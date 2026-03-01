El reencuentro entre Gloria Trevi y Mary Boquitas marcó uno de los momentos más emotivos del concierto ofrecido en el BMO Stadium, donde ambas artistas compartieron escenario tras décadas de distanciamiento, procesos legales y una historia común ligada al caso de Sergio Andrade.

La aparición conjunta fue aplaudida por miles de asistentes y rápidamente se volvió viral, no solo por el simbolismo musical, sino por lo que representa a nivel personal y judicial para ambas intérpretes.

Un reencuentro que emocionó a los fans

Durante el show, Trevi invitó a Mary Boquitas a interpretar “En medio de la tempestad”, canción cargada de significado para ambas. El público respondió con ovaciones y gritos de “No están solas”, mientras las cantantes se fundían en un abrazo que muchos calificaron como histórico.

En su mensaje ante los asistentes, Mary Boquitas expresó: “Ese es el amor que nosotras conocemos; viva el amor, viva la amistad, viva el bien. Claro que sí señores… gracias por recibirme, por darme estos minutitos de amor y de mucho apoyo”.

Gloria Trevi y Mary Boquitas comparten un emotivo abrazo en el escenario de Los Ángeles. (@suu_e_ / X)

Reacciones divididas en redes sociales

Aunque en el estadio la respuesta fue unánime, en plataformas digitales el reencuentro generó opiniones encontradas. Algunos mensajes celebraron la reconciliación y la resiliencia de ambas, mientras otros recordaron los episodios más oscuros del pasado y exigieron que no se olviden las responsabilidades históricas del llamado “clan Trevi-Andrade”.

“Llevamos tiempo hablando”: Mary Boquitas

Tras el concierto, María Raquenel Portillo Jiménez confirmó que la reconciliación no fue improvisada. En entrevista con la comunicadora Jacqueline Martínez, Chamonic, reveló que llevaba tiempo dialogando con Gloria Trevi sobre el pasado.

“Sí, estoy segura que vamos a hacer historia porque hay una historia muy grande, muy fuerte… no solamente esto es una cosa histórica en el escenario, sino la historia de vida que ella y yo traemos juntas”

Recordó además que la última vez que cantaron juntas fue hace casi 30 años, en 1996, y subrayó el simbolismo de la canción elegida: “Es una canción muy importante porque ella la compuso cuando precisamente estábamos encerradas”.

Comenzaron a hablar en 2025. (Capturas de pantalla/Instagram)

El pasado con Sergio Andrade y puntos clave del caso

La relación entre Gloria Trevi y Mary Boquitas estuvo marcada por su vínculo con Sergio Andrade, productor que las reclutó siendo menores de edad bajo promesas de éxito. Raquenel se casó con él a los 15 años, mientras ambas formaban parte del grupo Boquitas Pintadas.

En el año 2000, Andrade, Trevi y Boquitas fueron detenidos y acusados de rapto, violación y corrupción de menores. Tras casi cinco años de prisión, en 2004 ambas fueron absueltas y reconocidas como víctimas de manipulación, abuso psicológico y coerción.

La relación entre Gloria Trevi y Mary Boquitas estuvo marcada por su vínculo con Sergio Andrade. (Archivo)

Décadas después, Mary Boquitas ha relatado su experiencia en el podcast En boca cerrada, mientras que en 2023 Gloria Trevi demandó a Andrade en Estados Unidos por abuso sexual y trata, reconociendo formalmente que Raquenel también fue víctima y no cómplice.

Semanas antes del concierto, Armando Gómez, esposo de Trevi, confirmó que ambas ya habían aclarado sus diferencias: “Qué bueno que se reconciliaron porque había mucha mentira… las cosas se hablaron y aclararon”.