Día de la Familia: Senado celebra esta fecha y recuerda las reformas de acceso a viviendas que impulsa

Foto: Cuartoscuro

En el marco del Día de la Familia, el Senado de la República destacó la relevancia de este núcleo social como base del desarrollo comunitario y aprovechó la conmemoración para recordar las reformas en materia de vivienda que actualmente impulsa.

Desde sus redes sociales, el Senado destacó que el derecho a la vivienda es un componente clave del bienestar familiar. Por ello, el Senado ha trabajado en reformas legales orientadas a facilitar el acceso a viviendas, especialmente para sectores vulnerables, jóvenes y personas trabajadoras que enfrentan barreras de financiamiento. Estas acciones buscan modernizar esquemas de crédito, promover vivienda social y reforzar la coordinación entre instituciones federales y estatales.

Asimismo, se resaltó que el Día de la Familia es una oportunidad para reflexionar sobre los retos actuales que enfrentan los hogares en México, como el encarecimiento del suelo urbano, la informalidad laboral y la necesidad de ciudades más incluyentes. En ese sentido, las iniciativas legislativas apuntan a simplificar trámites, incentivar la construcción sustentable y asegurar que los programas de vivienda respondan a las dinámicas familiares contemporáneas.

El Senado reiteró que las reformas de acceso a vivienda no solo buscan aumentar el número de hogares, sino mejorar su calidad, ubicación y conectividad. La visión es que las familias cuenten con espacios seguros, cercanos a centros de trabajo, educación y salud, lo que impacta positivamente en la cohesión social y la productividad.

Diferencias con el Día Internacional de las Familias

Aunque suelen confundirse, el Día de la Familia y el Día Internacional de las Familias tienen orígenes y enfoques distintos. En México, el Día de la Familia se conmemora el primer domingo de marzo y tiene un carácter nacional, orientado a promover la convivencia, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad familiar.

Por su parte, el Día Internacional de las Familias, celebrado el 15 de mayo, fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas con un alcance global, con el objetivo de visibilizar los retos sociales, económicos y demográficos que enfrentan las familias en el mundo, entre ellos el acceso a vivienda digna.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México existen distintos tipos de familias, los cuales reflejan cambios sociales y demográficos. Entre los principales se encuentran:

Familia nuclear : integrada por madre, padre e hijas o hijos que viven en el mismo hogar.

Familia monoparental : conformada por madre o padre con hijas o hijos, sin la presencia de la otra figura parental.

Familia extensa o ampliada : incluye varias generaciones que comparten vivienda, como abuelos, tíos o primos.

Familia compuesta o reconstruida : formada por parejas con hijas o hijos de relaciones previas , y en algunos casos con descendencia en común.

Familia co-residente : personas que viven juntas sin lazos de parentesco , pero que comparten responsabilidades y gastos del hogar.

Familias sin hijas o hijos: parejas que deciden no tener descendencia, pero conforman un hogar reconocido socialmente.

Esta pluralidad de estructuras familiares implica necesidades habitacionales distintas, por lo que las reformas de acceso a viviendas impulsadas desde el Senado de la República buscan reconocer la diversidad, garantizar derechos sociales y promover políticas públicas de vivienda incluyentes que respondan a la realidad actual de los hogares en México.

Avances legislativos: reforma a la Ley del ISSSTE para garantizar vivienda adecuada

Recientemente, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que incorpora el concepto de “vivienda adecuada” y refuerza la protección contra el despojo de viviendas por fraude, intimidación o abuso.

El dictamen, respaldado con 100 votos a favor, busca armonizar la legislación secundaria con la reforma constitucional de 2024 que elevó el derecho a una vivienda adecuada a rango constitucional, con el fin de hacerlo efectivo en la vida cotidiana de las familias mexicanas.

Entre los principales elementos de la reforma están:

Seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda , para que ninguna persona trabajadora pierda su patrimonio por esquemas fraudulentos, coerción o abuso.

Acceso garantizado a servicios básicos , como agua potable y energía eléctrica continua, esenciales para la calidad de vida.

Criterios mínimos de habitabilidad , como protección ante riesgos estructurales o condiciones climáticas adversas.

Ubicación funcional , que facilite el acceso a trabajo, educación y servicios, evitando largos traslados diarios.

Protección contra despojo, mediante mecanismos legales más sólidos para evitar prácticas abusivas que vulneren los derechos de los derechohabientes.

Esta reforma representa un paso significativo hacia la consolidación de políticas públicas de vivienda inclusivas y protectoras, alineadas con los derechos humanos y las necesidades reales de las familias mexicanas.