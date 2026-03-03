México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Cómo saber si ya llegó el pago de marzo?

Consulta de manera rápida y segura los depósitos del programa social para mujeres a través de estos medios

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico dirigido a mujeres de entre 18 y 64 años. Este programa busca garantizar recursos para cubrir necesidades básicas y promover el bienestar de las beneficiarias.

Cada bimestre, los depósitos se realizan siguiendo un calendario oficial que organiza los pagos según la primera letra de la CURP de cada mujer inscrita. Este método permite que la dispersión de recursos se lleve a cabo de manera ordenada y eficiente, evitando aglomeraciones o retrasos.

Además del depósito, el programa ofrece distintos canales para verificar el pago y resolver dudas. Las beneficiarias pueden consultar su saldo, revisar movimientos o aclarar información mediante herramientas digitales y atención directa.

Cómo verificar si ya se realizó el depósito

Para confirmar si el pago de la Pensión Mujeres Bienestar ya fue depositado, se puede utilizar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para Android e iOS a través de Google Play Store y App Store. La plataforma permite consultar el saldo y los movimientos de manera rápida y segura.

Otra opción es acudir a cualquier cajero automático del Banco del Bienestar, insertar la tarjeta de la beneficiaria y revisar directamente el saldo de la cuenta. Esto asegura que se pueda confirmar el depósito sin depender de terceros.

Quienes tengan dudas o requieran aclaraciones pueden comunicarse con la Línea Bienestar al 800 639 42 64, así como utilizar los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

Calendario de pagos de marzo

El calendario oficial organiza los depósitos según la primera letra de la CURP.

  • Letra A | Lunes 2 de marzo
  • Letra B | Martes 3 de marzo
  • Letra C | Miércoles 4 de marzo
  • Letra C | Jueves 5 de marzo
  • Letras D, E, F | Viernes 6 de marzo
  • Letras G | Lunes 9 de marzo
  • Letras G | Martes 10 de marzo
  • Letras H, I, J, K | Miércoles 11 de marzo
  • Letra L | Jueves 12 de marzo
  • Letra M | Viernes 13 de marzo
  • Letra M | Martes 17 de marzo
  • Letras N, Ñ, O | Miércoles 18 de marzo
  • Letras P, Q | Jueves 19 de marzo
  • Letra R | Viernes 20 de marzo
  • Letra R | Lunes 23 de marzo
  • Letra S | Martes 24 de marzo
  • Letras T, U, V | Miércoles 25 de marzo
  • Letras W, X, Y, Z | Jueves 26 de marzo

Este calendario asegura que las beneficiarias reciban su apoyo de forma organizada, evitando retrasos y facilitando la planeación de sus finanzas personales.

Acceso y seguimiento del programa

El programa Mujeres Bienestar no solo entrega apoyo económico, sino que también proporciona información y herramientas para su seguimiento.

Las beneficiarias pueden confirmar depósitos, consultar movimientos y mantenerse al tanto de las fechas mediante la app o los cajeros automáticos.

Gracias a estas opciones, las beneficiarias pueden administrar mejor su apoyo económico y cubrir sus necesidades básicas con tranquilidad.

