México

Se mantiene el frío en CDMX: estas son las alcaldías con alertas por temperaturas de hasta un grado Celsius para el 2 de marzo

Durante la madrugada del lunes se mantienen recomendaciones especiales para proteger la salud y evitar riesgos domiciliarios en las zonas afectadas

Guardar
Activan alerta amarilla en la
Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 25 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

La presencia del Frente Frío Número 38 en México generará bajas temperaturas en algunos puntos de la Ciudad de México. A pesar de que las temperaturas cálidas son más notorias por las tardes, las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, pues para el amanecer del lunes 2 de febrero se tiene previsto temperaturas mínimas de entre 1 y 6 grados Celsius.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja y alerta amarilla por frío extremo, el pronóstico de frío estará presente en seis alcaldías de la Ciudad de México para las primeras horas del lunes 2 de marzo de 2026.

El Gobierno de la Ciudad de México y la SGIRPC exhortaron a la ciudadanía a protegerse usando al menos tres capas de ropa, preferiblemente de algodón o lana, y aplicar crema hidratante para proteger la piel. Instaron a evitar cambios bruscos de temperatura para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.

¿Qué alcaldías activaron alerta naranja por condiciones de frío extremo en CDMX?

La activación de estas alertas responde al pronóstico de un descenso significativo de la temperatura, de acuerdo con las autoridades se espera que las temperaturas bajen entre las 02:00 y las 08:00 horas en distintas zonas de la capital. Las autoridades capitalinas advirtieron que la alerta naranja implica un riesgo más alto de heladas y potenciales afectaciones para la salud y los servicios. Esta es la alcaldía con alerta por temperaturas entre un grado y tres grados Celsius:

  • Tlalpan

¿Qué alcaldías activaron alerta amarilla por frío?

Las autoridades explicaron que la alerta amarilla señala peligro moderado por bajas temperaturas, especialmente para grupos vulnerables, se esperan temperaturas entre los 4 a 6 grados Celsius. La alerta amarilla fue implementada en las siguientes alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Xochimilco

En estas demarcaciones donde se esperan mínimas de 4 grados Celsius, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Recomendaciones ante el frío extremo

Recomendaron además consumir suficiente agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y mantener buenas prácticas de higiene lavándose las manos con frecuencia o usando gel antibacterial.

Entre las medidas adicionales, se enfatizó resguardar a las mascotas y no exponerlas al frío. En caso de utilizar calentadores o chimeneas, las autoridades sugirieron asegurar una ventilación adecuada, para prevenir accidentes domésticos relacionados con el monóxido de carbono.

En caso de emergencia por las bajas temperaturas, las autoridades recordaron la importancia de comunicarse al número 911, al teléfono de Locatel (555658-1111) o a la línea de la SGIRPC (555683-2222). Estos canales permanecen disponibles las 24 horas para atender incidencias relacionadas con el descenso térmico.

Si alguna persona experimenta malestar derivado del frío, las autoridades subrayaron que debe acudir prioritariamente al centro de salud más cercano. Reconocer los signos de afectación y buscar atención médica oportuna es fundamental ante fenómenos meteorológicos adversos.

Temas Relacionados

Frío CDMXCDMXClima CDMXalertaProtección Civilmexico-noticias

Más Noticias

Sentencian a dos hombres por ataque armado contra policías que dejó un agente muerto en Zapopan, Jalisco

Los sujetos accionaron armas de fuego en contra de los agentes

Sentencian a dos hombres por

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de México este 2 de marzo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: temperatura y

¿Cuál es la temperatura promedio en Cancún?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Cuál es la temperatura promedio

Conoce el clima de este día en Puerto Vallarta

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Conoce el clima de este

Clima en Acapulco de Juárez: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Acapulco de Juárez:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fueron vinculados a proceso “El

Fueron vinculados a proceso “El Kaoz” y Alan “N”, ambos involucrados en el asesinato del Carlos Manzo

Caen seis presuntos integrantes del CJNG en Chiapas con armas largas

Detuvieron a un hombre que transportaba 15 kilos de metanfetamina en Naucalpan, Edomex

La lucha tras la muerte de El Mencho también se libra con algoritmos en Internet, señala OCCRP

Vinculan a proceso a escoltas de “El Mencho” detenidos durante operativo en Tapalpa, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo: esto

Shakira en el Zócalo: esto hacer si te roban el celular en el concierto

De Egipto al Zócalo de la CDMX: los conciertos más masivos de Shakira

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026: inicia el concierto de la ‘Loba’

Estrés en La Granja VIP provocó a Lola Cortés nueva cirugía por cáncer, le retiraron prótesis: “Soy planita”

Erik Rubín llora la muerte de querido amigo: “Te amo gordito”

DEPORTES

A un mes de la

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027