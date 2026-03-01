Cómo preparar agua de obispo: la popular bebida de cuaresma que mejora la circulación

Sus frutas frescas, antioxidantes y aroma la convierten en la opción favorita frente a bebidas procesadas. (Yt: Recetas de raque)

El agua de obispo es una bebida tradicional mexicana que destaca por su colorido, sabor afrutado y relevancia en celebraciones populares del sur del país.

Preparada a , esta refrescante mezcla ha perdurado en la cultura gastronómica de regiones como Oaxaca, donde suele servirse en reuniones familiares y festividades religiosas.

Su combinación de ingredientes no solo aporta un perfil sensorial único, sino que también ofrece beneficios para la salud gracias a su contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes.

Se trata de una bebida refrescante, de color rojo intenso, que suele prepararse durante celebraciones y fiestas populares.

La receta original te permite disfrutar una bebida tradicional llena de vitaminas y baja en calorías.

Beneficios a la salud del agua de obispo

El agua de obispo ofrece varios beneficios para la salud, gracias a los ingredientes naturales que la componen:

Aporte de vitaminas y minerales: El betabel, la piña, la manzana, el plátano y la naranja aportan vitaminas como la C, A y del grupo B, además de minerales como potasio, magnesio y hierro.

Propiedades antioxidantes: El betabel y las frutas contienen antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

Mejora la digestión: La fibra presente en las frutas favorece el tránsito intestinal y la salud digestiva.

Hidratación natural: Al prepararse principalmente con agua y frutas frescas, contribuye a mantener una correcta hidratación sin aditivos artificiales.

Bajo en grasas: Es una bebida sin grasas y con un contenido calórico moderado, dependiendo de la cantidad de azúcar añadida.

Favorece la salud cardiovascular: El betabel ayuda a regular la presión arterial y aporta compuestos que benefician la circulación sanguínea.

El agua de obispo es una alternativa refrescante y saludable frente a bebidas procesadas, siempre que se controle la cantidad de azúcar añadida.

El betabel y las frutas empleadas en el agua de obispo ayudan a regular la presión arterial y benefician el sistema cardiovascular.

Cómo preparar agua de obispo

A continuación tienes una receta tradicional para preparar agua de obispo, bebida típica del sur de México, especialmente en Oaxaca:

Ingredientes

-2 betabeles (remolachas) medianos

-1 litro de agua

-1 taza de jugo de naranja (opcional: jugo de limón)

-1 manzana picada en cubos pequeños

-1 plátano en rodajas

-1 taza de piña picada

-1 naranja en gajos pequeños

-1 guayaba picada (opcional)

-1/2 taza de azúcar (ajusta al gusto)

-Hielo al gusto

Preparación

Lava y cuece los betabeles en agua hasta que estén suaves. Deja enfriar, pélalos y córtalos en cubos pequeños.

Licúa los betabeles cocidos con una parte del agua hasta obtener un líquido homogéneo.

Cuela la mezcla y vierte en una jarra grande.

Agrega el resto del agua, el jugo de naranja (o de limón), el azúcar y mezcla bien hasta disolver el azúcar.

Añade la fruta picada: manzana, plátano, piña, naranja y guayaba.

Incorpora hielo al gusto y refrigera antes de servir.

Consejos

Puedes ajustar la cantidad y tipo de fruta según tus preferencias.

Algunas recetas incluyen un toque de canela o clavo para dar más aroma.

Servir bien fría.