Congreso de la CDMX busca pena de hasta 6 años de prisión a quien cometa el delito de acecho

Congreso de la CDMX busca tipificar como delito el acecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa para tipificar el acecho como delito en el Código Penal local, con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión bajo circunstancias agravantes. La propuesta, impulsada en el contexto del Día Internacional de la Mujer, busca reconocer y sancionar el acecho como una forma de violencia que atenta contra la integridad física y psicológica, especialmente de mujeres y otros grupos vulnerables.

Propuesta de reforma al Código Penal capitalino

Durante la sesión ordinaria del Congreso capitalino este 3 de marzo de 2026, la diputada de Morena, Adriana Espinosa de los Monteros García, fundamentó la iniciativa que contempla penas de hasta cuatro años de prisión y multas de 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes cometan el delito de acecho.

La propuesta plantea incrementar la sanción hasta en la mitad, es decir, hasta seis años de prisión, si la víctima es mujer, persona con discapacidad, menor de edad, persona en situación de vulnerabilidad o si existió una relación afectiva previa entre víctima y agresor.

Así quedaría modificado el Código Penal

La diputada Espinosa de los Monteros detalló que el objetivo es adicionar un Capítulo VII al Código Penal local, reconociendo legalmente el acecho como la conducta persistente de vigilar, seguir, monitorear o comunicarse con una persona por cualquier medio, incluidos los digitales o tecnológicos, sin consentimiento.

(Foto: Congreso CDMX)

La legisladora subrayó que el acecho representa el inicio de una escalada de violencia que puede derivar en feminicidio y que no debe confundirse con insistencia romántica. La iniciativa destaca que la falta de tipificación autónoma ha perpetuado escenarios de impunidad, por lo que se busca sancionar esta conducta de manera específica.

El delito de acecho podría seguirse de oficio

La propuesta incluye reglas para la actuación de oficio de las autoridades en casos donde exista riesgo o cuando la víctima sea menor de edad, permitiendo dictar medidas de protección de forma inmediata. Entre los objetivos de la reforma se encuentran:

Fortalecer la seguridad de las mujeres en la capital.

Reconocer el acecho como una forma de violencia específica.

Dotar de herramientas al Estado para intervenir y proteger a las víctimas.

La diputada de Morena señaló que estas reformas no surgen de manera aislada, ya que la Cámara de Diputados ha reconocido la necesidad de atender y sancionar el acecho. Además, enfatizó que esta modificación envía un mensaje claro para dejar de normalizar el control y la persecución en las relaciones.

Al cierre de la sesión, la Mesa Directiva informó que las y los diputados Elizabeth Mateos Hernández, Judith Vanegas Tapia, Cecilia Vadillo Obregón y Pedro Haces Lago se sumaron a la iniciativa, la cual fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen.