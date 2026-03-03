México

Noche de Primavera 2026 en CDMX: fecha del baile sonidero, rave en Los Dinamos y más actividades

Habrá siete sedes con actividades musicales de distintos géneros

La noche de primavera tendrá
La noche de primavera tendrá siete sedes

Las calles y plazas del Centro Histórico de la Ciudad de México se preparan para recibir a miles de personas durante la nueva edición de la Noche de Primavera 2026.

El festival incluye desde rave hasta conciertos y un baile sonidero en el Zócalo.

El festival de primavera impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura, presentará un despliegue musical y artístico sin precedentes, con 18 invitados internacionales, 20 sedes y más de 450 artistas, en su mayoría mujeres.

El cartel oficial del festival
El cartel oficial del festival Noche de Primavera 2026 en la Ciudad de México

La programación fue detallada el 2 de marzo por Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura, quien subrayó la importancia de recuperar el espacio público y propiciar eventos nocturnos seguros y gratuitos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acompañó la presentación oficial.

Sedes del festival de primavera

El festival extenderá su alcance a lo largo de siete puntos emblemáticos del corazón capitalino y una sede adicional al sur, que se incorporó recientemente debido a su buena acogida.

Las ubicaciones del sábado 21 de marzo serán:

  • Monumento a la Revolución
  • Plaza Manuel Tolsá
  • Dr. Mora
  • Kiosco Alameda
  • Terraza del Museo del Estanquillo
  • Monumento a Beethoven
  • Zócalo capitalino
  • La Cañada en Los Dinamos
(foto: captura de pantalla de
(foto: Google Maps)

En cada uno de estos escenarios se ofrecerán propuestas musicales específicas, desde rock clásico y alternativo, hasta fusión latina, electrónica, ópera, house y techno.

Qué habrá en cada sede del festival

  • Monumento a la Revolución: Rock clásico: La cartelera incluye a Los Lobos (Estados Unidos), Cecilia Toussaint, Guillermo Briseño, Kerigma y Meme del Real.
  • Monumento a Beethoven: Alternativo. Participarán bandas como La Tremenda Korte, Santiago Motorizado (Argentina), Bella Litsa (Estados Unidos), Hermanos Menores (Colombia) y Black Panthera (Brasil).
  • Kiosco Alameda: Fusión latina - El público podrá disfrutar de Amandititita, Pablito Mix, Pauli Bohemio, La China Sonidera y Piñata Protest.
  • Plaza Manuel Tolsá: Electrónica - Estarán presentes DJs y productores como Sickick (Canadá), Retro Cassetta (Marruecos), Tarsius (Filipinas) y Fat Hamster & Kang New (Corea del Sur).
  • Terraza del Museo del Estanquillo: Ópera y hip hop - Este espacio reunirá a colectivos poéticos y exponentes del hip hop, entre ellos el rapero mexicoestadounidense Xiuhtezcatl y Danger, referente del freestyle en México.
El Museo del Estanquillo es
El Museo del Estanquillo es otra de las sedes

Los Dinamos House y techno en Los Dinamos

Se realizará un rave y campamento que iniciará a las 16:00 y finalizará a las 6 horas del día siguiente.

El dueto colombiano Dishype lidera el cartel, acompañado de Bluecommand, Los eclipses (Francia-México), Sotomayor, Centavrvs, Evissimax y la japonesa Mari Sakurai.

Los Dinamos tendrá un rave
Los Dinamos tendrá un rave

Zócalo capitalino: Gran Baile de Sonideras y Sonideros

El sábado 21 de marzo, el Zócalo será sede del 4to Gran Baile de Sonideras y Sonideros, que reunirá a doce proyectos seleccionados por sorteo.

Entre ellos destacan Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor, Sonido Gallito, Sonido Bongonee y Sonido Cóndor, homenajeado por su trayectoria. Dos proyectos estarán representados por integrantes de la comunidad migrante de Estados Unidos.

Domingo 22 de marzo: “Cuícatl, la ciudad que suena”

El Gran Baile de Sonideras
El Gran Baile de Sonideras y Sonideros tendrá nueva edición en 2026

Para ampliar la experiencia cultural, el domingo 22 de marzo se llevará a cabo el programa “Cuícatl, la ciudad que suena”, una iniciativa que busca territorializar la cultura capitalina.

En total, 14 sedes en diferentes alcaldías recibirán a 25 agrupaciones (12 de ellas con fuerte presencia femenina) y siete bandas internacionales de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Haití, con alrededor de 150 músicos.

Listado de sedes dominicales:

  • Plaza San Jacinto (Álvaro Obregón)
  • Parque Tezozomoc (Azcapotzalco)
  • Jardín Santiago Xicoténcatl (Benito Juárez)
  • Deportivo El Cacalote (Cuajimalpa)
  • Palacio Postal y Jardín Santiago de Tlatelolco (Cuauhtémoc)
  • Alameda Sur (Coyoacán)
  • Velaria Campamento 2 de Octubre (Iztacalco)
  • UTOPÍA Meyehualco (Iztapalapa)
  • Foro Cultural Magdalena Contreras
  • Foro Alfonso Reyes en Chapultepec (Miguel Hidalgo)
  • Plaza del Bolero (Tlalpan)
  • FARO Tláhuac
La comunidad de Iztapalapa
La comunidad de Iztapalapa

Entre los elencos confirmados se encuentran:

  • Jeanette Macari
  • Celso Duarte
  • Laboratorios Moreno
  • F-MACK
  • Rockotitlán Chilli Stars
  • Mirror Revelations
  • Luisa Almaguer
  • Ra La Culebra
  • Antiánima
  • Electrify
  • She No More
  • Cemican
  • Mad Warriors
  • Fat Hamster & Kang New
  • Jorjais
  • Xiuhtezcatl
  • Cinthya Morado
  • Yorka
  • Francisco Lelo De Larrea
  • Chechi de Marcos
  • Olivia García

