viernes 27 de febrero por la junta de Consejo Técnico Escolar

¿Habrá clases este viernes 6

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 4 de marzo

También está en juego el token para las competidoras

Exatlón México: quién gana el

UAEM implementará acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género tras el feminicidio de Kimberly Joselin

Además, la universidad afirmó que se reforzará la seguridad al interior del plantel

UAEM implementará acompañamiento psicológico y

Ana Luisa Peluffo y el misterioso crimen que ocurrió en su casa, la vinculó con un ex presidente y empañó su carrera

Un escándalo lleno de versiones encontradas, lesiones inexplicables y teorías contradictorias cambió la percepción pública sobre Ana Luisa Peluffo, afectando su carrera y convirtiendo la anécdota en una leyenda del espectáculo mexicano

Ana Luisa Peluffo y el

Undertaker revela el póster oficial para el Rey de Reyes AAA 2026: estas son las estrellas que encabezarán la cartelera

La leyenda de la WWE presentó publicó el esperado cartel donde destacan estrellas como Dominik Mysterio, El Hijo del Vikingo y Penta Zero Miedo

Undertaker revela el póster oficial
MÁS NOTICIAS

NARCO

El “Güero Palma” tramita amparo

El “Güero Palma” tramita amparo por incomunicación y tortura en penal del Altiplano

Quiénes son el Grupo Cobra: sicarios presuntamente contratados por empresarios para atacar al narco

Qué grupos delictivos operan en Pénjamo tras ataque a policías en el que uno murió y dos fueron gravemente heridos

Detienen a más de 40 personas que se hacian pasar como elementos de la Fiscalía del Edomex

“El Mencho”, líder del CJNG, fue espiado por dron estadounidense que ayudó a su captura, reporta NYT

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 4 de marzo

Ana Luisa Peluffo y el misterioso crimen que ocurrió en su casa, la vinculó con un ex presidente y empañó su carrera

Este es el restaurante en el que Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson fueron captados en CDMX

Fans de Shakira reaccionan en redes sociales contra Shakibecca tras confusión en el Zócalo

Lupita Jones, la improbable eliminada de La Casa de los Famosos, arremete en vivo contra la producción: “Me sentí humillada”

DEPORTES

Alejandro Irarragorri confirma el inicio

Alejandro Irarragorri confirma el inicio de la venta del club Atlas: “Está un proceso avanzado”

Undertaker revela el póster oficial para el Rey de Reyes AAA 2026: estas son las estrellas que encabezarán la cartelera

Mohamed da buenas noticias sobre el estado de salud de Alexis Vega: “Vamos a ver si tiene minutos en cancha”

Sugar Núñez sorprende y pone a Canelo Álvarez en este lugar entre los mejores boxeadores mexicanos

Cuál será el lineup de México para el Clásico Mundial de Beisbol, estos jugadores se perfilan como titulares