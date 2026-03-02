Se mantiene el frío en CDMX: estas son las alcaldías con alertas por temperaturas de hasta un grado Celsius para el 2 de marzo

Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 25 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

La presencia del Frente Frío Número 38 en México generará bajas temperaturas en algunos puntos de la Ciudad de México. A pesar de que las temperaturas cálidas son más notorias por las tardes, las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, pues para el amanecer del lunes 2 de febrero se tiene previsto temperaturas mínimas de entre 1 y 6 grados Celsius.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja y alerta amarilla por frío extremo, el pronóstico de frío estará presente en seis alcaldías de la Ciudad de México para las primeras horas del lunes 2 de marzo de 2026.

El Gobierno de la Ciudad de México y la SGIRPC exhortaron a la ciudadanía a protegerse usando al menos tres capas de ropa, preferiblemente de algodón o lana, y aplicar crema hidratante para proteger la piel. Instaron a evitar cambios bruscos de temperatura para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.

¿Qué alcaldías activaron alerta naranja por condiciones de frío extremo en CDMX?

La activación de estas alertas responde al pronóstico de un descenso significativo de la temperatura, de acuerdo con las autoridades se espera que las temperaturas bajen entre las 02:00 y las 08:00 horas en distintas zonas de la capital. Las autoridades capitalinas advirtieron que la alerta naranja implica un riesgo más alto de heladas y potenciales afectaciones para la salud y los servicios. Esta es la alcaldía con alerta por temperaturas entre un grado y tres grados Celsius:

Tlalpan

¿Qué alcaldías activaron alerta amarilla por frío?

Las autoridades explicaron que la alerta amarilla señala peligro moderado por bajas temperaturas, especialmente para grupos vulnerables, se esperan temperaturas entre los 4 a 6 grados Celsius. La alerta amarilla fue implementada en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

En estas demarcaciones donde se esperan mínimas de 4 grados Celsius, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Recomendaciones ante el frío extremo

Recomendaron además consumir suficiente agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y mantener buenas prácticas de higiene lavándose las manos con frecuencia o usando gel antibacterial.

Entre las medidas adicionales, se enfatizó resguardar a las mascotas y no exponerlas al frío. En caso de utilizar calentadores o chimeneas, las autoridades sugirieron asegurar una ventilación adecuada, para prevenir accidentes domésticos relacionados con el monóxido de carbono.

En caso de emergencia por las bajas temperaturas, las autoridades recordaron la importancia de comunicarse al número 911, al teléfono de Locatel (555658-1111) o a la línea de la SGIRPC (555683-2222). Estos canales permanecen disponibles las 24 horas para atender incidencias relacionadas con el descenso térmico.

Si alguna persona experimenta malestar derivado del frío, las autoridades subrayaron que debe acudir prioritariamente al centro de salud más cercano. Reconocer los signos de afectación y buscar atención médica oportuna es fundamental ante fenómenos meteorológicos adversos.