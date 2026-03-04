Asesinan a Samuel González Rodríguez en Colima, presidente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc

(Especial)

Por la noche del 3 de marzo fue informado el asesinato en Colima de Samuel González Rodríguez, identificado como presidente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc.

La Fiscalía General del Estado (FGE) publicó un mensaje en su redes sociales en el que confirmó la apertura de una carpeta de investigación por homicidio.

El ataque en contra del hombre fue realizado en inmediaciones de la colonia La Lagunilla, en las inmediaciones de un rancho. Las autoridades fueron alertadas sobre una persona a la que le dispararon a través de una llamada al 911.

“Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Estatal Preventiva y personal de esta institución, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida, identificado como Samuel “N”, de 69 años de edad, originario de Cuauhtémoc", se puede leer en el reporte de las autoridades.

Parte del mensaje en redes sociales (Facebook/Irma Angelina Chavez Arellano)

Tras el hallazgo del cuerpo en la escena intervinieron elementos de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales, posteriormente los restos fueron llevados a los servicios forenses.

El reporte de las autoridades de Colima fue compartido poco después de las 11:00 de la noche del 3 de marzo, mientras que la identificación del hombre fue realizada horas después, el 4 de marzo.

A través de su cuenta de Facebook, Irma Angelina Chavez Arellano, quien se identifica como excolaboradora del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, escribió un mensaje de despedida por la muerte del hombre, además de que expresó sus condolencias para los familiares de la víctima.

“Envío mis sinceras condolencias a las familias GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ VELASCO y VELASCO LARIOS por el sentido fallecimiento del ING. SAMUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ”, aparece en un post de Facebook de la mujer mencionada.

Por su parte, la Fiscalía de Colima destaca que ya fueron iniciadas la labores de investigación para esclarecer lo sucedido y ubicar a las personas responsables, sin que hasta el momento haya reportes sobre la captura de personas que estarían relacionadas con el ataque contra el hombre.

Asesinato de Sheila María y María Eugenia, familiares de Mario Delgado

Fue en Colima que fueron asesinadas Sheila María Eugenia Amezcua Delgado, de 49 años de edad, y María Eugenia Delgado Guizar, de 72 años. La prima y tía, respectivamente, del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...