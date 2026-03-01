Detienen a 18 personas ligadas al CJNG en Zacatecas durante operativo de búsqueda de líder criminal

Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán, México, el 15 de octubre de 2022. REUTERS/Stringer

Un despliegue operativo en el municipio de Nochistlán, Zacatecas, culminó con la detención de 18 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante la búsqueda de un jefe de plaza de esta organización criminal con operaciones en la región.

Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general del estado, informó que la acción de este viernes se llevó a cabo de manera conjunta con autoridades de seguridad federal que no tuvo una reacción violenta por parte de la organización criminal afectada.

El operativo permitió la captura de 18 personas, entre ellas 13 hombres y 5 mujeres, así como el aseguramiento de armas de fuego, más de 500 dosis de droga, equipo táctico, vehículos y diversos inmuebles.

De los detenidos, el fiscal reveló que tres de ellos son considerados como relevantes por su cercanía con el líder criminal al que pretendían detener.

Las autoridades se encuentran investigando si los arrestados tendrían alguna relación con los narcobloqueos y quema de vehículos registrados el pasado domingo 22 de febrero tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder y fundador del CJNG.

“El Gera” o “El Apá”, el líder regional con presencia en Jalisco y Zacatecas

Un vehículo quemado luego de una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado después de un operativo militar que mató al líder del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", cerca de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El fiscal del estado señaló que el operativo tenía como objetivo lograr la captura de un líder regional con operaciones en los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes; sin embargo, la acción permitió desarticular de manera importante su esfera más cercana.

Ante los hechos, refirió que la situación se encuentra controlada en el municipio de Nochistlán y detalló que se mantiene activo un despliegue de seguridad en la entidad de manera permanente tras la reacción violenta que provocó la muerte de “El Mencho”.

Nochistlán es una zona que colinda con los municipios de Teocaltiche, Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno del estado de Jalisco, identificada como la región en la que mantiene operaciones Gerardo González Ramírez, alias “El Gera” y/o “El Apá”, jefe de plaza del CJNG.

“El Gera” ha sido identificado como uno de los principales generadores de violencia en Jalisco y de operar en los límites con Zacatecas.

Autoridades federales ofrecen -al menos desde 2023- una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien brinde información que permita su captura.

Autoridades federales ofrecen una recompensa de hasta 500 mil pesos por la captura de "El Apá" (Foto: FGR)

En junio de 2024, el periodista Carlos Ángel Arrieta compartió un video en el que se observa presuntamente a “El Gera” mientras viajaba a bordo de una camioneta -probablemente clonada- de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Las imágenes también muestran al hombre vestido como militar mientras camina por las calles de Nochistlán, Zacatecas.

En octubre de 2024 apareció en Chiapas un narcomensaje firmado por “El Apá”, el cual fue abandonado junto a los cuerpos de dos encuestadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes habían sido secuestrados días antes en el hotel en el que se hospedaban en el municipio de Estación Juárez.

(Foto: X@allsourcenews)

Sin embargo, sus actividades han sido detectadas en los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes.