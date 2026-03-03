Spring Break 2026 en México: EEUU emite alerta de seguridad por riesgos para turistas

¿Es seguro viajar a México en Spring Break? EEUU emite alerta por violencia y delitos (CUARTOSCURO)

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad dirigida a los miles de ciudadanos estadounidenses que planean viajar al país durante el Spring Break 2026, advirtiendo sobre riesgos de violencia, crimen y situaciones de emergencia en destinos turísticos.

El aviso surge tras los episodios de violencia registrados el 22 de febrero, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y ante la persistencia de delitos graves como homicidio, secuestro y robos en distintas regiones mexicanas, incluyendo zonas populares entre turistas internacionales.

“Aunque la violencia generalizada registrada el 22 de febrero tras operativos de seguridad mexicanos ya concluyó, persisten riesgos de delitos y secuestros”, se lee.

El aviso consular incluyó recomendaciones sobre seguridad en playas, prevención de fraudes, protección de pertenencias y el uso de servicios oficiales de transporte y asistencia en caso de emergencia. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

La representación diplomática recomendó a los viajeros consultar las advertencias específicas por estado antes de planificar sus visitas y mantenerse atentos a los peligros, incluso en las áreas más concurridas durante el receso estudiantil.

Delitos, drogas y restricciones legales

La Embajada de Estados Unidos advirtió que los delitos, incluidos los violentos, pueden ocurrir en cualquier parte de México, incluso en destinos turísticos populares como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel. Se recomendó a los visitantes extremar precauciones en estos sitios, sobre todo después del anochecer.

El comunicado advirtió sobre la ilegalidad de poseer o consumir drogas, incluso marihuana medicinal, en México. El ingreso de dispositivos de vapeo, cigarrillos electrónicos o líquidos también está prohibido, con sanciones que incluyen la confiscación, multas superiores a 10.000 dólares o arresto.

La embajada estadounidense recomendó registrar el viaje en el programa STEP, revisar advertencias estatales y evitar portar objetos prohibidos, consumir drogas o ingresar dispositivos de vapeo al país. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Por otro lado, las autoridades estadounidenses han documentado casos de turistas que han muerto o sufrido graves daños de salud tras consumir drogas sintéticas o medicamentos falsificados.

El consumo de alcohol no regulado implica riesgos de intoxicación o lesiones graves. Se han reportado incidentes en los que turistas han perdido el conocimiento, resultado heridos o sufrido daños tras ingerir bebidas adulteradas. Se aconseja vigilar siempre la preparación de las bebidas, evitar aceptarlas de desconocidos y no dejarlas desatendidas.

Los permisos estadounidenses no son válidos en territorio mexicano, advierten, por lo que piden no portar armas, municiones, cartuchos, cuchillos, fuegos artificiales, explosivos, navajas, espadas o manoplas representa un delito grave en México.

Salud, accidentes y fraudes

El aviso de la Embajada de Estados Unidos señala que los hospitales privados en México pueden ser más costosos que en el país de origen y exigir pagos anticipados. Se recomienda comprobar que el seguro médico o de viaje tenga cobertura internacional para evitar contratiempos. Alertan que los visitantes deben adquirir fármacos solo en farmacias reconocidas para evitar consumo de medicinas falsificadas.

Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que planean viajar a México durante el Spring Break 2026, señalando riesgos de violencia, delitos graves y emergencias médicas en destinos turísticos populares. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

La advertencia abarca también los riesgos en playas, donde algunas zonas carecen de salvavidas, advertencias o señalizaciones. Las autoridades aconsejan no nadar solo, evitar hacerlo después de consumir alcohol y respetar las banderas rojas que indican condiciones peligrosas.

En excursiones y actividades de renta, se recomienda verificar que los operadores cuenten con equipo de seguridad, como chalecos salvavidas, radios y seguro contra accidentes.

El comunicado enfatiza la necesidad de proteger pertenencias en el transporte público, utilizar taxis oficiales o servicios de aplicaciones como Uber y Cabify, y limitar la cantidad de efectivo que se lleva. Se sugiere monitorear cuentas bancarias para detectar transacciones no autorizadas y evitar cajeros automáticos aislados.

La embajada recordó que en México es ilegal encontrarse en estado de ebriedad en público, orinar en la vía pública o portar envases de alcohol abiertos en vehículos. Además, recomendó informar a familiares o amigos sobre los planes de viaje, especialmente si se viaja solo, y conducir únicamente durante el día.

Las extorsiones y fraudes, como los secuestros virtuales, son frecuentes. Se recomienda no compartir planes de viaje ni información personal en redes sociales o con personas desconocidas. Entre las modalidades más comunes figuran las solicitudes de ayuda para transferencias de dinero, “amigos” en línea que piden fondos o promesas de viajes gratuitos. En caso de ser víctima de fraude o extorsión, es fundamental presentar una denuncia ante la policía local.

Medidas de prevención, recursos y asistencia consular

Spring Break. REUTERS/Paola Chiomante

La Embajada de Estados Unidos recomienda inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas de seguridad y facilitar el contacto en caso de emergencia.

En situaciones graves, se debe llamar al 911, preferiblemente con la ayuda de una persona que hable español para agilizar la comunicación.

En destinos de Quintana Roo como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, se sugiere descargar la aplicación Guest Assist, que brinda acceso a servicios de emergencia y asistencia inmediata para turistas.

Los pasajeros de cruceros, en particular quienes tienen condiciones médicas preexistentes, pueden consultar recomendaciones específicas para su viaje.

Entre los recursos disponibles para ciudadanos estadounidenses en México, la embajada pone a disposición un formulario de contacto en línea, así como canales telefónicos desde México y Estados Unidos.