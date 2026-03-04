México

Ceviche de coco: una variante refrescante y ligera para Cuaresma 2026

En la mesa de cuaresma, la combinación de pescado marinado y fruta tropical une lo tradicional con la innovación culinaria

El ceviche de coco combina pescado marinado en lima y leche de coco, ideal para una comida ligera durante la Cuaresma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ceviche de coco es una opción perfecta para los días de Cuaresma, sobre todo cuando apetece algo ligero, saludable y diferente. Su sabor ácido y cremoso, con el toque exótico del coco, conquista tanto a quienes buscan recetas tradicionales como a los que quieren innovar en la mesa.

Aunque el ceviche es originario de América Latina, en las costas caribeñas de países como Colombia y Venezuela, se prepara una versión especial con leche de coco. Es un plato ideal para acompañar con tostas o una cerveza fría. Por lo tanto, resulta perfecto para compartir en reuniones familiares o comidas durante la Semana Santa.

La receta caribeña de ceviche de coco incorpora ingredientes frescos como cebolla morada, pimiento y cilantro para un sabor exótico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de ceviche de coco

El ceviche de coco consiste en pescado blanco marinado en zumo de lima y leche de coco, mezclado con verduras frescas y hierbas aromáticas. Se elabora en frío, sin necesidad de cocción, lo que mantiene todos los matices del pescado y el frescor de los ingredientes.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 25 minutos
  • Maceración: 15 minutos

Ingredientes

  1. 400 g de pescado blanco fresco (corvina, lubina o dorada)
  2. 150 ml de leche de coco
  3. 8 limas (zumo)
  4. 1 cebolla morada
  5. 1 pimiento rojo
  6. 1 pepino pequeño
  7. 1 chile fresco o ají (opcional)
  8. 1 manojo de cilantro fresco
  9. Sal al gusto
  10. Pimienta negra recién molida
  11. 1 mango maduro (opcional, para dar un toque dulce)
  12. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Se recomienda preparar el ceviche de coco con pescado blanco muy fresco, garantizando así la seguridad alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ceviche de coco, paso a paso

  • Cortar el pescado en dados pequeños y colocarlo en un bol de cristal.
  • Exprimir el zumo de las limas y cubrir completamente el pescado.
  • Añadir sal y pimienta.
  • Dejar marinar 15 minutos en la nevera para que el pescado “se cocine” en el ácido.
  • Cortar la cebolla morada en plumas finas. Lavar y picar el pimiento, el pepino y el chile en dados pequeños.
  • Escurrir suavemente el pescado y añadir la leche de coco. Remover para que se integre el sabor.
  • Agregar la cebolla, el pimiento, el pepino y el chile al bol. Mezclar bien.
  • Incorporar el mango en cubos si se busca un toque tropical. Añadir el cilantro fresco picado.
  • Regar con aceite de oliva y ajustar de sal y pimienta.
  • Servir frío, decorando con más cilantro y, si se quiere, unas rodajas finas de lima.

Consejo técnico: Usar pescado muy fresco y mantenerlo siempre refrigerado. Probar el punto de acidez antes de servir y ajustar con más lima si se prefiere.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 170 kcal
  • Proteína: 20 g
  • Grasas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El ceviche de coco se puede conservar en la nevera durante un máximo de 24 horas, siempre en recipiente hermético y bien frío. No es recomendable congelar.

Temas Relacionados

RecetasCevicheCocoCeviche de CocoCuaresmaSemana Santamexico-recetasmexico-noticias

