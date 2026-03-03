The Rapture regresa a CDMX tras 15 años sin gira mundial: fecha y preventa para la banda dance-punk de NY

The Rapture regresa a México tras 15 años para abrir su gira internacional en la CDMX el 25 de abril de 2026 (Ocesa)

La banda neoyorquina The Rapture confirmó su regreso a México tras 15 años alejados de los grandes escenarios con una presentación el 25 de abril de 2026 en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México, dando inicio a una gira internacional que simboliza no solo un reencuentro con su público sino el inicio de una nueva etapa personal y artística para el fundador Luke Jenner.

El anuncio subraya la relevancia del grupo en la escena del dance-punk y la música independiente, y sitúa a México como una de las primeras paradas de un tour que abarca Norteamérica y Europa.

La noticia se materializa con el lanzamiento de una preventa exclusiva de boletos a partir del 4 de marzo, mientras que la venta general dará inicio el 5 de marzo, ambos procesos disponibles tanto en Ticketmaster como en la taquilla del Pabellón Oeste.

Este despliegue logístico responde a la expectativa generada por el extenso periodo de ausencia de la banda y por la trayectoria que los consolidó como referentes insoslayables del género.

La preventa de boletos para el regreso de The Rapture inicia el 4 de marzo y la venta general el 5 de marzo a través de Ticketmaster (IG)

Luke Jenner atribuye la pausa de The Rapture a un proceso de transformación personal

En declaraciones difundidas por el medio The Rapture Music, Luke Jenner explicó las razones profundas detrás del largo intervalo sin giras principales. El músico afirmó:

“Esto ha tardado mucho en llegar. Hace años, cuando me alejé de la banda, necesitaba tiempo y espacio para reconstruir mi vida. Necesitaba arreglar mi matrimonio, estar ahí para mi hijo y, en última instancia, trabajar en mí mismo. Esta gira marca un nuevo capítulo para mí, uno moldeado por todo lo que he vivido y aprendido en el camino. He logrado todo lo que esperaba lograr a través de la música, y ahora puedo usarla para ayudar a quien pueda necesitarlo, como yo lo necesité en aquel entonces”.

Las palabras del fundador aportan una dimensión personal e introspectiva al regreso de The Rapture, situando la actualidad artística del grupo en un marco de equilibrio y renovación, tras afrontar retos personales y familiares de gran magnitud.

La banda neoyorquina The Rapture confirma nueva etapa artística con concierto inaugural en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México (Ocesa)

Influencia e historia de The Rapture en el circuito mundial

Integrada originalmente por Luke Jenner en guitarras y voz y Vito Roccoforte en batería, The Rapture tomó forma en 1998 y rápidamente se distinguió en Nueva York por su fusión de punk, disco, funk y música electrónica.

El despegue internacional llegó con el álbum Echoes en 2003 bajo el sello DFA, con el sencillo “House of Jealous Lovers”, una canción que redefinió los cánones del indie rock al inicio del siglo XXI. Obras posteriores como Pieces of the People We Love (Mercury, 2006) e In the Grace of Your Love (DFA, 2011) profundizaron su impronta, al integrar el pulso de la cultura de clubes y la herencia punk neoyorquina.

Luke Jenner, fundador de The Rapture, atribuye la pausa artística a un proceso de transformación personal y reconciliación familiar (IG)

Críticos y especialistas coinciden en señalar que The Rapture logró trascender los límites de género, manteniéndose a contracorriente y fieles a su espíritu creativo. Su influencia sigue vigente en las producciones contemporáneas de música alternativa y electrónica, manteniendo su estatus como una de las agrupaciones más singulares y definitorias de su generación.

La gira 2026 representa para sus seguidores la oportunidad de redescubrir en directo la energía y el legado de una banda que, más de dos décadas después de su fundación, sigue marcando pauta en la música popular.