Profesora pide a sus alumnos pasar lista con frases mexicanas y se viraliza

La dinámica dividió opiniones porque algunos no quisieron participar

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Una docente de primaria se volvió viral en TikTok por una curiosa petición que le hizo a sus alumnos: no debían decir “presente” en el pase de lista, si no una frase mexicana.

Entre frases de memes, estereotipos de mamá mexicana, pregones de vendedores y más, la clase entera fue armando un paisaje sonoro que hizo reír tanto a la docente como a los espectadores.

Frases que dijeron los alumnos:

  • ¿Quién me jaló mi pelo?
  • Tamales y atole
  • ¡El Gaaaas!
  • ¡Viva México?
  • ¿Cuántos tacos va a querer, güero?
  • Gas bienestar, gas bienestar
  • Cuando tengas hijos, te vas a acordar de mí
  • Ponte a trabajar o te doy una chancliza
  • Si lo encuentro ¿Qué te hago?
  • Mijo, vete por la coca con Doña Lupe
  • ¡Adriana, saltee!
  • Cuando tengas hijos me vas a entender
  • ¡Basuraaa!
  • Voy a querer cinco de pastor
  • Para la tristeza, unos buenos taquitos al pastor
  • Un niño imitó la alerta sísmica
  • Se compran, colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda
  • Un bolillo pa’l susto

La docente pidió a sus alumnos decir frases mexicanas en lugar de "presente" (TikTok/@_lamissmaria_)

La actividad impulsada por la docente no solo generó risas y sorpresa en el aula, sino que también abrió una ventana a las expresiones cotidianas que forman parte del imaginario popular mexicano.

Los pregones de vendedores ambulantes, frases tradicionales de madres y padres, así como referencias a la cultura del barrio y los memes, forman parte de un patrimonio oral que se transmite de generación en generación.

Critican la dinámica de la maestra

Aunque la mayoría de los comentarios se centraron en lo gracioso o fuera de lo común de la dinámica, la pedagoga cuyo usuario es @lamissmaria_ también recibió críticas, pues algunas personas introvertidas mencionaron que la hubieran pasado mal con las frases.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

“Todo cool menos tu reacción a los alumnos introvertidos que tal vez no les da hacer esta dinámica”, “Un infierno para los introvertidos”, “Los niños decían cualquier frase y ni risa da”, “Qué lindos pero ay no, cuando yo era niña odiaba las ‘dinámicas diferentes” como esta, me ponían muy nerviosa, para mí era como una tortura por introvertida", “Preferiría tener falta que hacer esto ¿Por qué no sólo decir presente y ya?“, entre otros.

En un punto de la dinámica, algún alumno no hizo una frase o no quiso decirla, así que la maestra sólo mencionó “Okeey”, un gesto que a algunos comentarios en TikTok les pareció descortés.

