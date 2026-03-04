México

Detienen a más de 40 personas que se hacian pasar como elementos de la Fiscalía del Edomex

Se instalaban retenes falsos en carreteras y extorsionaban a conductores

Son 44 detenidos que se hacian pasar por elementos de la FGJEM (Foto: FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que del 19 de enero a la fecha han sido detenidas 44 personas por su presunta participación en diversos delitos como simulación de vehículo oficial, uso indebido de uniformes e insignias, portación y disparo de arma de fuego, así como por aparentar ser elementos de seguridad pública para cometer ilícitos de alto impacto en distintos municipios y carreteras de la entidad.

De acuerdo con la institución, en las acciones participaron elementos de la Fiscalía mexiquense, de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, quienes lograron las capturas en flagrancia como resultado de diversos actos de investigación.

Durante los operativos fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, réplicas de armas, vestimenta con insignias apócrifas y diversas dosis de narcóticos.

Así operaban los falsos elementos

Parte de los incautado a los falsos elementos (Foto: FGJEM)

Las indagatorias establecen que los ahora detenidos instalaban falsos filtros de seguridad en vialidades y carreteras estratégicas, donde realizaban revisiones ilegales a vehículos particulares y de transporte de carga.

Una vez que seleccionaban a sus víctimas, les solicitaban documentos oficiales y les aseguraban que las unidades contaban con reporte de robo o estaban relacionadas con algún delito, con el argumento de ponerlos a disposición del Ministerio Público.

En varios casos, exigían dinero en efectivo para “evitar” la detención; en otros, subían a las víctimas a las supuestas unidades oficiales y las obligaban a llamar a familiares para solicitar transferencias bancarias o entregar efectivo en puntos acordados. Tras consumar el despojo, las intimidaban con amenazas directas para evitar denuncias.

En autopistas usaban luces estroboscópicas e insignias falsas

Detenidos Edomex falso elementos (Foto: FGJEM)

Las autoridades también detectaron que en las autopistas como la México-Pachuca, México-Querétaro y el Arco Norte, los implicados utilizaban luces estroboscópicas e insignias falsas para obligar a transportistas a detener su marcha. Tras inspeccionar las unidades y obtener información sobre la ruta y la carga, otros integrantes de la célula delictiva los interceptaban kilómetros adelante para despojarlos de los camiones y mercancías.

Uno de los casos relevantes fue la detención en el municipio de Huehuetoca de seis sujetos identificados como Víctor Jesús “N”, Alejandro “N”, Omar Eliel “N”, Jorge Luis “N”, David Ulises “N” y Jan Carlo Alejandro “N”, quienes viajaban en una camioneta tipo SUV Chevrolet color negro con luces estroboscópicas. Al marcarles el alto, intentaron huir, lo que derivó en una persecución que concluyó calles adelante.

En la revisión se les aseguraron tres armas de fuego, dos réplicas y vestimenta con colores y leyendas similares a las utilizadas por personal de la Fiscalía mexiquense.

En otro hecho, el 26 de febrero, policías de investigación detectaron sobre la carretera Panamericana, en el municipio de Acambay, un vehículo blanco con luces estroboscópicas ocupado por dos individuos que portaban prendas con las siglas “FGJ” y “Fiscalía Estado de México”, así como parches con la leyenda “PDI”. Al no acreditar su pertenencia a la institución, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

Otra parte de los incautado a falsos elementos de la Fiscalía mexiquense (FGJEM)

Un día después, en Tultitlán, fue asegurado Daniel Adrián “N”, quien conducía una camioneta Dodge Durango con luces estroboscópicas. Al ser interceptado, gritó que era integrante de la Fiscalía y aceleró la marcha; durante la persecución accionó un arma de fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión y lograron su captura.

La Fiscalía mexiquense reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con falsos retenes o supuestos servidores públicos. Para ello, puso a disposición el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770 y la aplicación FGJEdomex, disponible para dispositivos iOS y Android.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México subrayó que las investigaciones continúan para determinar si los 44 detenidos están relacionados con otros eventos delictivos y posibles redes de colaboración en diferentes puntos del Estado de México.

