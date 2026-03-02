Ricardo Monreal confirma que 92 aspirantes buscan encabezar la Auditoría Superior

Ricardo Monreal informó que 92 aspirantes se registraron para encabezar la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2026-2034.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que la Cámara de Diputados concluyó el registro de aspirantes para encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el periodo 2026-2034.

En total, se inscribieron 92 personas —hombres y mujeres con trayectoria en fiscalización y combate a la corrupción— quienes comparecerán ante la Comisión de Vigilancia.

En un mensaje difundido en redes sociales, Monreal aseguró que el proceso se desarrollará con “plena autonomía” por parte de las comisiones legislativas, las cuales están integradas de manera plural.

Subrayó que será el Pleno quien, mediante mayoría calificada, tome la decisión final antes de que concluya la primera quincena de marzo.

Autonomía, mayoría calificada y diálogo parlamentario

El legislador enfatizó que la designación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 79 constitucional, que exige el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

“Habrá un ambiente propicio para la discusión”, afirmó, al tiempo que garantizó un diálogo intenso en caso de que la Cámara de Diputados funja como Cámara de origen en otros temas relevantes.

Monreal también adelantó que el grupo parlamentario de Morena actuará con responsabilidad y respaldará a la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que profundizará el diálogo con sus aliados del PT y el Partido Verde, además de mantener comunicación con PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Reforma electoral 2026: Monreal rechaza inestabilidad económica

En su mensaje, el coordinador parlamentario informó que en los próximos días podría recibirse la iniciativa presidencial en materia de reforma electoral.

Defendió el derecho constitucional del Ejecutivo para presentar propuestas y rechazó que su sola presentación genere inestabilidad política o turbulencia económica.

“Es falso afirmar que provocará estancamiento económico o riesgos en la negociación comercial con Estados Unidos y Canadá”, sostuvo.

Consideró precipitado que existan críticas sin conocer la redacción concreta de la propuesta y reiteró que será discutida con seriedad y responsabilidad en el Congreso.

Recordó además que, en lo que va del actual gobierno, se han enviado 23 iniciativas que han derivado en reformas constitucionales y modificaciones a más de 40 artículos.

¿Qué es la Auditoría Superior de la Federación y por qué es clave?

La ASF es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales.

Cuenta con autonomía técnica y de gestión, y su función principal es revisar la Cuenta Pública para verificar que el gasto se ejerza conforme a la ley y con eficiencia.

Entre sus atribuciones destacan:

Fiscalizar recursos federales ejercidos por los tres Poderes de la Unión , órganos autónomos, estados y municipios .

recursos federales ejercidos por los tres , órganos autónomos, y . Emitir informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública .

y el de la . Promover responsabilidades administrativas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción .

ante el y denuncias ante la . Evaluar el desempeño gubernamental para fortalecer la rendición de cuentas.

La persona designada encabezará la institución durante ocho años y será responsable de supervisar el manejo del erario federal.

Perfiles registrados y contexto político en la ASF

Entre los aspirantes figura el actual auditor superior, David Colmenares, quien busca la reelección.

También se registraron perfiles como Muna Dora Buchahin, María de la Luz Mijangos, Gerardo Lozano, Agustín Caso y Alejandro Reynoso, todos con experiencia en fiscalización.

El proceso contempla la revisión de requisitos —como experiencia mínima de 10 años en control del gasto público y buena reputación—, la publicación de candidaturas idóneas y la integración de una terna que será enviada al Pleno a más tardar el 11 de marzo.

En paralelo, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa para modificar el sistema de fiscalización, que propone eliminar la reelección del titular de la ASF y establecer un modelo de decisiones colegiadas.

Será la primera vez en varios procesos que la designación podría realizarse sin una negociación formal con la oposición, aunque Morena requerirá el respaldo de sus aliados para alcanzar la mayoría calificada.

Con este escenario, la Cámara de Diputados entra en una etapa clave para definir el rumbo del órgano responsable de vigilar el gasto público federal, en medio de un contexto político marcado por la discusión de reformas estructurales y el debate sobre la autonomía institucional.