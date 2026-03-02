México

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La espera ha llegado a su fin: los resultados ganadores de todos los sorteos de Chispazo han sido revelados por la Lotería Nacional, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

01, 03, 10, 15 y 22

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

12, 13, 17, 21 y 22

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoChispazo Pronósticos México

Más Noticias

Coronas en forma de gallo y resguardo militar: qué se sabe del funeral de “El Mencho”, exlíder del CJNG

Bajo custodia del Ejército y la Guardia Nacional, la Funeraria La Paz fue el centro de atención, pues presuntamente ahí se velan los restos del capo

Coronas en forma de gallo

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026: la colombiana ofreció un recorrido por su carrera musical

Sigue el minuto a minuto del mega espectáculo que la cantante colombiana ofrecerá este domingo 1 de marzo

Shakira en el Zócalo de

Las reacciones de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada al concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

La cantante colombiana reunió a 400 mil personas en la Plaza de la Constitución con un espectáculo gratuito que marcó el cierre de su gira en México

Las reacciones de Claudia Sheinbaum

SRE confirma que 7 mil mexicanos en Medio Oriente están a salvo tras escalada de conflicto

El canciller Juan Ramón de la Fuente detalló que no existe reporte de heridos y que el gobierno activó protocolos de asistencia consular y monitoreo permanente

SRE confirma que 7 mil

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Matías Romero

El temblor ocurrió a las 21:46 horas, a una distancia de 29 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 99.4 km

Temblor en Oaxaca hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Coronas en forma de gallo

Coronas en forma de gallo y resguardo militar: qué se sabe del funeral de “El Mencho”, exlíder del CJNG

Ataque contra agentes de seguridad deja 14 detenidos en San Ignacio, Sinaloa

Fueron vinculados a proceso “El Kaoz” y Alan “N”, ambos involucrados en el asesinato del Carlos Manzo

Caen seis presuntos integrantes del CJNG en Chiapas con armas largas

Detuvieron a un hombre que transportaba 15 kilos de metanfetamina en Naucalpan, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo de

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026: la colombiana ofreció un recorrido por su carrera musical

Las reacciones de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada al concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Shakira rompe récord en el Zócalo CDMX con 400 mil asistentes

Shakira en el Zócalo: esto hacer si te roban el celular en el concierto

De Egipto al Zócalo de la CDMX: los conciertos más masivos de Shakira

DEPORTES

A un mes de la

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027