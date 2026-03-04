México

Alejandro Murat se reúne con legisladores canadienses en el Senado y da seguimiento a mexicanos en Medio Oriente

Comisiones Unidas sostienen reunión con legisladores canadienses y solicitan a la SRE información permanente sobre connacionales ante el conflicto en la región

Las Comisiones Unidas de relaciones exteriores y de América del Norte del Senado de la República sostuvieron este 4 de marzo una reunión de trabajo con una delegación del Parlamento de Canadá, con el objetivo de dar continuidad al diálogo bilateral y revisar temas de la agenda común.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, ofreció un mensaje a medios sobre la comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en torno a la situación de connacionales en Medio Oriente.

Relación México–Canadá: seguimiento parlamentario y agenda común

Durante el encuentro, legisladores de ambos países intercambiaron puntos de vista sobre la relación bilateral y los mecanismos de cooperación vigentes.

Se destacó la importancia del diálogo interparlamentario como complemento de la relación entre gobiernos.

La relación México–Canadá, establecida formalmente en 1944, se ha consolidado en distintos ámbitos, particularmente en comercio, inversión y cooperación regional en América del Norte.

Comercio e inversión: ejes de la cooperación bajo el T-MEC

En la reunión se hizo referencia al intercambio comercial bilateral, que en años recientes ha superado los 50 mil millones de dólares anuales.

Canadá se mantiene como uno de los principales socios comerciales de México y una fuente relevante de inversión extranjera directa.

Ambas partes abordaron temas vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como aspectos relacionados con integración productiva, energía, minería y movilidad laboral.

Mecanismos bilaterales y coordinación regional

Las comisiones legislativas señalaron que el diálogo se enmarca en los trabajos de la Alianza México–Canadá, mecanismo que promueve la cooperación entre sectores públicos y privados de ambos países.

Entre los temas identificados se encuentran competitividad regional, transición energética y fortalecimiento de cadenas de suministro en América del Norte.

Solicitud de información sobre mexicanos en Medio Oriente

Alejandro Murat informó que la Comisión de Relaciones Exteriores solicitó a la SRE mantener comunicación permanente con el Senado respecto a las acciones para la protección de mexicanos en Medio Oriente, ante la escalada del conflicto en la región.

Juan Ramón de la Fuente
Juan Ramón de la Fuente informó que alrededor de 8 mil mexicanos se encuentran en Medio Oriente y que 200 han recibido apoyo consular. (Captura de pantalla)

De acuerdo con información del canciller Juan Ramón de la Fuente, se estima que alrededor de 8 mil connacionales se encuentran en distintos países de esa zona.

Hasta el momento, 200 personas han solicitado apoyo y han recibido orientación consular y medidas de asistencia, incluidos salvoconductos de seguridad en casos necesarios.

Las representaciones diplomáticas de México en países como Irán, Israel, Jordania, Catar, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y la oficina de representación en Palestina mantienen atención continua.

Contexto internacional: evolución del conflicto en la región

El conflicto en Medio Oriente ha involucrado acciones militares entre Estados Unidos, Israel e Irán, con repercusiones en distintos países de la región y efectos en los mercados energéticos internacionales.

La escalada del conflicto en
La escalada del conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta a autoridades mexicanas por la presencia de connacionales en la región.

En este contexto, la SRE informó que hasta el momento no se tiene registro de mexicanos afectados de manera directa por los hechos.

Las autoridades mantienen monitoreo constante de la situación y comunicación con las personas registradas en la zona.

Medidas implementadas por la Cancillería

  • Atención directa a solicitudes de connacionales
  • Emisión de documentación de apoyo y salvoconductos
  • Operación permanente de embajadas y consulados
  • Comunicación institucional entre la SRE y el Senado
  • Seguimiento a la evolución del conflicto para actualizar recomendaciones consulares

El Senado indicó que continuará atento a la información proporcionada por la Cancillería, mientras da seguimiento a la agenda bilateral con Canadá en el ámbito parlamentario.

