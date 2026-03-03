Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy martes 3 de marzo

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondientes al bimestre marzo-abril comenzaron a distribuirse desde el lunes 2 de marzo.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondientes al bimestre marzo-abril comenzaron a distribuirse desde el lunes 2 de marzo. Durante la Mañanera del Pueblo, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial.

Cabe señalar que los recursos se están entregando como comúnmente, es decir, de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

¿Qué beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar cobran hoy martes 3 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que reciben su pago hoy martes 3 de marzo son aquellas cuya primera letra de su CURP inicia con B.

Letra A | Lunes 2 de marzo

Letra B | Martes 3 de marzo

Letra C | Miércoles 4 de marzo

Letra C | Jueves 5 de marzo

Letras D, E, F | Viernes 6 de marzo

Letra G | Lunes 9 de marzo

Letra G | Martes de 10 marzo

Letras H, I, J, K | Miércoles 11 de marzo

Letra L | Jueves 12 de marzo de marzo

Letra M | Viernes 13 de marzo

Letra M | Martes 17 de marzo

Letras N, Ñ, O | Miércoles 18 de marzo

Letras P, Q | Jueves 19 de marzo

Letra R | Viernes 20 de marzo

Letra R | Lunes 23 de marzo

Letra S | Martes 24 de marzo

Letras| T, U, V | Miércoles 25 de marzo

Letras W, X, Y, Z | Jueves de 26 marzo

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la pensión?

El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Pensión Mujeres Bienestar ampliará su cobertura en 2026

El crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar marca un hito en la protección social. Datos oficiales indican que, al cierre de 2025, 3 millones de mujeres son beneficiarias de este programa, lo que representa una expansión que no tiene antecedentes en la historia reciente de las políticas de inclusión en México.

Uno de los aspectos más destacados en la evolución del programa es la garantía de acceso automático. Desde 2025,todas las mujeres que cumplen 65 años pasan a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.