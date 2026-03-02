Sheinbaum confirma cuál fue la razón de la detención de Karina Barrón: “Va más allá de temas políticos”

Karina Marlen Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue detenida este domingo por autoridades federales en Nuevo León.

Este lunes desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes durante La Mañanera que la detención de Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, está relacionada con una investigación judicial tras una denuncia presentada en el contexto del proceso electoral de 2024 y que, asegura la autoridad, carece de fundamentos probados.

¿Cuál es el motivo de la detención?

De acuerdo con Sheinbaum y con autoridades federales, el motivo real de la detención de Karina Barrón fue una presunta denuncia falsa por acoso sexual que la funcionaria presentó en contra del senador Waldo Fernández durante la campaña electoral, la cual, tras investigarse, fue considerada carente de sustento y pudiera revelar delitos como falsedad de declaraciones y posibles actos de extorsión relacionados con ese procedimiento.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Barrón fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en su sede de Escobedo, Nuevo León, donde se determinará su situación jurídica en la audiencia de imputación programada para este lunes.

Gobierno de Monterrey pide un debido proceso

El Gobierno municipal de Monterrey emitió un comunicado en el que aseguró que respetará el desarrollo de las investigaciones judiciales relacionadas con la detención de Karina Barrón, aunque señaló que, hasta el momento, no cuenta con información oficial sobre los motivos que originaron la orden de aprehensión.

En el mismo comunicado, la administración local refrendó su respeto al Estado de Derecho, a las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, a la presunción de inocencia y al debido proceso, así como su compromiso con la legalidad y la transparencia. El gobierno, encabezado por Adrián de la Garza, indicó que esperará los resultados de las investigaciones antes de emitir cualquier valoración adicional.

La detención de Barrón fue ejecutada la tarde del domingo en San Nicolás de los Garza y ha generado revuelo político y mediático local. Por su parte, Waldo Fernández ha sostenido que la denuncia original presentada en su contra fue un montaje, y que la audiencia de imputación debería ser pública para dar claridad a los motivos y pruebas que sustentan la investigación federal.