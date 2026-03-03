Noche de Primavera 2026 en CDMX: fecha del baile sonidero, rave en Los Dinamos y más actividades

Las calles y plazas del Centro Histórico de la Ciudad de México se preparan para recibir a miles de personas durante la nueva edición de la Noche de Primavera 2026.
El festival incluye desde rave hasta conciertos y un baile sonidero en el Zócalo.
El festival de primavera impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura, presentará un despliegue musical y artístico sin precedentes, con 18 invitados internacionales, 20 sedes y más de 450 artistas, en su mayoría mujeres.
La programación fue detallada el 2 de marzo por Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura, quien subrayó la importancia de recuperar el espacio público y propiciar eventos nocturnos seguros y gratuitos.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acompañó la presentación oficial.
Sedes del festival de primavera
El festival extenderá su alcance a lo largo de siete puntos emblemáticos del corazón capitalino y una sede adicional al sur, que se incorporó recientemente debido a su buena acogida.
Las ubicaciones del sábado 21 de marzo serán:
- Monumento a la Revolución
- Plaza Manuel Tolsá
- Dr. Mora
- Kiosco Alameda
- Terraza del Museo del Estanquillo
- Monumento a Beethoven
- Zócalo capitalino
- La Cañada en Los Dinamos
En cada uno de estos escenarios se ofrecerán propuestas musicales específicas, desde rock clásico y alternativo, hasta fusión latina, electrónica, ópera, house y techno.
Qué habrá en cada sede del festival
- Monumento a la Revolución: Rock clásico: La cartelera incluye a Los Lobos (Estados Unidos), Cecilia Toussaint, Guillermo Briseño, Kerigma y Meme del Real.
- Monumento a Beethoven: Alternativo. Participarán bandas como La Tremenda Korte, Santiago Motorizado (Argentina), Bella Litsa (Estados Unidos), Hermanos Menores (Colombia) y Black Panthera (Brasil).
- Kiosco Alameda: Fusión latina - El público podrá disfrutar de Amandititita, Pablito Mix, Pauli Bohemio, La China Sonidera y Piñata Protest.
- Plaza Manuel Tolsá: Electrónica - Estarán presentes DJs y productores como Sickick (Canadá), Retro Cassetta (Marruecos), Tarsius (Filipinas) y Fat Hamster & Kang New (Corea del Sur).
- Terraza del Museo del Estanquillo: Ópera y hip hop - Este espacio reunirá a colectivos poéticos y exponentes del hip hop, entre ellos el rapero mexicoestadounidense Xiuhtezcatl y Danger, referente del freestyle en México.
Los Dinamos House y techno en Los Dinamos
Se realizará un rave y campamento que iniciará a las 16:00 y finalizará a las 6 horas del día siguiente.
El dueto colombiano Dishype lidera el cartel, acompañado de Bluecommand, Los eclipses (Francia-México), Sotomayor, Centavrvs, Evissimax y la japonesa Mari Sakurai.
Zócalo capitalino: Gran Baile de Sonideras y Sonideros
El sábado 21 de marzo, el Zócalo será sede del 4to Gran Baile de Sonideras y Sonideros, que reunirá a doce proyectos seleccionados por sorteo.
Entre ellos destacan Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor, Sonido Gallito, Sonido Bongonee y Sonido Cóndor, homenajeado por su trayectoria. Dos proyectos estarán representados por integrantes de la comunidad migrante de Estados Unidos.
Domingo 22 de marzo: “Cuícatl, la ciudad que suena”
Para ampliar la experiencia cultural, el domingo 22 de marzo se llevará a cabo el programa “Cuícatl, la ciudad que suena”, una iniciativa que busca territorializar la cultura capitalina.
En total, 14 sedes en diferentes alcaldías recibirán a 25 agrupaciones (12 de ellas con fuerte presencia femenina) y siete bandas internacionales de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Haití, con alrededor de 150 músicos.
Listado de sedes dominicales:
- Plaza San Jacinto (Álvaro Obregón)
- Parque Tezozomoc (Azcapotzalco)
- Jardín Santiago Xicoténcatl (Benito Juárez)
- Deportivo El Cacalote (Cuajimalpa)
- Palacio Postal y Jardín Santiago de Tlatelolco (Cuauhtémoc)
- Alameda Sur (Coyoacán)
- Velaria Campamento 2 de Octubre (Iztacalco)
- UTOPÍA Meyehualco (Iztapalapa)
- Foro Cultural Magdalena Contreras
- Foro Alfonso Reyes en Chapultepec (Miguel Hidalgo)
- Plaza del Bolero (Tlalpan)
- FARO Tláhuac
Entre los elencos confirmados se encuentran:
- Jeanette Macari
- Celso Duarte
- Laboratorios Moreno
- F-MACK
- Rockotitlán Chilli Stars
- Mirror Revelations
- Luisa Almaguer
- Ra La Culebra
- Antiánima
- Electrify
- She No More
- Cemican
- Mad Warriors
- Fat Hamster & Kang New
- Jorjais
- Xiuhtezcatl
- Cinthya Morado
- Yorka
- Francisco Lelo De Larrea
- Chechi de Marcos
- Olivia García