“El Mochaorejas” e hijo de Pablo Escobar seguirán pasos de Sandra Ávila Beltrán: alistan demandas por uso de imagen

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Sandra Ávila Beltrán abrió la puerta a nuevas demandas por uso indebido de imagen en narcoseries. (Capturas de pantalla)

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió a favor de Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, contra Telemundo Network Group por el uso no autorizado de su imagen en la promoción de la serie “La Reina del Sur”, ha abierto un camino legal que ya exploran otros personajes y familiares cuyas historias han sido llevadas a la pantalla sin su consentimiento.

Isaac Razo Reyes, abogado de Ávila Beltrán, confirmó que la familia del secuestrador Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”, y uno de los hijos de Pablo Escobar se preparan para reclamar regalías y derechos derivados de la explotación comercial de sus imágenes en producciones televisivas.

La batalla legal de Sandra Ávila Beltrán

Sandra Ávila Beltrán ‘destroza’ a Kate del Castillo por interpretarla como ‘hombre’ en ‘La Reina del Sur’: “Tosca” (Fotos: RS/ Telemundo)

La resolución de la SCJN, que obligaría a Telemundo a pagar a Ávila Beltrán hasta 900 millones de dólares, según estimaciones del abogado, representa el establecimiento de un precedente legal en México.

Tras cuatro años de litigio, la defensa encabezada por Isaac Razo Reyes logró la confirmación de la multa impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que fue avalada en todas las instancias, incluidos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Suprema Corte.

En entrevista con Milenio, Razo reconoció la labor de las instituciones mexicanas y agradeció especialmente al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y a la ministra Lenia Batres Guadarrama por una resolución que calificó como “justa, lógica y apegada a derecho”.

"La Reina del Pacífico" podría recibir hasta 900 mdd, según estimaciones de su abogado. (Youtube/La Saga)

El siguiente paso, explicó el abogado, será sentarse a negociar con las televisoras y plataformas responsables de la serie para definir los montos que corresponden a Ávila Beltrán, conforme a la ley. Ninguna de las empresas, dijo, ha iniciado contacto hasta ahora.

Si no hay acuerdo, la defensa recurrirá a instancias judiciales en Estados Unidos, donde las compañías tendrían que garantizar el monto total reclamado. El porcentaje de regalías exigido —hasta el 40% de las ganancias generadas por la producción— no es arbitrario, sino el que marca la ley para compensar el uso de imagen con fines comerciales, defendió. El monto estimado ha crecido sustancialmente con los años, pasando de 320 millones de dólares a una cifra cercana a 900 millones de dólares, aclaró, pues señala que ha habido más temporadas y que incluso hoy día siguen generando ganancias.

Por otro lado, el litigante subrayó que Sandra Ávila se encuentra, según su abogado, “contentísima” con el fallo y decidida a avanzar en el cobro de las regalías. Razo recalcó que el objetivo de este litigio no es únicamente económico, sino sentar un precedente que obligue a las productoras audiovisuales a solicitar permiso y presupuestar el pago de derechos de imagen antes de explotar historias reales.

Familia de Arizmendi también analiza demandar

Daniel Arizmendi, El Mochaorejas. (YouTube/Captura de pantalla)

El caso de Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, sigue la misma ruta legal. Su familia ha contactado a Isaac Razo Reyes para iniciar acciones legales contra la serie “El Mochaorejas”, estrenada el 23 de enero de 2026 en la plataforma ViX.

Esta producción, basada en la investigación de la periodista Olga Wornat y protagonizada por Damián Alcázar, reconstruye la vida y los crímenes de Arizmendi sin la autorización de su entorno para la explotación comercial de su imagen, según alegan.

Razo puntualizó que la familia de Arizmendi está “muy interesada en que realicemos el mismo procedimiento para que le paguen las regalías de la serie que se hizo en contra de él, sin su consentimiento”.

Explicó que, aunque se trate de un criminal sentenciado, “no deja de tener calidad humana ni de poseer ciertos derechos humanos. El derecho de explotación de la imagen sigue vigente aun en esos casos”, dijo al periodista Víctor Hugo Michel.

Hijo de Pablo Escobar sigue misma ruta

Pablo Escobar - crédito archivo Colprensa

El hijo de Pablo Escobar, Sebastián Marroquín (antes Juan Pablo Escobar), también ha mostrado interés en reclamar regalías y derechos por la utilización de la imagen y la intimidad familiar en diversas series sobre el capo colombiano.

Isaac Razo Reyes confirmó que ha sostenido conversaciones con la familia de Escobar, quienes consideran que múltiples producciones han vulnerado su derecho a la imagen y la privacidad al retratar situaciones y difundir fotografías del entorno familiar sin consentimiento.

La figura de Pablo Escobar ha sido eje de numerosas producciones audiovisuales que han alcanzado notoriedad internacional, algunas de ellas son:

Narcos (Netflix, 2015–2016): Protagonizada por Wagner Moura, narra el ascenso y caída de Escobar y fue clave en el auge global de las narcoseries.

Escobar, el patrón del mal (Caracol TV, 2012): Protagonizada por Andrés Parra, considerada una de las versiones más detalladas sobre su vida.

El Señor de los Cielos: Aunque la trama principal es sobre Amado Carrillo Fuentes, incluye personajes inspirados en Escobar dentro del universo del narcotráfico latinoamericano.

Surviving Escobar: Alias JJ: Relata la historia de “Popeye”, uno de los sicarios de Escobar, quien aparece como personaje recurrente.

Los Tres Caínes: Centrada en los hermanos Castaño, contiene referencias a Escobar dentro del contexto del conflicto armado colombiano.

Razo insistió en que, al igual que en los casos de Ávila Beltrán y Arizmendi, el derecho a la imagen y a la privacidad debe ser respetado y compensado, abriendo así una nueva etapa para la protección de estos derechos en la industria audiovisual.