¿Spotify eliminará los narcocorridos? La verdad detrás del supuesto veto contra artistas y la narcocultura

El abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tuvo repercusiones políticas, sociales y culturales en México.

Su muerte, ocurrida durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero, colocó en el centro de la conversación pública el impacto de la narcocultura y reavivó rumores sobre presuntas restricciones a los narcocorridos y corridos alterados en Spotify.

Los corridos alterados y narcocorridos dominan Spotify

Spotify, plataforma de música en línea que concentra cerca del 65% de las suscripciones de pago en México, refleja desde hace al menos cuatro años en sus listas de popularidad el impacto de agrupaciones y solistas cuyas canciones ya han sido prohibidas en eventos públicos en al menos una decena de estados.

En las últimas horas, en plataformas digitales se difundió ampliamente un supuesto comunicado de Spotify México en el que se anunciaba la eliminación de miles de canciones de su catálogo por hacer apología del crimen organizado. “Reconocemos la compleja realidad que enfrenta México”, señala el documento apócrifo.

La publicación polarizó opiniones y abrió un debate en torno al uso de la censura como mecanismo para enfrentar problemas sociales de origen complejo y multifactorial.

Un comunicado falso atribuido a Spotify México sobre la restricción de narcocorridos circula en redes sociales, el cual fue desmentido por una nota de la comunidad. (X)

¿Spotify eliminará los narcocorridos?

Actualmente, la inteligencia artificial se encuentra al alcance de cualquier usuario, y su uso ha contribuido de manera directa al aumento de noticias falsas. Aunque el debate en torno a la narcocultura es real, es falso que Spotify México tenga la intención de eliminar de su catálogo canciones con referencias al crimen organizado.

A través de programas de inteligencia artificial generativa, Infobae México confirmó que el supuesto comunicado corresponde a una imagen editada de un documento que circuló a finales de 2024. Grok, la IA de X —antes Twitter—, llegó a la misma conclusión.

¿Cómo surgió la noticia falsa?

Diversos factores explican el origen del rumor. Los incidentes registrados en Jalisco y otros estados tras el abatimiento de “El Mencho” colocaron nuevamente en el debate público a la narcocultura como una forma de normalización de la violencia.

Una de las voces que amplificó la discusión fue la de David Velazco, vocalista de Porter. A través de sus redes sociales, el músico fue tajante al señalar que no puede minimizarse la influencia de los artistas que glorifican al crimen organizado: “La música que normaliza la violencia y glorifica la cultura del narco también educa; y lo que educa, tarde o temprano, se refleja en el país”.

Su postura se alinea con los ejes de México Canta, programa impulsado en 2025 por la Secretaría de Cultura con el objetivo de contrarrestar el impacto de narrativas que exaltan al crimen organizado. “Eso es lo que vamos a demostrar con México Canta: que se pueden cambiar las narrativas, que se puede hablar de muchos temas y que no es necesario hacer apología de la violencia. De eso se trata este concurso”, señaló Claudia Curiel de Icaza, titular de la dependencia, el día de su presentación.

Ningún género musical amenaza a los narcocorridos y corridos alterados

La final de la primera edición de México Canta se llevó a cabo en octubre de 2025 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. De manera reciente, como parte de la estrategia del gobierno federal y la Secretaría de Cultura, también se anunció una jornada de conciertos por la paz en distintas regiones del país.

Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha tenido un impacto medible en la disminución de la popularidad de los narcocorridos y corridos alterados. Artistas como Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida y Junior H continúan dominando las listas de popularidad en Spotify.

Su éxito no parece verse amenazado ni por los programas culturales impulsados desde el gobierno ni por propuestas de otros géneros musicales, cuyas letras no logran conectar con miles de personas que encuentran en los narcocorridos y corridos bélicos un reflejo directo de su realidad cotidiana.