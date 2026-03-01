Cómo preparar agua de obispo: la popular bebida de cuaresma que mejora la circulación

El agua de obispo es una bebida tradicional mexicana que destaca por su colorido, sabor afrutado y relevancia en celebraciones populares del sur del país.
Preparada a , esta refrescante mezcla ha perdurado en la cultura gastronómica de regiones como Oaxaca, donde suele servirse en reuniones familiares y festividades religiosas.
Su combinación de ingredientes no solo aporta un perfil sensorial único, sino que también ofrece beneficios para la salud gracias a su contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes.
Se trata de una bebida refrescante, de color rojo intenso, que suele prepararse durante celebraciones y fiestas populares.
Beneficios a la salud del agua de obispo
El agua de obispo ofrece varios beneficios para la salud, gracias a los ingredientes naturales que la componen:
Aporte de vitaminas y minerales: El betabel, la piña, la manzana, el plátano y la naranja aportan vitaminas como la C, A y del grupo B, además de minerales como potasio, magnesio y hierro.
Propiedades antioxidantes: El betabel y las frutas contienen antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.
Mejora la digestión: La fibra presente en las frutas favorece el tránsito intestinal y la salud digestiva.
Hidratación natural: Al prepararse principalmente con agua y frutas frescas, contribuye a mantener una correcta hidratación sin aditivos artificiales.
Bajo en grasas: Es una bebida sin grasas y con un contenido calórico moderado, dependiendo de la cantidad de azúcar añadida.
Favorece la salud cardiovascular: El betabel ayuda a regular la presión arterial y aporta compuestos que benefician la circulación sanguínea.
El agua de obispo es una alternativa refrescante y saludable frente a bebidas procesadas, siempre que se controle la cantidad de azúcar añadida.
Cómo preparar agua de obispo
A continuación tienes una receta tradicional para preparar agua de obispo, bebida típica del sur de México, especialmente en Oaxaca:
Ingredientes
-2 betabeles (remolachas) medianos
-1 litro de agua
-1 taza de jugo de naranja (opcional: jugo de limón)
-1 manzana picada en cubos pequeños
-1 plátano en rodajas
-1 taza de piña picada
-1 naranja en gajos pequeños
-1 guayaba picada (opcional)
-1/2 taza de azúcar (ajusta al gusto)
-Hielo al gusto
Preparación
Lava y cuece los betabeles en agua hasta que estén suaves. Deja enfriar, pélalos y córtalos en cubos pequeños.
Licúa los betabeles cocidos con una parte del agua hasta obtener un líquido homogéneo.
Cuela la mezcla y vierte en una jarra grande.
Agrega el resto del agua, el jugo de naranja (o de limón), el azúcar y mezcla bien hasta disolver el azúcar.
Añade la fruta picada: manzana, plátano, piña, naranja y guayaba.
Incorpora hielo al gusto y refrigera antes de servir.
Consejos
Puedes ajustar la cantidad y tipo de fruta según tus preferencias.
Algunas recetas incluyen un toque de canela o clavo para dar más aroma.
Servir bien fría.