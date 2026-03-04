México

¿Cuándo entra el equinoccio de primavera a México? Fecha y hora exactas

El cambio de estación será un fenómeno que alterará el comportamiento natural y dará paso a eventos culturales en el país

La entrada de la primavera
La entrada de la primavera en 2026 estará marcada por un fenómeno astronómico. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La primavera 2026 ya tiene hora marcada en el calendario astronómico de México. El próximo viernes 20 de marzo, a las 08:46 horas (tiempo del Centro), ocurrirá el equinoccio Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónicaque da inicio oficial a esta estación en el hemisferio norte, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Pero ¿qué sucede exactamente en ese momento? El equinoccio ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste y se coloca justo sobre el ecuador terrestre. Esta alineación provoca que ambos hemisferios reciban prácticamente la misma cantidad de luz, lo que se traduce en días y noches con duraciones muy similares en todo el mundo. De hecho, la palabra “equinoccio” proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”.

La primavera en México marca
La primavera en México marca múltiples fenómenos naturales como la floración de diferentes especies. Foto: (iStock)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que las estaciones no dependen de qué tan cerca esté la Tierra del Sol, sino de la inclinación de su eje, que es de aproximadamente 23.5 grados. Durante el equinoccio, el planeta no está inclinado ni hacia el Sol ni en sentido contrario, generando un equilibrio temporal en la iluminación solar. A partir de ese instante, los días comenzarán a alargarse gradualmente en el hemisferio norte, mientras que en el sur empezarán a acortarse.

Este cambio tiene efectos tangibles. El aumento progresivo de horas de luz favorece el incremento de temperaturas, la floración de plantas y la activación de ciclos biológicos. No es casual que la primavera sea asociada con renovación, crecimiento y nuevos comienzos.

En México, el fenómeno trasciende el ámbito científico y se convierte en una experiencia colectiva. Cada año, miles de personas acuden a zonas arqueológicas como Chichen Itzá, en donde la pirámide conocida como El Castillo proyecta sombras que simulan el descenso de una serpiente por la escalinata, fenómeno asociado con Kukulcán y considerado un símbolo del conocimiento astronómico maya.

La llegada del nuevo ciclo
La llegada del nuevo ciclo astronómico será señalada por un equilibrio solar que impactará tanto la iluminación natural como las festividades tradicionales en distintas regiones de la nación. 5 REUTERS/Raquel Cunha

Otro punto de reunión es Teotihuacán, en el Estado de México. Allí, visitantes vestidos de blanco suben a la Pirámide del Sol como parte de un ritual contemporáneo para “recargar energía”.

Aunque popularmente se piensa que la primavera comienza el 21 de marzo, la fecha puede variar ligeramente cada año debido a los ajustes del calendario y la duración real del ciclo orbital terrestre. En 2026, el arranque será la mañana del 20 de marzo, con precisión astronómica.

Así, el equinoccio de primavera no solo marca un cambio de estación. Es un recordatorio del movimiento constante del planeta, de la relación entre ciencia y cultura, y de cómo un fenómeno celeste puede convertirse en tradición viva en distintos rincones de México.

