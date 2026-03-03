Pensión del Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores cobran hoy 3 de marzo?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores mantiene la entrega de recursos del bimestre marzo-abril conforme al calendario oficial. El proceso comenzó el lunes 2 de marzo y se realiza de manera ordenada, con base en la primera letra de la CURP de cada derechohabiente.
Este 3 de marzo corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra B, según el cronograma establecido. La dispersión se lleva a cabo de forma escalonada para garantizar una distribución organizada del apoyo.
El programa incrementó recientemente el monto bimestral, que pasó de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos por beneficiario. La actualización busca fortalecer el ingreso de las personas adultas mayores inscritas.
Calendario oficial de depósitos de marzo
De acuerdo con la programación difundida por el Gobierno de México, las fechas de pago quedaron establecidas de la siguiente manera:
- Letras A: Lunes 2 marzo
- Letras B: Martes 3 marzo
- Letras C: Miércoles 4 marzo
- Letras C: Jueves 5 marzo
- Letras D, E, F: Viernes 6 marzo
- Letras G: Lunes 9 marzo
- Letras G: Martes 10 marzo
- Letras H, I, J, K: Miércoles 11 marzo
- Letras L: Jueves 12 marzo
- Letras M: Viernes 13 marzo
- Letras M: Martes 17 marzo
- Letras N, Ñ, O: Miércoles 18 marzo
- Letras P, Q: Jueves 19 marzo
- Letras R: Viernes 20 marzo
- Letras R: Lunes 23 marzo
- Letras S: Martes 24 marzo
- Letras T, U, V: Miércoles 24 marzo
- Letras W, X, Y, Z: Jueves 25 marzo
La dispersión se realiza directamente a través de los medios establecidos para cada beneficiario, conforme a la letra inicial del primer apellido.
Objetivo del programa social
Según el Gobierno de México, el propósito de esta ayuda es contribuir al bienestar de las personas adultas mayores mediante la entrega de una pensión no contributiva. El apoyo busca mejorar sus condiciones de vida y facilitar el acceso a la protección social.
Se trata de un esquema dirigido a personas adultas mayores que cumplan con los lineamientos establecidos. La pensión se deposita de manera bimestral.
El programa forma parte de la política social orientada a fortalecer los ingresos de este sector de la población.
Requisitos para acceder al apoyo
Las personas adultas mayores interesadas en incorporarse deben presentar su acta de nacimiento, una identificación oficial vigente —ya sea credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otro documento expedido por autoridad competente—, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP). También se solicita comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses o constancia de residencia emitida por la autoridad local, además de un número telefónico de contacto.
En caso de que exista una persona adulta auxiliar, esta deberá entregar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio actualizado. Asimismo, tendrá que presentar un documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor, conforme a lo establecido en el Formato Único de Bienestar.
Estos lineamientos forman parte del proceso de incorporación definido por el programa y permiten verificar la identidad y situación de quienes solicitan el apoyo económico.