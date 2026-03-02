México

Ricardo Monreal confirma que 92 aspirantes buscan encabezar la Auditoría Superior

La Cámara de Diputados iniciará entrevistas y selección de terna para designar al auditor superior del periodo 2026-2034

Guardar
Ricardo Monreal informó que 92
Ricardo Monreal informó que 92 aspirantes se registraron para encabezar la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2026-2034.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que la Cámara de Diputados concluyó el registro de aspirantes para encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el periodo 2026-2034.

En total, se inscribieron 92 personas —hombres y mujeres con trayectoria en fiscalización y combate a la corrupción— quienes comparecerán ante la Comisión de Vigilancia.

En un mensaje difundido en redes sociales, Monreal aseguró que el proceso se desarrollará con “plena autonomía” por parte de las comisiones legislativas, las cuales están integradas de manera plural.

Subrayó que será el Pleno quien, mediante mayoría calificada, tome la decisión final antes de que concluya la primera quincena de marzo.

Autonomía, mayoría calificada y diálogo parlamentario

El legislador enfatizó que la designación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 79 constitucional, que exige el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

La Cámara de Diputados concluyó
La Cámara de Diputados concluyó el registro de 92 aspirantes para encabezar la Auditoría Superior de la Federación.(X/@RicardoMonrealA)

“Habrá un ambiente propicio para la discusión”, afirmó, al tiempo que garantizó un diálogo intenso en caso de que la Cámara de Diputados funja como Cámara de origen en otros temas relevantes.

Monreal también adelantó que el grupo parlamentario de Morena actuará con responsabilidad y respaldará a la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que profundizará el diálogo con sus aliados del PT y el Partido Verde, además de mantener comunicación con PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Reforma electoral 2026: Monreal rechaza inestabilidad económica

En su mensaje, el coordinador parlamentario informó que en los próximos días podría recibirse la iniciativa presidencial en materia de reforma electoral.

Defendió el derecho constitucional del Ejecutivo para presentar propuestas y rechazó que su sola presentación genere inestabilidad política o turbulencia económica.

Ricardo Monreal adelantó que en
Ricardo Monreal adelantó que en los próximos días podría recibirse la iniciativa presidencial de reforma electoral. Crédito: Kenia López

“Es falso afirmar que provocará estancamiento económico o riesgos en la negociación comercial con Estados Unidos y Canadá”, sostuvo.

Consideró precipitado que existan críticas sin conocer la redacción concreta de la propuesta y reiteró que será discutida con seriedad y responsabilidad en el Congreso.

Recordó además que, en lo que va del actual gobierno, se han enviado 23 iniciativas que han derivado en reformas constitucionales y modificaciones a más de 40 artículos.

¿Qué es la Auditoría Superior de la Federación y por qué es clave?

La ASF es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales.

La Auditoría Superior de la
La Auditoría Superior de la Federación entró en proceso de renovación para el periodo 2026-2034.

Cuenta con autonomía técnica y de gestión, y su función principal es revisar la Cuenta Pública para verificar que el gasto se ejerza conforme a la ley y con eficiencia.

Entre sus atribuciones destacan:

  • Fiscalizar recursos federales ejercidos por los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos, estados y municipios.
  • Emitir informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública.
  • Promover responsabilidades administrativas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.
  • Evaluar el desempeño gubernamental para fortalecer la rendición de cuentas.

La persona designada encabezará la institución durante ocho años y será responsable de supervisar el manejo del erario federal.

Perfiles registrados y contexto político en la ASF

Entre los aspirantes figura el actual auditor superior, David Colmenares, quien busca la reelección.

También se registraron perfiles como Muna Dora Buchahin, María de la Luz Mijangos, Gerardo Lozano, Agustín Caso y Alejandro Reynoso, todos con experiencia en fiscalización.

David Colmenares se registró para
David Colmenares se registró para buscar la reelección al frente de la Auditoría Superior de la Federación por un periodo adicional de ocho años. ((Infobae))

El proceso contempla la revisión de requisitos —como experiencia mínima de 10 años en control del gasto público y buena reputación—, la publicación de candidaturas idóneas y la integración de una terna que será enviada al Pleno a más tardar el 11 de marzo.

En paralelo, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa para modificar el sistema de fiscalización, que propone eliminar la reelección del titular de la ASF y establecer un modelo de decisiones colegiadas.

Será la primera vez en varios procesos que la designación podría realizarse sin una negociación formal con la oposición, aunque Morena requerirá el respaldo de sus aliados para alcanzar la mayoría calificada.

Con este escenario, la Cámara de Diputados entra en una etapa clave para definir el rumbo del órgano responsable de vigilar el gasto público federal, en medio de un contexto político marcado por la discusión de reformas estructurales y el debate sobre la autonomía institucional.

Temas Relacionados

MorenaCámara de DiputadosAuditoría Superior de la FederaciónReforma ElectoralRicardo MonrealPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Qué es mejor como fuente de proteína los suplementos o la alimentación

Una alimentación planeada puede marcar la diferencia si buscas más fuerza y rendimiento físico

Qué es mejor como fuente

Difunden imágenes de Adán Augusto López, de Morena, en hotel de Cancún

La presencia del legislador en un exclusivo resort ha motivado cuestionamientos sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad

Difunden imágenes de Adán Augusto

Shakira en el Zócalo: esto hacer si te roban el celular en el concierto

El esperado espectáculo de Shakira en el corazón de la Ciudad de México incluye recomendaciones clave para no perder la fiesta ni el teléfono ante posibles robos en medio de la multitud

Shakira en el Zócalo: esto

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 1 de marzo: afectaciones en Calzada de Tlalpan

Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en

Detuvieron a un hombre que transportaba 15 kilos de metanfetamina en Naucalpan, Edomex

José “N”, de 51 años de edad, fue presentado ante la Fiscalía General de la República

Detuvieron a un hombre que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a un hombre que

Detuvieron a un hombre que transportaba 15 kilos de metanfetamina en Naucalpan, Edomex

La lucha tras la muerte de El Mencho también se libra con algoritmos en Internet, señala OCCRP

Vinculan a proceso a escoltas de “El Mencho” detenidos durante operativo en Tapalpa, Jalisco

Gobernador de Chiapas ordena investigar presuntos pagos del CJNG a policías de élite

“Sabían que eras un chingón, sabían que ibas a ganar”: Grecia Quiroz publica mensaje a 4 meses del asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo: esto

Shakira en el Zócalo: esto hacer si te roban el celular en el concierto

De Egipto al Zócalo de la CDMX: los conciertos más masivos de Shakira

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: staff de ‘Shak’ sube al escenario con bandera colombiana

Estrés en La Granja VIP provocó a Lola Cortés nueva cirugía por cáncer, le retiraron prótesis: “Soy planita”

Erik Rubín llora la muerte de querido amigo: “Te amo gordito”

DEPORTES

A un mes de la

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027