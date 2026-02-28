México

¿Tenía El Mencho su propio hospital en Jalisco? Chocan versiones sobre centro médico en Jalisco

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, resurgió la versión de un hospital privado en Jalisco que habría sido construido por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para su atención médica

Autoridades municipales niegan la existencia
Autoridades municipales niegan la existencia de un hospital construído por la delincuencia organizada para uso exclusivo de miembros del CJNG. (X @fidelps)

A pocos días de confirmarse el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, ha vuelto a circular la versión de que el capo habría mandado construir un hospital privado o “hospitalito” en el estado de Jalisco para atender su salud y la de su círculo cercano.

Esta historia se remonta a versiones difundidas desde 2020, cuando comenzaron a circular relatos sobre un centro de salud edificado en la comunidad El Alcíhuatl, en el municipio de Villa Purificación, a menos de 50 kilómetros de las zonas consideradas bastiones del CJNG. Allí —dicen las versiones populares y medios nacionales— el líder criminal habría destinado recursos para la construcción de un centro médico que, según algunos testimonios, podía atender necesidades de salud propias, de sus colaboradores más cercanos y de habitantes de poblaciones rurales cercanas. Algunas fuentes incluso sostenían que el hospital era parte de la logística para mantener un refugio seguro en la región.

Negaciones oficiales y versiones encontradas

Pese a la persistencia de estas narrativas, el gobierno municipal de Villa Purificación ha señalado que no existe evidencia oficial de un hospital privado construido por la delincuencia organizada con ese fin específico, al menos no bajo una declaración formal por parte de las autoridades locales. El alcalde y otros funcionarios han negado que se trate de una clínica exclusiva de uso criminal, aunque sí reconocen que en esa región existen instalaciones médicas destinadas a la población civil.

Expertos y periodistas han señalado que la confusión podría deberse a documentos de inteligencia o testimonios no verificados que mezclan la presencia de servicios de salud, la atención que El Mencho pudiera haber recibido en su enfermedad crónica —incluida la insuficiencia renal reportada— y la percepción social de que los grupos criminales establecen sus propias infraestructuras en zonas de control territorial.

De acuerdo con reportes periodísticos,
De acuerdo con reportes periodísticos, El Mencho habría mandado a hacer un hospital para tratar su salud y la de sus allegados. (Infobae)

¿Qué implicaciones tiene esta versión?

La difusión de la posibilidad de un hospital propio del CJNG alimenta discusiones mayores sobre cómo los grupos criminales podrían intentar crear infraestructura paralela de servicios médicos o logísticos en zonas rurales donde tienen presencia. Aunque hasta ahora no existen pruebas públicas concluyentes de que El Mencho poseyera un hospital exclusivo para él y sus allegados, los rumores persistentes reflejan el papel simbólico que el capo tenía en algunas comunidades y cómo su figura trascendió al imaginario popular y mediático.

