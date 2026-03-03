México

La galería de arte de la SHCP inaugura muestra inspirada en Rosario Castellanos

Una propuesta museográfica fomenta el diálogo entre la percepción individual y la representación social, invitando al público a cuestionar los límites entre arte, imagen personal y nuevas formas de autoexpresión

La curaduría y el montaje
La curaduría y el montaje estuvieron a cargo del equipo de la Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural.

Un fragmento del poema de Rosario Castellanos resuena en la nueva exposición de la Galería de Arte de la SHCP: “Lloro cuando se quema el arroz”. Esta frase da nombre a una muestra que invita a la introspección y a la reflexión sobre la identidad a través del arte, al reunir piezas clave del acervo nacional.

La exhibición incluye 41 obras creadas por 37 artistas mexicanos que forman parte de las colecciones Pago en Especie y Acervo Patrimonial.

Entre los nombres que resaltan figuran Francisco Toledo, Carla Rippey, Antonio Ruiz “El Corcito” y Raúl Anguiano, así como Alejandra Villegas, Vlady, José Luis Cuevas y Nahúm B. Zenil. La lista se completa con Germán Venegas, Darío Ortiz y Gabriel de la Mora, entre otros.

Autorretrato y autonarrativa en la colección nacional

La propuesta curatorial sostiene que el autorretrato trasciende la mera representación física o psicológica. Se convierte en una autonarrativa, una forma en que los autores relatan su historia personal y profesional.

Este enfoque cobra una dimensión especial en las obras de autoras mujeres, quienes, bajo una óptica feminista, dejan de ser objeto para convertirse en el centro de la creación.

Los visitantes encontrarán piezas que exploran aspectos técnicos, íntimos y sociales del autorretrato. El recorrido permite observar cómo cada artista utiliza la introspección para construir un discurso propio, abordando tanto su imagen como su papel en la sociedad.

La exposición responde a la pregunta sobre su contenido y relevancia: “Lloro cuando se quema el arroz” es una muestra de autorretratos y autonarrativas de artistas mexicanos, que reflexiona sobre la identidad y el rol social, y estará abierta gratuitamente en la Galería de Arte de la SHCP desde el 4 de marzo.

Un diálogo entre poesía, arte y reflexión contemporánea

El título de la exposición toma como punto de partida un verso del poema “Autorretrato” de Rosario Castellanos, que describe con ironía la tensión entre la vida íntima y profesional de las mujeres, desafiando estereotipos de género. Quienes asistan podrán escuchar la voz de la poeta, gracias a una grabación de la colección Voz Viva de la UNAM.

El equipo de la Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural se encargó de la curaduría, el montaje y el diseño museográfico. La muestra incluye, además, una instalación de espejos de la Colección Acervo Patrimonial, pensada para que el público reflexione sobre su propia imagen y el fenómeno actual de la “selfie”.

Datos prácticos para la visita

La exposición estará disponible sin costo para todo público a partir del 4 de marzo. El horario de visita es de martes a domingo, entre las 10 y las 18 horas. La Galería de Arte de la SHCP se ubica en República de Guatemala 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La selección de obras y la propuesta museográfica ofrecen al público una oportunidad para dialogar con el arte contemporáneo y con la propia identidad, situando al espectador en el centro de la experiencia.

