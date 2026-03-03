México

“No vemos riesgos de ruptura”, afirma Manuel Velasco sobre reforma electoral

El Partido Verde, afirmó que la postura definitiva será definida por sus órganos nacionales tras evaluar el contenido final cuando llegue al Poder Legislativo

El PVEM descarta fracturas internas
El PVEM descarta fracturas internas y apuesta por un análisis responsable antes de fijar postura sobre la reforma electoral.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, aseguró que no existe riesgo de ruptura en torno a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“No, nosotros no vemos riesgo de ruptura”, afirmó en un encuentro con medios. No obstante, aclaró que la postura definitiva del partido no le corresponde definirla, ya que será la dirigencia nacional la que analice el documento final cuando sea enviado al Congreso y emita un posicionamiento oficial.

Velasco indicó que la iniciativa podría llegar tanto a la Cámara de Diputados como al Senado en las próximas horas, y será entonces cuando el PVEM fije una postura institucional.

PVEM se deslinda de declaraciones personales

Tras las declaraciones del senador sobre una coincidencia de hasta 95% con la propuesta presidencial, el Comité Ejecutivo Nacional del PVEM difundió un comunicado en el que precisó que esas opiniones fueron realizadas a título personal.

Aunque coincide en gran parte
Aunque coincide en gran parte con la propuesta presidencial, el Partido Verde esperará el documento final para definir su voto. (Facebook Partido Verde Ecologista de México)

La dirigencia señaló que aún no existe una postura oficial y que el partido realizará un análisis responsable y detallado del contenido antes de pronunciarse públicamente, dada la trascendencia de la reforma para el sistema democrático mexicano.

Coincidencias amplias, pero con diferencias técnicas

El legislador explicó que, con base en la información preliminar conocida, el Partido Verde coincide en la mayoría de los planteamientos de la reforma electoral.

Entre los puntos respaldados, destacó la eliminación de las listas plurinominales para que los cargos legislativos se definan mediante voto directo.

Sin embargo, reconoció que existen diferencias en la forma en que se asignarían los espacios de representación proporcional si desaparece el esquema actual.

El PVEM reconoce coincidencias de
El PVEM reconoce coincidencias de hasta 95% con la propuesta de reforma electoral. Crédito: X @MorenaSenadores

El PVEM ha planteado que los escaños se otorguen a quienes hayan obtenido el mejor desempeño electoral sin haber ganado su distrito, es decir, los “mejores segundos lugares”.

Velasco insistió en que la postura definitiva dependerá de la redacción final del documento.

Reforma electoral: envío inminente al Congreso

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la entrega de la iniciativa se retrasó con el fin de evitar contradicciones en el texto, pero aseguró que ya está lista y será enviada a la Cámara de Diputados a más tardar el miércoles.

La discusión legislativa podría abrir un nuevo escenario político, ya que otras fuerzas han adelantado posturas críticas.

Claudia Sheinbaum impulsa la reforma
Claudia Sheinbaum impulsa la reforma electoral con el objetivo de fortalecer la elección directa y reducir la sobrerrepresentación en el Congreso. Crédito: Youtube: Claudia Sheinbaum :

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, anticipó que su bancada no acompañará la reforma al no encontrar coincidencias con lo presentado hasta ahora.

Propuestas centrales de la reforma electoral

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer públicamente, la iniciativa contempla:

  • Eliminación de las listas de diputados y senadores plurinominales.
  • Elección directa de legisladores sin representación proporcional tradicional.
  • Modificación del mecanismo de asignación de curules en el Congreso.
  • Ajustes al sistema de representación para evitar sobrerrepresentación.
  • Revisión de criterios en la integración de las cámaras legislativas.

El posicionamiento final del PVEM será clave para la construcción de mayorías en el Congreso, en un debate que apenas comienza y que podría redefinir las reglas del sistema electoral mexicano.

