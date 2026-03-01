México

Línea 2 del Metro CDMX: cuál es el horario y servicio este 1 de marzo por remodelaciones y el concierto de Shakira en el Zócalo

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, aclaró que este domingo brindarán servicio regular de Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 2 del Metro CDMX
Línea 2 del Metro CDMX modifica su horario por concierto de Shakira (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) ampliará su horario de servicio este domingo 1 de marzo con motivo del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México. Adrián Rubalcava, director del STC Metro, explicó que tres líneas de la red del Metro CDMX operarán hasta las 01:00 horas, esto para brindar opciones de transporte a los miles de asistentes que se espera que acudan al show.

La Línea 2 será una de las que extenderá su horario, cabe recordar que el Gobierno de la Ciudad de México inició obras de remodelación en la línea azul, por lo que el tramo San Antonio - Viaducto ha permanecido cerrado los días domingos por trabajos en zona de vías.

Sin embargo, con motivo del concierto de Shakira, las autoridades suspendieron los trabajos de remodelación en la Línea 2 del Metro CDMX y abrirán el servicio en todas las estaciones de Tasqueña a Cuatro Caminos. A través de redes sociales, el director del STC Metro explicó cuál será el horario y el servicio de esta línea que pasa por el centro capitalino.

Horario de la Línea 2 del Metro CDMX este 1 de domingo

Adrián Rubalcava, director del STC, informó que ampliarán el servicio del Metro CDMX este 1 de marzo por el concierto de Shakira en el Zócalo. Además, suspendieron las obras de remodelación en la Línea 2 para operar en todas sus estaciones (X/ @AdrianRubalcava

De acuerdo con lo que explicó el director del Metro CDMX, las estaciones San Antonio, Viaducto y Chabacano —tramo que está en remodelación— estarán operando a lo largo de la tarde de este domingo 1 de marzo, por lo que los trabajos de remodelación únicamente se realizarán por la mañana, esto para garantizar el correcto funcionamiento del servicio de la línea azul para los asistentes al concierto gratuito.

Desde las 07:00 hasta las 17:00 horas des este 1 de marzo, la Línea 2 del Metro CDMX operará en dos tramos:

  • Cuatro Caminos a Pino Suárez
  • Tasqueña a Xola

En este lapso, los usuarios podrán hacer uso del servicio gratuito de unidades de RTP para continuar sus trayectos. Posterior a esta hora, todas las estaciones de la Línea 2 estarán abiertas y operarán con normalidad en ambas direcciones. Es decir que el horario para este día quedará de la siguiente manera:

  • Servicio en la Línea 2 del Metro CDMX de 17:00 a 01:00 horas

La única estación de la Línea 2 del Metro CDMX que estará cerrada será Zócalo/ Tenochtitlán, pues cada que hay un evento masivo en la plancha del Zócalo, suspenden operaciones en esta parada, esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.

