México

Cómo preparar agua de obispo: la popular bebida de cuaresma que mejora la circulación

Descubre cómo esta colorida bebida de Oaxaca combina sabor, cultura y nutrientes para deleitar en cada celebración

Guardar
Sus frutas frescas, antioxidantes y
Sus frutas frescas, antioxidantes y aroma la convierten en la opción favorita frente a bebidas procesadas. (Yt: Recetas de raque)

El agua de obispo es una bebida tradicional mexicana que destaca por su colorido, sabor afrutado y relevancia en celebraciones populares del sur del país.

Preparada a , esta refrescante mezcla ha perdurado en la cultura gastronómica de regiones como Oaxaca, donde suele servirse en reuniones familiares y festividades religiosas.

Su combinación de ingredientes no solo aporta un perfil sensorial único, sino que también ofrece beneficios para la salud gracias a su contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes.

Se trata de una bebida refrescante, de color rojo intenso, que suele prepararse durante celebraciones y fiestas populares.

La receta original te permite
La receta original te permite disfrutar una bebida tradicional llena de vitaminas y baja en calorías. Segob

Beneficios a la salud del agua de obispo

El agua de obispo ofrece varios beneficios para la salud, gracias a los ingredientes naturales que la componen:

Aporte de vitaminas y minerales: El betabel, la piña, la manzana, el plátano y la naranja aportan vitaminas como la C, A y del grupo B, además de minerales como potasio, magnesio y hierro.

Propiedades antioxidantes: El betabel y las frutas contienen antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

Mejora la digestión: La fibra presente en las frutas favorece el tránsito intestinal y la salud digestiva.

Hidratación natural: Al prepararse principalmente con agua y frutas frescas, contribuye a mantener una correcta hidratación sin aditivos artificiales.

Bajo en grasas: Es una bebida sin grasas y con un contenido calórico moderado, dependiendo de la cantidad de azúcar añadida.

Favorece la salud cardiovascular: El betabel ayuda a regular la presión arterial y aporta compuestos que benefician la circulación sanguínea.

El agua de obispo es una alternativa refrescante y saludable frente a bebidas procesadas, siempre que se controle la cantidad de azúcar añadida.

El betabel y las frutas
El betabel y las frutas empleadas en el agua de obispo ayudan a regular la presión arterial y benefician el sistema cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar agua de obispo

A continuación tienes una receta tradicional para preparar agua de obispo, bebida típica del sur de México, especialmente en Oaxaca:

Ingredientes

-2 betabeles (remolachas) medianos

-1 litro de agua

-1 taza de jugo de naranja (opcional: jugo de limón)

-1 manzana picada en cubos pequeños

-1 plátano en rodajas

-1 taza de piña picada

-1 naranja en gajos pequeños

-1 guayaba picada (opcional)

-1/2 taza de azúcar (ajusta al gusto)

-Hielo al gusto

Preparación

Lava y cuece los betabeles en agua hasta que estén suaves. Deja enfriar, pélalos y córtalos en cubos pequeños.

Licúa los betabeles cocidos con una parte del agua hasta obtener un líquido homogéneo.

Cuela la mezcla y vierte en una jarra grande.

Agrega el resto del agua, el jugo de naranja (o de limón), el azúcar y mezcla bien hasta disolver el azúcar.

Añade la fruta picada: manzana, plátano, piña, naranja y guayaba.

Incorpora hielo al gusto y refrigera antes de servir.

Consejos

Puedes ajustar la cantidad y tipo de fruta según tus preferencias.

Algunas recetas incluyen un toque de canela o clavo para dar más aroma.

Servir bien fría.

Temas Relacionados

agua de obispocuaresmarecetassaludnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Estrés en La Granja VIP provocó a Lola Cortés nueva cirugía por cáncer, le retiraron prótesis: “Soy planita”

Laura Cortés confesó que, después del reality, el desgaste físico y emocional aceleró problemas médicos en Lola, evidenciando el impacto real de estos programas en la vida de los famosos

Estrés en La Granja VIP

Servicio Exterior Mexicano se solidariza con los diplomáticos nacionales en Medio Oriente

El reconocimiento institucional llega en medio de una coyuntura regional marcada por la inestabilidad y la atención a connacionales en países afectados

Servicio Exterior Mexicano se solidariza

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Información sobre tu viaje? Checa

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: así lucen las ‘lobas’y se vive el ambiente a dos horas del show

Sigue el minuto a minuto del mega espectáculo que la cantante colombiana ofrecerá este domingo 1 de marzo

Shakira en el Zócalo de

Lotería Nacional conmemora 100 años de las Normales Rurales con billete especial

La emisión del Sorteo Superior 2879 rinde homenaje al legado educativo de instituciones como la Normal Rural de Ayotzinapa

Lotería Nacional conmemora 100 años
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a escoltas

Vinculan a proceso a escoltas de “El Mencho” detenidos durante operativo en Tapalpa, Jalisco

Gobernador de Chiapas ordena investigar presuntos pagos del CJNG a policías de élite

“Sabían que eras un chingón, sabían que ibas a ganar”: Grecia Quiroz publica mensaje a 4 meses del asesinato de Carlos Manzo

Acta de defunción confirma que “El Mencho” murió por múltiples disparos en Tapalpa

Tras abatimiento de “El Mencho”, estos son los narcos de alto perfil que quedan en el mapa criminal

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo de

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: así lucen las ‘lobas’y se vive el ambiente a dos horas del show

Erik Rubín llora la muerte de querido amigo: “Te amo gordito”

Samuel García promete en inglés ‘el Mundial Más Norteño’ y Adrián Marcelo le da con todo: “Nuevo León está colapsado”

Shakira manda amoroso mensaje a quienes acamparon y ya la esperan en el Zócalo: “Los estoy viendo en vivo”

Burbujas en la orina: lo que revelan sobre tu salud y los alimentos clave para cuidar tus riñones

DEPORTES

A un mes de la

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027